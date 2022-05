FC Aarau: Sportchef Sandro Burki im exklusiven Interview

FC Aarau Wie weiter mit Stephan Keller? Jetzt spricht Sportchef Sandro Burki exklusiv Nach dem Barrage-Trauma von 2019 verpasst er mit dem FC Aarau schon wieder im letzten Saisonspiel den Aufstieg. Welche Konsequenzen Sandro Burki aus dem erneuten Drama zieht, und ob er schon jetzt die Rückkehr in die Super League als Ziel herausgibt, verrät der 36-Jährige im Interview. François Schmid-Bechtel und Frederic Härri Jetzt kommentieren 25.05.2022, 17.17 Uhr

Sandro Burki: «Schauen wir nach vorne.» Claudio Thoma / freshfocus

Wie haben Sie die Stunden und Tage nach dem Drama erlebt?

Sandro Burki: Es war schlimm. In den ersten Momenten danach war ich sehr leer. Und irgendwann liegst du im Bett und kannst nicht schlafen. Am Sonntag war es noch viel schlimmer, weil ich da auch realisierte, wie sehr es die Familie mitgenommen hat. Mein Sohn hat vom Schlusspfiff am Samstagabend bis Sonntagabend fast nur geweint. Dann kommt die nächste schlaflose Nacht und ein Montagmorgen, der nicht dazu animiert, aus dem Bett zu steigen.

Aber dann liest du auch die aufmunternden Nachrichten, und da war für mich klar: Schluss mit Trauer. Ich muss schnell aus dem Loch finden, vorwärtsschauen. Allein, um meinen Leuten, den Spielern und dem Staff das Gefühl zu vermitteln, dass es weitergeht. Dann funktioniert man einfach. Und dann habe ich Präsident Philipp Bonorand geschrieben: Jetzt bin ich wieder bereit, alles zu geben für unseren Verein. Schauen wir nach vorne.

Die brennendste Frage: Wie geht es weiter, mit oder ohne Trainer Stephan Keller?

Ja, wir machen weiter. Das war für uns klar, egal in welcher Liga. Trotzdem wollten wir erst Gespräche führen. Es hätte ja sein können, dass Keller von sich aus nicht mehr weitermachen will. Hätten wir von seiner Seite Zweifel gespürt, hätte man das Thema nochmals vertiefen müssen. Keller hat zwar auch gelitten. Aber schon bei unserem Gespräch am Montag hat er bereits wieder von neuen Ideen und Anpassungen gesprochen. Von der Persönlichkeit her ist er stark genug, um die Enttäuschung schnell verarbeiten zu können.

Im Nachgang zum verpassten Aufstieg kamen die Ereignisse von 2019 wieder hoch mit dem Barrage-Drama. Später sagten Sie, es sei ein Fehler gewesen, damals mit Patrick Rahmen weiterzumachen. Was ist heute anders?

Man kann die beiden Ereignisse nicht miteinander vergleichen. Wir haben vor zwei Jahren einen neuen Weg eingeschlagen, haben uns sportlich und strukturell super entwickelt. Es ging kontinuierlich nach oben. Das war 2019 nicht der Fall. Damals sind wir katastrophal gestartet, kamen in einen unfassbaren Lauf, der beinahe im Aufstieg gipfelte. Einzige Parallele: Wir hatten in beiden Fällen im letzten Saisonspiel die riesige Chance auf den Aufstieg verpasst.

Aber Rahmen zu behalten war ein Fehler.

Das habe ich so nie gesagt. Als der Wechsel zu seinem Sehnsuchtsklub FC Basel nicht klappte, musste er innert weniger Wochen zwei grosse Enttäuschungen hinnehmen. Und das habe ich vielleicht etwas unterschätzt.

Kommt dazu, dass wir in der Saison nach der Barrage weniger Geld zur Verfügung hatten. Dass wir das so nicht kommuniziert haben, also wenig unternommen haben, um die grosse Erwartungshaltung etwas einzudämmen, war ein Fehler. Heute aber sind wir in allen Bereichen viel stabiler und selbstbewusster.

Gab es Aspekte, die gegen Keller gesprochen haben?

Für mich nicht. Ich weiss, was er kann. Und ich weiss, wie gut er ist. Ich sehe, wie viel besser er unsere Spieler gemacht hat. Die Entwicklung der Spieler haben wir gegenüber dem Trainer als oberstes Ziel definiert. Resultate kann man nicht immer beeinflussen. Aber die Entwicklung der Spieler sehr wohl. Und in diesem Bereich haben Keller und der gesamte Staff einen sehr guten Job gemacht. Für mich gab es noch nie einen Anlass, an Keller zu zweifeln.

Sandro Burki ist überzeugt, dass Stephan Keller die Enttäuschung über den verpassten Abstieg abschütteln kann. Marc Schumacher / freshfocus

Was macht Sie so sicher, dass Keller den Rucksack der Enttäuschungen nicht mit in die neue Saison schleppt?

Ich weiss von unserem mehrjährigen gemeinsamen Wirken, wie er mit Niederlagen und Enttäuschungen umgeht. Deshalb zweifle ich keinen Moment daran, dass ihn der verpasste Aufstieg in der neuen Saison nicht mehr beschäftigen wird.

Wenn es mit Keller nicht gut kommt, heisst es: Burki fehlte wieder der Mut, den Trainer zu wechseln.

Ich kann mit vielen Dingen leben. Das ist kein Problem. So ist Fussball. Würden wir den Trainer wechseln und es liefe nicht gut, hiesse es: Burki hat mit dem Trainerwechsel einen Fehler gemacht.

Nun sind Sie extrem gefordert, ein Keller-kompatibles Team zusammenzustellen. Denn es werden wohl einige Spieler wie Rrudhani, Spadanuda, Schneider oder Bergsma, die er besser gemacht hat, die ihm auch bedingungslos gefolgt sind, den Klub verlassen.

Rrudhani und Spadanuda sind gekommen, bevor Keller zum Cheftrainer aufgestiegen ist. Klar, ich bin verantwortlich für die Transfers, nicht der Trainer. Aber wir haben da sehr ähnliche Ansichten. Wenn wir unabhängig voneinander je eine Liste von interessanten Spielern machen, sind diese Listen zu 90 Prozent deckungsgleich. Unser Konzept stand, bevor wir Keller angestellt haben. Wir suchten also explizit einen Trainer, der in dieses Konzept passt. Und das macht Keller.

Es gibt Spieler wie Olivier Jäckle, Shkelzen Gashi und Marco Aratore, die noch Vertrag haben, zuletzt aber kaum noch oder gar keine Rolle gespielt haben. Falls Keller in der neuen Saison auf einzelne dieser Spieler angewiesen sein wird, ist es fraglich, ob er sie für sich und seine Sache begeistern kann.

Das sehe ich nicht so. Keller hat die Fähigkeit, jeden Spieler besser machen zu können. Auch in der neuen Saison werden jene Spieler spielen, die Keller für die besten hält, unabhängig ihrer Vorgeschichte. Ja, Aratore und Jäckle haben zuletzt wenig gespielt. Wir stehen erst ganz am Anfang dieser komplexen Aufgabe Kaderzusammenstellung. Aber klar ist, dass es auch in der nächsten Saison nur um die Leistung und um nichts anderes gehen wird.

Gibt es überhaupt eine Zukunft für Gashi und Aratore als Spieler in Aarau?

Stand heute ja. Denn beide haben noch Vertrag.

Was ist Ihre Tendenz bei Gashi?

Er hat zwar in der Rückrunde nicht mehr häufig getroffen, aber er hat einen sensationellen Job gemacht. Gerade in dieser schwierigen Phase im Frühling mit den fünf Niederlagen in sechs Spielen hat er sich sensationell verhalten. Er ist ungemein wichtig für die Kabine, speziell auch für die jungen ausländischen Spieler. Klar, das Publikum schwärmt von Spadanuda, Rrudhani und Schneider, weil sie im Fokus stehen und Tore schiessen. Aber das Publikum sieht natürlich nicht hinter die Kulissen.

Shkelzen Gashi sei für die Kabine extrem wichtig, sagt Sandro Burki. Marc Schumacher / freshfocus

Wünschen Sie sich, dass Gashi wieder mehr Spielzeit erhält? Allein, dass er wichtig für die Kabine ist, rechtfertigt wohl nicht seinen Lohn.

Für mich muss das Gesamtbild stimmen. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft als Ganzes funktioniert. Die Diskussion über das Preis-Leistungsverhältnis eines Spielers, bei dem man davon ausgeht, dass er am meisten verdient, hat man immer. Es spricht aber keiner davon, dass ein anderer gemessen am Lohn überperformt. Schlussendlich gleicht sich das aus.

Wir haben ein Budget, das ich einhalten und mit dem ich eine funktionierende Mannschaft zusammenstellen muss. Ob einer, der etwas mehr verdient, auf der Bank sitzt und einer, der etwas weniger verdient, Spiele entscheidet, ist mir egal. Für mich muss das grosse Ganze stimmen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Donat Rrudhani und Kevin Spadanuda in Aarau bleiben werden?

Stand jetzt weiss ich es nicht. Es sind Spieler, die interessant sind für andere Vereine. Gerade bei Donat sind kurz nach Saisonende schon Anfragen eingetroffen. Auf der einen Seite freut mich das extrem. Es zeigt den Weg, den beide Spieler gegangen sind. Jetzt haben sie die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Das ist schön, weil es ein Zeichen ist, dass Stephan Keller und sein Staff und der ganze FC Aarau gute Arbeit geleistet haben. Es zeigt Spielern, die neu kommen, dass der FC Aarau ein Sprungbrett sein kann. Schlussendlich muss es aber für alle passen, damit es zu einem Transfer kommt.

Wie sehen Sie die Situation bei Randy Schneider und Léon Bergsma?

Beides sind Spieler mit einem speziellen Profil. Léon passt nicht ins Schema des grossen, starken Innenverteidigers, auf das Vereine in der Super League stehen. Randy Schneider ist der klassische Zehner, nach dem die Klubs nicht mehr so explizit suchen. Klar ist, dass beide noch einen Vertrag haben bei uns.

Keinen Vertrag mehr hat Marco Thaler. Ist man allein seiner Leidensgeschichte wegen moralisch verpflichtet, mit ihm zu verlängern?

Ich weiss nicht, ob es so etwas wie eine moralische Verpflichtung im Fussball gibt. Wir sind mit Sicherheit ein Verein, der in gewissen Fällen anders funktioniert als andere. Erstens geht es um die sportliche Leistung. Marco war in der Zeit, als er fit war, unheimlich wichtig für uns. Er war von heute auf morgen wieder der Leader in der Abwehr. Daneben hat er auch grosse Qualitäten neben dem Platz. Es laufen Gespräche. Wir werden die Situation mit Marco anschauen.

Marco Thaler hat sich nach Verletzungen immer wieder zurückgekämpft. Claudio Thoma/Freshfocus

Bis wann wollen Sie die Angelegenheiten mit den auslaufenden Verträgen geklärt haben?

Rund eine Woche vor Saisonstart sollten wir uns mit allen einig sein, in welche Richtung es geht.

Am Mittwoch gaben Sie bereits bekannt, dass Arijan Qollaku verlängern wird. Warum ist es einfacher, mit ihm eine Lösung zu finden als mit anderen?

Es ist nicht einfacher. Mit ihm waren wir schon länger im Austausch. Aber im Grunde haben wir noch fast keine konkreten Gespräche geführt, was Vertragsverlängerungen betrifft. Es ging Schlag auf Schlag im Endspurt der Saison. Erst wollten wir das Saisonende abwarten, über Zahlen, Vertragsdauer und ähnliches haben wir noch nicht gesprochen.

Auch Aleksandar Cvetkovics Vertrag läuft aus, Imran Bunjaku und Shkelqim Vladi sind nur ausgeliehen. Besteht eine Chance, die drei weiterhin zu beschäftigen?

Es kommt darauf an, in welcher Liga sie spielen möchten. Grundsätzlich gibt es bei jedem Spieler die Möglichkeit, ihn zu behalten, wenn man sich gegenseitig einig wird.

Aber Cvetkovics erste Priorität dürfte nicht der FC Aarau und die Challenge League sein.

Aleksandar hat sich sehr, sehr wohl gefühlt bei uns. Wir müssen schauen, in welche Richtung es geht.

Und Bunjaku?

Imran hat für mich eine sehr gute Saison gespielt. Er war ein Spieler, der im Schatten unserer Künstler in der Offensive stand. Auf den ersten Blick fällt dir nicht auf, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Wir sind auch dran und hoffen, dass wir eine Lösung finden.

Und Vladi?

Das Umfeld beim FC Aarau hat einen anderen Stürmer erwartet, als wir ihn im Winter holten. Man sprach über grosse Namen. Dann kam Vladi, und kurz darauf schwärmten alle, wie gut er sei. In seiner besten Phase hat er sich leider verletzt. Auch er fühlt sich sehr wohl. Und wir hoffen darauf, dass wir uns einig werden.

Shkelqim Vladi brauchte nach seinem Wechsel kaum Anlaufzeit. Marc Schumacher / freshfocus

Sind Sie schon so weit, dass Sie sagen können: Nächstes Jahr ist der Aufstieg das Ziel?

Bis jetzt noch nicht. Mit der Zielsetzung halten wir es wie in den vergangenen Jahren. Wir analysieren die gesamte Situation. Wie wird unser Kader aussehen, wie sehen die finanziellen Möglichkeiten aus, solche Sachen. Es ist zu vermuten, dass unser Budget tiefer sein wird. Die tatsächliche Höhe unseres Budgets hängt auch von allfällig realisierten Transfererlösen ab. Dann schauen wir auch, was die anderen Mannschaften in der Liga machen, wie sie sich verstärken. Und dann werden wir offen und transparent kommunizieren.

Dieses Jahr war man so nah dran. Nächstes Jahr steigen zwei Mannschaften auf. Da wird die Öffentlichkeit gar kein anderes Ziel hören wollen als den Aufstieg.

Das ist so. Aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wir berufen uns auf das, was realistischerweise umsetzbar ist. Wir werden immer ein ambitionierter Verein bleiben, egal in welcher Liga. Wir haben das auch in unserer Strategie formuliert, dass wir früher oder später in der Super League sein wollen.

