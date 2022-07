FC Aarau: Der Catering-Start sorgt für Kritik

FC Aarau Warum die Fans gegen Vaduz so lange auf ihren «Aargauer Spiess» warten mussten – und das Bier im Brügglifeld teurer wurde Der FC Aarau übernimmt das Catering an Heimspielen neu selbst. Der Start gegen Vaduz verlief noch nicht nach Wunsch – es gab lange Wartezeiten und Frust. Im Interview erklärt FCA-Geschäftsführer Roland Baumgartner die Gründe und warum das Stadionbier ab sofort einen Franken mehr kostet. Interview: Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.07.2022, 17.29 Uhr

Der legendäre Aargauer Spiess ist noch immer fester Bestandteil des neuen Catering-Konzepts unter der Leitung von FCA-Geschäftsführer Roland Baumgartner. Emanuel Per Freudiger/zvg

Ende Mai ging im Stadion Brügglifeld eine Ära zu Ende. Nach 30 Jahren übernahm die «Rufer-Metzg» zum letzten Mal das Catering bei einem Match des FC Aarau. Seither steht der Verein selbst in der kulinarischen Verantwortung. Am vergangenen Freitag, zum Saisonauftakt gegen Vaduz (1:1), feierte das neue Team unter der Leitung des FCA-Geschäftsführers Roland Baumgartner Premiere. Es war ein holpriger Start mit langen Wartezeiten und vielen offenen Fragen. Im Interview erläutert Baumgartner die Gründe – und gelobt Besserung.

Nach dem Saisonauftakt im Stadion Brügglifeld wurde auf Facebook Kritik geübt: Fans mussten für ihre Bratwurst, ihren Spiess oder ihr Bier sehr lange anstehen.

Roland Baumgartner: Ich habe die Kommentare natürlich auch gelesen. Und ich habe mich auch geärgert.

Warum?

Die Kritik an den Wartezeiten im Brügglifeld ist nicht neu, die gibt es schon jahrelang. Viele sagten in der Vergangenheit, es könne ja nicht sein, dass sie 20 Minuten für ein Bier anstehen müssen. Als wir das Catering übernahmen, haben wir es uns darum zum obersten Ziel gemacht, die Wartezeiten signifikant zu reduzieren. Das ist uns beim ersten Heimspiel nicht gelungen. Punkt.

Wo lag das Problem?

Ganz einfach: Wir hatten zu wenig Personal. Über die Hälfte der verfügbaren Personen in unserem Pool teilten uns mit, dass sie am 15. Juli (Tag des Heimspiels gegen Vaduz, Red.) in den Ferien oder bereits an einem anderen Event engagiert sind. Wir telefonierten herum, fragten Freunde und Bekannte an. Am Ende war die Belegschaft trotzdem zu klein.

Wie viele Angestellte müssen Sie aufbieten, damit an einem Matchtag alles reibungslos abläuft?

Nach meinen Berechnungen müssten es bei einem durchschnittlichen Zuschaueraufkommen mindestens 40 Personen sein. Am vergangenen Freitag waren dann nur etwa 30 vor Ort. Um die Abläufe zu optimieren und zu beschleunigen, brauchen wir also zehn Personen mehr – im Minimum.

Das 1:1 zwischen Aarau und Vaduz sahen sich verhältnismässig viele Menschen live im Stadion an, fiel die Partie doch mitten in die Sommerferienzeit. Marc Schumacher / Freshfocus

Rund 3500 Zuschauer kamen gegen Vaduz ins Brügglifeld. Haben Sie den Besucherandrang unterschätzt?

Nein. Wegen des schönen Wetters rechnete ich damit, dass mindestens 3000 Fans kommen würden. Am Tag vor dem Match habe ich bei Feldschlösschen, unserem Getränkelieferanten, über die Service-Hotline sogar noch eine Notfallbestellung in Auftrag gegeben. Damit wir von allem mit Sicherheit genug haben.

Weder Essen noch Trinken wurde also knapp?

Genau. Was auffiel: Es wurde enorm viel Bier getrunken, im Vergleich zu dem, was durchschnittlich konsumiert wird. Aber ausgegangen ist es nicht. Sie dürfen gerne selber nachschauen, wir haben noch sieben oder acht Fässer im Lager.

Bei einigen Ständen am Freitag waren Produkte überklebt. Klassiker wie der Aargauer Spiess oder die Scharfe Kurve waren nicht zu haben. Wieso?

Das war ein bewusster Entscheid, der durch unsere Personalnot bedingt war. An kleineren Ständen hatten wir ein reduziertes Angebot, um die Mitarbeiter zu entlasten und Schwierigkeiten zu vermeiden. Grosse Verkaufsstellen wie beim «Adlernäscht» hinter der Haupttribüne oder der Stand beim Totomat hatten alle Grillwaren im Angebot. Beim nächsten Heimspiel werden wir unser Sortiment jedoch uneingeschränkt anbieten können, mit Ausnahme des kleinen Foodstands «Keba Corner», wo weiterhin nur Pommes frites und Chicken Nuggets über die Theke gehen.

Kleine Auswahl: Viele beliebte Speisen wurden am Freitagabend aus dem Sortiment genommen. Lorenz Barazetti

In dieser Saison führen Sie ein verändertes Konzept ein. Neu gibt es neben dem herkömmlichen Angebot auch Foodtrucks mit Hot Dogs, Pizza, Tacos und anderem. Wie fielen die ersten Rückmeldungen aus?

Sehr positiv. Die Streetfood-Wägen kommen gut an. Viele schätzen, dass wir neue Wege gehen und uns im Grundsätzlichen dennoch treu geblieben sind.

Am Freitagabend kam es hinter den Stehplätzen auch zu einer kuriosen Szene: Vertreter der Fangruppierung «Amigos» standen plötzlich am Tresen und schenkten Bier aus.

Auch das hing mit der dünnen Personaldecke zusammen. Weil eben derart viel getrunken wurde, musste einer unserer Angestellten früher als geplant Nachschub holen und seinen Platz an der Zapfanlage vorübergehend verlassen. Da sind einige der «Amigos» bereitwillig eingesprungen und haben ausgeschenkt und einkassiert. Ganz nach unserem Motto «Zäme för Aarau» – das war grandios! Klar ist aber auch, dass es zu einer solchen Situation nicht noch einmal kommen soll.

Punkto Bier: Dieses ist im Brügglifeld neu einen Franken teurer.

Das ist richtig. Statt für fünf bieten wir es neuerdings für sechs Franken an.

Weshalb diese Preiserhöhung?

Das hängt mit der wirtschaftlichen Gesamtlage zusammen. Den Engpässen, den Lieferschwierigkeiten, dem gestiegenen Getreidepreis aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Am 1. Mai schlug der Bierpreis erstmals um acht Prozent auf. Das heisst: Ein Bier im Brügglifeld müsste derzeit ungefähr 5,50 Franken kosten. Allerdings wird es im vierten Quartal gemäss Prognosen zu einer erneuten Teuerung kommen. Wir haben uns dann entschieden, keine Salamitaktik zu machen. Lieber erhöhen wir jetzt auf sechs Franken, dann ist das der neue Preis, und der bleibt auch stabil. Im Vergleich zu den Preisen in anderen Schweizer Stadien bewegen wir uns damit immer noch im unteren Drittel.

Die FCA-Spieler präsentierten gegen Vaduz das neue Trikot. Die Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis sie es tragen können. Marc Schumacher / Freshfocus

Manch ein FCA-Fan hätte sich zum Saisonstart auch gerne das neue Matchtrikot übergestreift. Aber das Dress war im Fanshop nicht erhältlich.

Auch das hat mit den Lieferschwierigkeiten zu tun. Wir sind nur schon froh, dass die Trikots für die 1. Mannschaft rechtzeitig bei uns eingetroffen sind, früher als geplant sogar. Auf Anfang nächster Woche ist die Lieferung mit den Merchandising-Artikeln aber angekündigt. Beim nächsten Heimspiel sollten Fans das Trikot kaufen können.

Dann dürften die Besucher das Brügglifeld am 29. Juli also rundum zufrieden verlassen, ungeachtet des Resultats gegen Lausanne-Sport.

Wir geben jedenfalls alles dafür. Uns wird auch beim zweiten Mal nicht alles perfekt gelingen, da bin ich mir sicher. Aber das, was in unserer Macht steht, werden wir verbessern. Es wird mehr Personal im Stadion haben, mehr Verkaufs- und Zahlstellen werden offen sein. Damit die, die gegen Vaduz schon da waren, sagen können: Hey, hier hat sich wirklich etwas getan.

