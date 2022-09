FC Aarau: Vor dem Cupkracher gegen Basel «Und dann sieht Kaltaveridis rot»: Der frühere FCA-Captain Rolf Osterwalder blickt auf ein denkwürdiges Spiel gegen den FC Basel zurück Der Cup-Match gegen Basel ist aus Aarauer Sicht das Highlight in diesem Herbst. Die Affiche Aarau gegen Basel hatte meist einen speziellen Charakter. So auch 1981, als der FCA nach 45 Jahren im Basler «Joggeli» das Comeback in der NLA gab. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Der Aufstieg mit Aarau ist perfekt: Rolf Osterwalder nimmt 1981 als Captain den Pokal für den Vizemeistertitel in der Nationalliga B entgegen (im Hintergrund Goalie Max Richner). Bild: A.S.L.

Es gab mal eine Zeit, da steckte der FC Aarau für Jahrzehnte in der Zweitklassigkeit fest. 45 Jahre lang, von 1936 bis 1981. Logisch, dass im Frühsommer 1981, als der Aufstieg realisiert wurde, Aarau ziemlich aus dem Häuschen war. Der Zufall will es, dass der FC Aarau sein erstes Spiel in der Nationalliga A in Basel bestreitet. Einer, der damals mittendrin ist und später zu einer FCA-Legende wird, ist Rolf Osterwalder. Wir blicken mit dem Aufstiegs-Captain auf eine Zeit zurück, in der Fussballhelden noch einen anderen Job hatten, um über die Runden zu kommen.

FC Basel: «Ein anderes Kaliber»

15. August 1981. Osterwalder, heute 68 Jahre alt, erinnert sich: «Der FC Basel war damals eine grosse Nummer im Schweizer Fussball, wurde mit Trainer Helmut Benthaus 1980 zum siebten Mal Meister. Wir wussten zwar, dass der Glanz in Basel etwas bröckelt. Doch der FCB war trotzdem ein anderes Kaliber. Und wir waren nervös, weil für viele die Nationalliga A Neuland war. Wir wollten einfach eine möglichst gute Gattung machen.»

Autogrammkarte Rolf Osterwalder aus der Saison 1981/82. Bild: FCA-Archiv

Wochen zuvor war Nervosität kein Thema. Da herrschte nur Glückseligkeit. Aufstieg, Wahnsinn, Trallala. Einer, der wesentlich dazu beigetragen hat, ist Rolf Osterwalder. 1980 kehrte der Libero nach fünf Jahren in Neuenburg zurück in seine Heimat. Er hätte auch zum FC St.Gallen wechseln und in der NLA bleiben können. Aber die Ostschweizer boten nicht mehr, als was ihm die Neuenburger bezahlt hatten. Dort kam er zusammen mit seinem Lohn als Bankangestellter auf einen hohen fünfstelligen Betrag im Jahr. Also entschied er sich für die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalliga B bei seinem Stammverein Aarau. Was zur Folge hatte, dass er sein Arbeitspensum bei der Hypothekarbank Lenzburg wieder auf 100 Prozent aufstockte.

Jeweils um 18.30 Uhr vier Mal Training pro Woche – Profis gab es damals beim FC Aarau nicht. Dafür aber ein Kollektiv, von dem Osterwalder noch heute schwärmt. «Und mit Roger Hegi, Max Zehnder, Hans Franz und auch mir ein paar überdurchschnittliche NLB-Fussballer.» Das hat gereicht, um nach dem letzten Auftritt in Vevey mit «Ross und Wagen zum Regierungsplatz zu fahren» und sich feiern zu lassen. Übrigens: Eine Aufstiegsprämie erhielt Osterwalder nicht, weil nichts dieser Art im Vertrag festgehalten wurde.

Hitzfeld will Profis, Osterwalder aber weiter arbeiten

Für zahlreiche Verstärkungen reichte das Geld in Aarau nicht. Immerhin gelang es, Hans Franz durch Charly Herberth zu ersetzen. Dieser kam von 1860 München und war 1981 der erste und einzige Profi beim FC Aarau. «Später», so Osterwalder, «ging man dazu über, die Pensen zu reduzieren. Wir hatten quasi Halbprofitum eingeführt. Und als Ottmar Hitzfeld 1984 kam, waren Goalie Richner und ich die einzigen, die am Morgen nicht trainieren konnten, weil wir nebenbei noch arbeiteten. Natürlich wollte Hitzfeld, dass alle nur auf Fussball setzen. Aber für mich kam das nicht in Frage. Ich habe immer mindestens 80 Prozent gearbeitet. Ausserdem war ich schon 30, hatte eine gute Stellung auf der Bank, die ich nicht aufgeben wollte.»

Aaraus Cuphelden von 1985: Alfons Schibli (Assistenztrainer), Patrick Taudien, Agapios Kaltaveridis, Peter Treyer (Präsident), Ruedi Zahner, Walter Seiler, Ottmar Hitzfeld, James Meyer, Charly Herberth, Rolf Osterwalder, Max Richner, Hansruedi Schär (stehend, von links nach rechts). Roberto Böckli, Peter Marti, Armando Granzotto, Thomas Tschuppert, Roberto Fregno, Karl Küng, Walter Iselin, Thomas Zwahlen und Assistenztrainer Geri Fritschi (kniend, von links nach rechts). Bild: Keystone

Zurück zum 15. August 1981. Das erste Spiel in der Nationalliga A nach 45 Jahren. Und für einen wird es ein sehr, sehr denkwürdiges Erlebnis – Agapios Kaltaveridis. Osterwalder: «Basel hatte mit Harald Nickel einen Starstürmer aus der Bundesliga verpflichtet. Und bei uns warf Trainer Paul Stehrenberger Kaltaveridis ins kalte Wasser. Verstehen Sie mich nicht falsch, das war schon richtig. Kaltaveridis war ein talentierter Verteidiger. Aber er spielte zuvor nur in 2. Liga in Zofingen. Und dann plötzlich in der NLA und gleich gegen einen ausgebufften Stürmer wie Nickel. Er bezahlte Lehrgeld und wurde schon Mitte der ersten Halbzeit vom Platz gestellt. Trotzdem wehrten wir uns gut.» Es dauert bis zur 71. Minute, ehe Basel durch Erni Maissen in Führung geht (Schlussresultat 2:0). Aber: Die Saison beendet Aarau auf dem 7., Basel auf dem 8. Platz.

Kaltaveridis zieht weiter, Osterwalder bleibt

Kaltaveridis habe Karriere gemacht und sicher gut verdient, so Osterwalder. Lausanne, Xamax und dann Olympiakos Piräus. Osterwalder hingegen blieb in Aarau. Bis er 1989 mit 35 seine Karriere beendete. Aber warum? «Nach unserem Cupsieg 1985 hatte ich zwei Angebote, von Servette und Lausanne. Ich hätte dort einiges mehr verdienen können. Aber es war zu spät. Wegen zwei oder drei Jahren wollte ich mit 33 nicht in die Romandie ziehen. Schliesslich hatten wir schon Kinder und ein Haus in Möriken.»

Nun also wieder einmal Basel. Dieses Mal im Cup. Für Osterwalder, der hin und wieder ins Brügglifeld geht, hat die Liga Priorität. Und er ist zuversichtlich, dass es diese Saison mit dem Aufstieg klappt. Womit sich ein Kreis schliessen würde. Denn letztmals, als die höchste Liga aufgestockt wurde (1981 von 14 auf 16 Teams), stieg Osterwalder mit dem FC Aarau auf. Und wie wir wissen, spielen nächste Saison zwölf statt wie bisher zehn Teams in der Super League.

15. August 1981: FC Basel - FC Aarau 2:0 (0:0)

St.Jakob. - 8500 Zuschauer. - SR: André Daine. - Tore: 71. Maissen 1:0. 83. Fritsch (Eigentor) 2:0.

Basel: Küng; Graf, Geisser, Stohler, Maradan (46. Beat Sutter); Demarmels, Mullis von Wartburg; Maissen, Nickel, Lauscher (67. Gaisser). - Trainer: Benthaus.

Aarau: Richner; Fritsch, Zehnder, Kaltaveridis, Osterwalder, Tschuppert; Zahner, Herberth, Hegi; Riethmann (85. Gloor), Müller. - Trainer: Stehrenberger

Bemerkung: 23. rote Karte gegen Kaltaveridis.

