Aufstieg, Ausverkauf und Stadion: FCA-Präsident nimmt Stellung

FC Aarau Warum der Aufstieg Sinn macht, was ohne Super League droht und Stadion-Problematik: Präsident Philipp Bonorand beantwortet die heissen Fragen Ende Saison will der FC Aarau in die Super League zurückkehren: Wie viele Millionen fliessen beim Aufstieg in die Klubkasse? Kommt es beim Scheitern zum Ausverkauf? Und bleibt der Klub wirklich unverkäuflich? Alle Antworten gibts im Interview vor dem Rückrundenstart. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Sind Sie ein glücklicher Präsident?

Philipp Bonorand: Sportlich sind wir nach der besten Vorrunde seit sechs Jahren und aktuell Rang 2 auf Kurs. Finanziell ist die Situation entspannter als zu Beginn der Pandemie befürchtet – und die Aufgabe macht mir weiterhin grossen Spass. Ja – ich bin ein glücklicher Präsident.

Und was macht Ihnen Bauchweh?

Sicher die Ungewissheit, wie es mit Corona und somit den Zuschauereinschränkungen weitergeht. Steht das Ende nun wirklich bevor oder kommt eine neue, wieder schlimmere Virusvariante? Aus sportlicher Sicht ist die Ausgangslage vor der Rückrunde grundsätzlich Grund zur Freude, gleichzeitig steigert sie die Erwartungshaltung. Wir alle wissen, dass ohne eine Überflieger-Mannschaft in der Liga die Chance auf den Aufstieg so günstig ist wie danach wohl länger nicht mehr. Und natürlich denke ich immer wieder an das leidige Thema Stadion, obwohl der FC Aarau derzeit keinen Einfluss auf das Verfahren hat: Aber man darf nicht vergessen, dass wir nur dank einer vor zwei Jahren eingeführten Regel überhaupt noch im Brügglifeld spielen dürfen. Und wir sind angewiesen, dass diese Regel bis zum Umzug ins neue Stadion im Torfeld Süd bleibt. Die Akzeptanz der anderen Klubs und vom Verband, dass am Standort Aarau seit Jahren mit einer Sonderbewilligung gespielt wird, ist da – aber sicher nicht grenzenlos.

Philipp Bonorand führt den FC Aarau seit September 2020. Alex Spichale / SPO

Zur Person Seit September 2020 ist Philipp Bonorand Präsident des FC Aarau, bereits einige Monate zuvor übernahm er die operative Führung. Der 41-Jährige ist gebürtiger Aarauer und Inhaber der Firmen Vital in Oberentfelden sowie der Multiforsa in Auw – beide Firmen produzieren und handeln mit Futtermitteln für die Landwirtschaft. Bonorand sass von 2004 bis 2010 für die SVP im Aarauer Einwohnerrat. Er arbeitete bereits in den Jahren 2000 bis 2008 bereits für den FC Aarau, als Teil der ersten Geschäftsleitung der 2003 gegründeten Aktiengesellschaft. (wen)

Schauen wir uns die Themen genauer an: Wie gross ist der Druck, Ende Saison den Aufstieg zu schaffen?

Vorneweg: Die offizielle Zielsetzung ist Rang 1 oder 2. Aber klar: Sollten wir uns nach 36 Spieltagen für die Barrage qualifizieren, wollen wir diese auch erfolgreich bestreiten. Die Vorgabe ist keine Erfindung des Verwaltungsrats, sondern gemeinsam von Cheftrainer, Sportchef und mir bestimmt. Und die Mannschaft ist nach der vergangenen Saison sowieso von sich aus motiviert, in dieser Saison das Maximalziel anzugreifen.

Anders gefragt: Bewahrt nur der Aufstieg den FC Aarau vor dem Ausverkauf der besten Spieler?

Es gab im vergangenen Sommer einige Angebote für Spieler, die wir abgelehnt haben, um die Mannschaft zusammenzuhalten. Zudem haben wir investiert in Form von Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen. Dadurch sind die Ausgaben für die Profimannschaft gestiegen. Sollte der Aufstieg nicht gelingen, könnten wir nicht nochmals eine Schippe drauflegen, sondern müssten runterfahren. Gewisse Spieler wären in diesem Fall wohl nicht mehr zu halten, weil sie höhere Ambitionen als die Challenge League haben. Am Grundsatz unserer 2020 eingeführten Strategie, junge Spieler zu entwickeln und uns langfristig in der Super League zu etablieren, würde sich jedoch nichts ändern.

Topcracks wie Spadanuda und Rrudhani sind im Sommer kaum zu halten, wenn der Aufstieg nicht gelingt. Marc Schumacher / freshfocus

Aber an den kurzfristigen Ambitionen – sprich: Der Aufstieg wäre nicht mehr das Ziel?

Wir bleiben auch in der Challenge League ambitioniert und werden eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Wir wollen in die Super League, wann genau, ist abhängig von den anderen Teams und der Qualität sowie der Performance unserer Mannschaft. Ein Aufstieg in dieser Saison würde bestimmt vieles erleichtern, wobei ich auch in diesem Fall mit Veränderungen im Spielerkader rechne – die sind nach zwei Jahren wichtig für die Gruppendynamik.

Wenn der FC Aarau im Sommer Einnahmen braucht, droht das Szenario, dass Spieler den Klub unter Wert verlassen werden.

In der Challenge League können wir das Budget nicht mehr erhöhen, würden aber sicher keinen Spieler zu einem Wechsel drängen. Abgänge von arrivierten Spielern sind auch eine Chance für junge, die momentan in der zweiten Reihe stehen. Spieler verkaufen und anderen eine Plattform geben, ist Teil unseres Konzepts.

Im Fall des Aufstiegs müsste indes investiert werden, um überhaupt eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Wir haben ein Budget für die Super League erstellt und werden dieses auch bei der Liga einreichen. Anpassungen im Spielerkader wären sicher nötig, wobei wir jedem unserer Spieler auch die Super League zutrauen.

In der Super League dürfte das Budget um rund 2,5 Millionen Franken steigen – dank höherer TV-Gelder, Sponsorenbeiträge und Zuschauereinnahmen.

Weit daneben ist diese Einschätzung nicht. Gleichzeitig steigen wegen entsprechender Klauseln die Löhne, es braucht neue, tendenziell teurere Spieler und die Sicherheitskosten sind wegen der grossen Anzahl Gästefans nicht vergleichbar mit der Gegenwart. Auch in der Super League wird der FC Aarau nicht im Geld schwimmen.

Solange die Super League aus zehn Mannschaften besteht, wäre der FC Aarau wohl erster Abstiegskandidat. Auch weil frühere Klubs auf Augenhöhe wie Lugano, GC und Lausanne mittlerweile von Milliardenkonzernen alimentiert sind. Warum macht ein Aufstieg jetzt schon trotzdem Sinn?

Ohne den Willen zum Aufstieg müssten wir uns fragen, warum wir das alles machen. Die Rückkehr in die Super League würde dem Klub und dem ganzen Umfeld guttun. Die finanzielle Logik spricht sicher gegen uns. Aber ich erinnere an die Nullerjahre, als der FCA ebenfalls am wenigstens Geld hatte und sich bis ins Jahr 2010 oben hielt – dank einem guten Teamgeist und einem Wir-Gefühl weit über die Mannschaft hinaus. Diesen Trumpf haben Farmteams nicht. Geld schiesst Tore, aber gute Arbeit ebenso. Freiburg und Union Berlin in der Bundesliga oder hierzulande von 2009 bis 2020 der FC Thun sind der Beweis, dass auch mit kleinen Budgets viel möglich ist. Trotzdem müssten wir von Anfang an einen allfälligen Abstieg in die Planung einbeziehen, sicher solange die Super League eine Zehnerliga ist.

Die Ligavergrösserung wird kommen, die Frage ist «wann». Auf welche Punkte werden Sie hinweisen bei der Erarbeitung der Ligarevolution?

Eine Vergrösserung der höchsten Liga würde unsere Etablierung dort grundsätzlich vereinfachen. Wir erachten eine Erhöhung auf 14 Mannschaften als die beste Lösung. Ebenso wichtig aber ist, dass die Challenge League attraktiv und eine Profiliga bleibt, die sinnvolle Ligagrösse hängt von Anzahl der Teams in der Super League ab. Darum bin ich tendenziell auch gegen die Eingliederung von U21-Teams in der Challenge League.

Ist es realistisch, dass die Super League auf die Saison 2023/24 hin vergrössert wird?

Ausschliessen will ich das nicht. Die Vorarbeiten haben jedenfalls Fahrt aufgenommen, die einzelnen, auch die kleineren Klubs werden einbezogen, was bei früheren Versuchen, die Liga zu verändern, leider nicht der Fall war. Man spürt hier bei verschiedenen Klubs und unter der neuen Ligaführung einen frischen Wind. Für das Gesamtkonstrukt ist es wichtig, dass es hinter den Spitzenteams einen Unterbau mit kleineren, aber professionellen Klubs gibt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie geisterten Horror-Szenarien wie ein Klubsterben umher – eingetroffen ist nichts davon. Wie geht es dem FC Aarau nach zwei Jahren mit Corona?

Die kritischste Phase war zu Beginn im Frühling 2020, als im Raum stand, die Saison abzubrechen und darum die verbliebene Tranche TV-Gelder nicht ausbezahlt wird – im schlimmsten Fall wären alle Klubs, auch wir, ins Strudeln gekommen. Als es dann weiterging, der Staat die Anwendung der Kurzarbeit im Profifussball zuliess und später a-fond-perdu-Beiträge für entgangene Zuschauereinnahmen sprach, war das eine riesige Erleichterung. Nicht falsch verstehen: Wir werden wie für 2020 auch für 2021 einen Verlust im sechsstelligen Bereich ausweisen und hoffen sehnlichst auf die Normalität – aber der FC Aarau ist schuldenfrei.

Letztes Jahr haben Sie als einziger Klub mit einer Aktienkapitalerhöhung auf die Corona-Verluste reagiert – wäre es ohne die eingenommenen 800000 Franken düster geworden?

Auch ohne die Kapitalerhöhung gäbe es den FC Aarau noch, die sportliche Entwicklung wäre jedoch gebremst worden. Wir hätten in der Winterpause versuchen müssen, Transfereinnahmen zu generieren.

Wie wird das Darlehen in Höhe von einer Million Franken, das

der FC Aarau vor einem Jahr beim Bund aufgenommen hat, abbezahlt?

Wir hätten zehn Jahre Zeit, werden aber Ende 2023 die dritte und letzte Tranche überweisen. Das Darlehen hat Anfang 2021 kurzzeitig bei der Liquidität geholfen, war in erster Linie aber eine Vorsichtsmassnahme.

Trotz Corona-Verlusten hat der FC Aarau in der Corona-Zeit investiert: Etwa in Schalensitze (ca. 150'000 Franken). "Ins Schneckenhaus zurückziehen ist keine Alternative, wir müssen die Leute bei Laune halten", sagt Präsident Bonorand. Zvg / Aargauer Zeitung

Und trotzdem hat der FCA während Corona mit dem Bau von Sitzplätzen im Stehbereich des Stadions, Neuverpflichtungen, Vertragsverlängerungen und einer kostspieligen Charmeoffensive im Marketingbereich auch investiert. So schlimm, dass jeder Rappen umgedreht werden muss, kann es also zu keinem Zeitpunkt gewesen sein.

Sich ins Schneckenhaus zurückziehen und warten, bis alles vorbei ist, war keine Alternative. Als die Leute nicht mehr ins Stadion durften, mussten wir sie bei Laune halten und im Gespräch bleiben. Es ist mein Naturell, auch mal mutige Entscheidungen zu treffen, von denen ich nicht hundertprozentig weiss, dass sie sich auszahlen. So bin ich auch als Unternehmer.

Wenn man den FC Aarau vor der Pandemie und den FC Aarau heute vergleicht, macht er nicht nur sportlich die bessere Gattung. Der FC Aarau als Corona-Profiteur?

Als ich 2019 als Präsident zugesagt habe, ahnte niemand, was passiert. Ich hätte zwar auch zugesagt im Wissen, dass Corona kommt – trotzdem hätte ich gerne auf die Pandemie verzichtet. Ich weiss, worauf Sie hinauswollen: Die schlechten Resultate in der Saison 2019/20 und die Corona-Pause haben den sportlichen und strukturellen Umbruch beschleunigt, waren aber nicht der Auslöser dafür.

Als – trotz Corona – gesunder Klub ist man attraktiv für Investoren, vor gut einem Jahr wollte ein Bundesliga-Klub den FC Aarau als Farmteam aufkaufen. Haben Sie laufend Übernahmeangebote auf dem Tisch?

Kontaktaufnahmen mit seriösen Absichten gibt es alle paar Monate wieder. Ich antworte dann jeweils, dass es unsere Statuten verbieten, dass eine Partei mehr als 30 Prozent der Aktien besitzt. Danach ist das Thema erledigt.

Bleibt es dabei: Der FC Aarau ist unverkäuflich?

Solange ich Präsident bin, auf jeden Fall. Und es würde mich überraschen, würde der Klub überhaupt einmal in den Besitz einer Einzelmaske übergehen – auch wenn sich allfällige Investoren als topseriös herausstellen. So wie ich den FC Aarau und sein Umfeld kenne, ist es den Menschen wichtig, dass der Klub von seinem Umfeld getragen wird. Über vielleicht mal einen Cup-Sieg, den wir uns mit kleinen Mitteln erarbeiten, wäre die Freude wohl grösser als über eine Champions-League-Teilnahme dank fremder Millionen.

Trotz grossem Traditionsbewusstsein ist der FCA unter ihrer Führung daran, sich strukturell zu modernisieren. Stossen Sie dabei auf Widerstand?

Im Gegenteil: Die Lust darauf ist überall gross. Sowohl auf der Geschäftsstelle als auch etwa im «Club 100» (wichtigste Gönnervereinigung; d. Red.) , in dem ebenfalls ein Generationenwechsel stattfindet. Es war auch der Wunsch meines Vorgängers Alfred Schmid, dass ich neue Impulse einbringe. Die Strukturen anzupassen, vor allem auch im Nachwuchsbereich, ist dringend notwendig, um dahinzukommen, wo wir wollen.

Schwierig, sprich erfolglos ist bislang die Suche nach einem Hauptsponsor. Ist die Trikotbrust zu teuer oder der FC Aarau zu wenig attraktiv?

Mangelnde Attraktivität ist es nicht: Wir haben in allen anderen Kategorien neue Sponsoren dazugewonnen, auch im «Club 100» steigt die Mitgliederzahl. Im Zuge unserer Reorganisation haben wir die Sponsorenstruktur angepasst und sind nun auf der Suche nach einem zweiten «Leading Partner», der sich mit der Credit Suisse den Platz auf der Trikotbrust teilt. In dieser Grössenordnung einen Partner zu finden, ist in der Region schwierig. Ein Aufstieg und somit die nationale Bühne, die wir bieten können, würde die Suche wohl vereinfachen.

Sind Sie eigentlich immer noch überzeugt davon, den FC Aarau als Präsident ins neue Stadion zu führen? So, wie Sie es beim Amtsantritt gesagt haben?

Überzeugt, dass das neue Stadion noch in diesem Jahrzehnt eröffnet wird, bin ich. Aus heutiger Sicht würde ich dies zudem sehr gerne als amtierender Präsident miterleben.

