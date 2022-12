FC Aarau: Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Trainingsstart

FC Aarau Wieder Leben auf dem Brügglifeld – Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Trainingsstart Die langen Ferien sind zu Ende. Am Dienstag begann für den FC Aarau die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Challenge League. Mit dabei, und das ohne Beschwerden: Topskorer Shkelqim Vladi. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 27.12.2022, 21.00 Uhr

Trainingsstart mit dem genesenen Topskorer: Shkelqim Vladi (Fünfter von rechts) läuft voraus. (Aarau, 27.12.2022) Sandra Ardizzone / AGR

Exakt einen Monat nach dem letzten Spiel der Vorrunde in der Challenge League kehrte am Dienstag Leben auf das Brügglifeld zurück. Der FC Aarau nahm 30 Tage nach dem 2:2 in Lausanne die Vorbereitung auf die Rückrunde in Angriff. Trainer Boris Smiljanic begrüsste bei milden Temperaturen 21 Spieler zur ersten Einheit. Während 75 Minuten standen Fussball-Tennis sowie Sprint- und Laufübungen auf dem Programm.

Nicht dabei waren die am Oberschenkel leicht verletzten Shkelzen Gashi und Imran Bunjaku. Ausserdem fehlte am Dienstag der frisch verheiratete Allen Njie, der sich während dem Training hoch über dem Atlantik befand. Er holte seine Trainingseinheit am Abend nach. Wer? Wie? Was? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Trainingsauftakt des FC Aarau.

Zum Auftakt gab es viel Fussball-Tennis: Jan Kronig und Aleksandar Cvetkovic (hinten) im Duell mit Noël Wetz und Mischa Eberhard (rechts). (Aarau, 27.12.2022) Sandra Ardizzone / AGR

Boris Smiljanic wollte nach dem Ende der Vorrunde noch ein paar Tage trainieren. Doch die Planung war bereits gemacht, bevor er am 3. November von Stephan Keller übernahm. Die Spieler zerstoben in alle Himmelsrichtungen. Via Instagram grüssten sie zum Beispiel aus der Dominikanischen Republik oder aus Dubai. Aus den USA oder aus Thailand.

Die Pause zwischen letztem Spiel und erstem Training war mit viereinhalb Wochen ungewöhnlich lange. Doch Smiljanic stellte am Dienstag erleichtert fest: «Mit der Fitness sah es heute sehr gut aus.» Der Trainer-Staff hatte für jeden Spieler ein für dessen Position individuelles Trainingsprogramm für die Ferien zusammengestellt. Am Morgen wurden die Spieler mit einer Nachricht aufs Handy jeweils an die bevorstehenden Übungen erinnert. Mit einer App konnten die Trainer kontrollieren, ob die Übungen auch wirklich absolviert wurden. «Die Spieler waren sehr zuverlässig», so Smiljanic.

Am Mittwoch und Donnerstag werden im «ALTIUS Medical Center» in Rheinfelden bei jedem Spieler Gewichts- und Fettmessungen durchgeführt. Dieses «Testing» dauert pro Spieler rund zweieinhalb Stunden. Deshalb wird in dieser Woche nur gruppenweise trainiert. Nach zwei freien Tagen über Neujahr gibt es nächste Woche nochmals zwei Trainingstage in Aarau, ehe der FCA am Mittwoch für zehn Tage ins Trainingslager nach Belek in die Südtürkei fliegt.

Dort absolviert er zwei Testspiele gegen unbekannte, internationale Gegner: am Sonntag, 8. Januar, gegen den rumänischen Erstligisten Chindia Targoviste, am Tag vor der Rückreise, am 13. Januar, gegen Turan Tovuz aus Aserbaidschan. Nach der Rückkehr aus der Südtürkei gibt es einen Test gegen die U21 des FC Luzern, den Leader der Promotion League, sowie als Generalprobe für den Rückrundenstart am 28. Januar gegen Thun ein Auswärtsspiel gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau (21. Januar).

Trainer Boris Smiljanic (Mitte) will, dass seine Spieler wieder vermehrt die einfachen Lösungen suchen. «Das ist die Basis.» (Aarau, 27.12.2022) Sandra Ardizzone / AGR

Boris Smiljanic bemängelte nach dem Studium der vier Partien unter ihm in gewissen Szenen das Spielverständnis. Zu oft wurden nicht die einfachen Lösungen gewählt, sondern die «umständlichen», wie er sagte. Jeder wolle im Fussball den entscheidenden Pass spielen. Das gehe nicht immer. Im Training fordert er Folgendes ein: einfache Pässe, saubere Ballannahmen. «Das ist die Basis.»

Wenn der Trainer vor vier Wochen davon sprach, dass die zweite Halbzeit in Lausanne ein Lichtblick gewesen sei, ist dies als taktischer Fingerzeig zu verstehen. Nachdem die Aarauer zur Pause 0:2 im Rückstand gelegen hatten, schafften sie nach dem Systemwechsel vom 4-2-3-1 zum 4-3-1-2 noch den Ausgleich. Bekanntlich bevorzugt Smiljanic die Taktik mit zwei Stürmern. Nun gilt es in den Trainings und Testspielen die ideale Ergänzung zum gesetzten Mittelstürmer und Topskorer Shkelqim Vladi zu finden. Wer das sein soll, führt zur nächsten Frage.

Boris Smiljanic will in erster Linie den Spielern vertrauen, die bereits in der Vorrunde zum Kader gehörten. Das ist vernünftig, denn der FC Aarau hat im Prinzip kein Budget für Transfers während der Winterpause. Es gilt die Maxime: Wenn keiner geht, kann kein Neuer kommen. Trotzdem wird der Markt sondiert. Fast täglich werden dem FC Aarau von Agenten Spieler angeboten. Denkbar wäre ein leihweiser Transfer eines Spielers, der in der Super League wenig eingesetzt wird, oder der schon jetzt in der Challenge League spielt. Im letzten Winter hat Sportchef Sandro Burki mit Shkelqim Vladi so eine Trouvaille gefunden.

Topskorer Shkelqim Vladi, im Herbst wochenlang verletzt, machte das ganze Training mit. (Aarau, 27.12.2022) Sandra Ardizzone / AGR

Der Eindruck des ersten Trainings stimmt positiv. Shkelqim Vladi, der sich im September im Cup gegen Basel am Knie verletzt und seither keine Minute mehr gespielt hatte, absolvierte die ganze Einheit und blieb schmerzfrei. Er hatte in den letzten Wochen auch sein individuelles Programm ohne Schmerzen durchgeführt. Sein Knie hat nun nochmals vier weitere Wochen regenerieren können. Vladi hat kein spezielles Training mehr nötig. Smiljanic: «Er kann voll mitmachen und ist voll dabei.»

