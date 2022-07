FC Aarau: Die Noten zur 1:2-Niederlage gegen Lausanne-Sport

FC Aarau Vorne sind fast alle ungenügend, hinten bügelt Enzler ein paar Fehler aus: Die FCA-Noten zur Niederlage gegen Lausanne Der FC Aarau verliert erstmals in der neuen Saison, weil er in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft entwickelt. Auch defensiv waren die Aarauer nicht über alle Zweifel erhaben. Die Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler, Note 5

Marc Schumacher / freshfocus

Hat in der ersten Halbzeit nur einmal Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Den Flachschuss von Custodio lenkt er gekonnt um den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt steht es schon 0:1 für Lausanne. Sanches’ Kopfball ist zu platziert, als dass Enzler hätte eingreifen können. Hält auch danach, was es zu halten gibt und verhindert einen höheren Rückstand. Beim Schuss von Labeau zum 0:2 ist er abermals machtlos.

Arijan Qollaku, Note 3,5

Marc Schumacher / freshfocus

Geniesst nach wie vor das Vertrauen in der Dreierabwehr, was aufgrund seiner Zweikampfstärke und der physischen Präsenz absolut berechtigt scheint. Im Passspiel, der anderen Kernkompetenz eines Verteidigers, offenbart er jedoch Defizite. Viele der Abspiele erreichen den falschen Adressaten, so auch vor dem 0:1, als Qollakus Fehlpass Auslöser der schnellen Lausanner Angriffskaskade wird.

Olivier Jäckle, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Übernimmt den Part in der Abwehrzentrale, weil Léon Bergsma nicht mehr für den FC Aarau spielt und Aleksandar Cvetkovic noch nicht spielberechtigt ist. So weit zurückgezogen hatte er zuletzt in der Saison 2019/2020 gespielt, als der FCA-Trainer noch Patrick Rahmen hiess. Hat als Patron gute Szenen, weil er das ganze Spiel vor sich weiss und die Nebenspieler mittels Anweisungen dirigieren kann. Der einzige nennenswerte Fehler unterläuft ihm in der 65. Minute, als er zu ungenau klärt. Sekunden später steht es 0:2.

Jan Kronig, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Dass seine Qualitäten in der Dreierkette am besten zur Geltung kommen, beweist auch diese Partie zu weiten Teilen. Kann sich sinnvoll in den Spielaufbau einbringen, meistens gelingt ihm das auch. Vor dem 0:2 aber ist er zu behäbig und wird von Brighton Labeau ausgetanzt.

Nuno da Silva, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Wirbelt in der Startphase im rechten Couloir, schlägt Haken, dribbelt und beweist Übersicht. Viele der Ansätze, die sein Spiel in den ersten beiden Partien ausgezeichnet haben, finden sich auch gegen Lausanne wieder. Nur schafft er es nicht, weitere Aktionen heraufzubeschwören, die zu Toren führen könnten.

Mischa Eberhard, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Steht erneut anstelle des angeschlagenen Bunjaku in der Startelf. Gefällt in der Rolle als Ballverteiler besser als noch in der Vorwoche, als ihm viele Anspiele misslangen. Nun mit mehr Ruhe und ausgeprägter Übersicht. Dann und wann streut er auch dosierte Durchbrüche nach vorne ein. Wenn der Gegner jedoch das Tempo verschärft, geht es ihm zuweilen zu schnell. Augenscheinlich etwa der erste Gegentreffer, als er die Wirkungskreise des Flankengebers Schwizer nicht entschieden genug eingrenzt. Mitte der zweiten Halbzeit wird er durch Bunjaku ersetzt.

Allen Njie, Note 3,5

Marc Schumacher / freshfocus

Seltsam passiv beim 0:1, als er den einlaufenden Sanches eigentlich richtigerweise in den Strafraum begleitet, dann aber keine Bemühungen unternimmt, um die Flanke zu verteidigen. Hier wäre mehr Gegenwehr erwünscht gewesen. Nach vorne agiert er kraftvoll, geht in manchen Situationen aber auch zu ungestüm zu Werke. Wirkung entfalten kann er selten.

Bastien Conus, Note 3,5

Marc Schumacher / freshfocus

Kann sich nicht in Szene setzen wie gewöhnlich, weil sich ihm Gegenspieler Raoul Giger (ausgerechnet) gut in den Weg stellt. Bei gegnerischen Flanken hat er Mühe, das Timing zu finden.

Valon Fazliu, Note 3

Marc Schumacher / freshfocus

Der Neuzuzug wirkt wieder nicht recht ins Spiel integriert. Wird er angespielt, ist der Ball schnell verloren. Er hat Mühe, die richtigen Laufwege zu finden und muss sich in Einzelaktionen verausgaben. Auch seinen Standards fehlt es an der nötigen Präzision. In dieser Form ist der Topskorer der Vorsaison noch kein Gewinn.

Nikola Gjorgjev, Note 3,5

Marc Schumacher / freshfocus

Technisch gewandt und mit schneller Übersetzung von der Ballannahme zur Aktion. Gegen gut organisierte Gäste bekundet auch er Schwierigkeiten. Bleibt mit den Dribblings meist hängen.

Shkelqim Vladi, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Hat die erste gute Chance im Spiel, als der Ball über die Latte streicht. Auch ein guter Stürmer wie er ist auf Zuspiele angewiesen. Doch die Pässe kommen zu selten, zumindest in verwertbarer Form. Verkürzt kurz vor Schluss zum 1:2 mittels Penalty.

Imran Bunjaku, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Kommt nach 68 Minuten für Fazliu ins Spiel und benötigt keine zwei Minute, um etwas Entscheidendes zu zeigen. Leitet den Ball vor dem 2:1 gekonnt auf Torschütze Gjorgjev weiter. Mehr kann man von einem Joker nicht verlangen. Zeigt mit diesem Kurzeinsatz, dass er trotz schwieriger letzter Saison noch voll dabei ist.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

58. Bunjaku für Eberhard

72. Almeida für Fazliu

80. Hunziker für Qollaku, Avdyli für Conus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen