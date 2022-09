FC Aarau: Vor dem Cupkracher gegen Basel Meisterheld Aleksandrov: Oder wenn das Stirnband ein letztes Mal tanzt Den letzten Hattrick seiner glanzvollen Karriere erzielte Aaraus Kultstürmer Petar Aleksandrov ausgerechnet gegen den FC Basel. Wir blicken zurück: Teil 2 unserer Serie «Denkwürdige Aarauer Spiele gegen den FC Basel». François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Aaraus Stürmer Petar Aleksandrov trifft beim 5:0 gegen den FCB gleich dreimal. Basels Massimo Ceccaroni bleibt nur die Konsternation. Otto Lüscher / AA

Auch Tormaschinen haben ein Ablaufdatum, setzen irgendwann Rost an. Einer, der diese Erfahrung gegen Ende der 90er-Jahre machen musste, ist Petar Aleksandrov. Nur, was war das für eine glanzvolle Karriere. Sensationsmeister 1993 mit Aarau. Zweimal Torschützenkönig mit Xamax und Luzern. Oder: Ein Stirnbandträger wird zur Legende.

Aber eben: Auch Aleksandrov altert. Als er in seinem letzten Vertragsjahr (97/98) beim FC Luzern nur noch Teilzeitkraft war, liehen ihn die Innerschweizer für die Rückrunde zum NLB-Klub Baden aus. Als der bulgarische Nationalstürmer im Sommer 1998 mit 35 ohne Vertrag dastand, kreisten seine Gedanken auch um das Karriereende.

Doch beim FC Aarau, seiner ersten Station in der Schweiz, hatte man Aleksandrov nicht vergessen. Und irgendwann kam er, der Anruf, der seine Geschichte rund macht, der ihn wieder an jenen Ort zurückbrachte, der für ihn «mein Leben, meine zweite Heimat nach Karlowo in Bulgarien» ist: Aarau, die Stadt, der Klub, die Menschen, das Brügglifeld.

Erst Rumen Ivanov geholfen, danach selbst unterschrieben

Dabei ging es gar nicht um ihn, als er sich im Sommer 1998 mit dem damaligen Präsidenten Ernst Lämmli und Sportchef Fredy Strasser traf. Aleksandrov wurde lediglich gebraucht, um bei den Verhandlungen zwischen dem FCA und dem zehn Jahre jüngeren Stürmer Rumen Ivanov zu übersetzen und zu vermitteln. Als der Vertrag mit dem jungen Bulgaren unterschrieben war, fragte Lämmli: «Und, was machst du?» Aleksandrov: «Ich weiss es nicht. Vielleicht höre ich auf mit dem Fussball.» Lämmli: «Könntest du dir vorstellen, nochmals für den FC Aarau zu spielen?» Aleksandrov: «Zum FC Aarau sage ich nie Nein.»

Meisterhelden von 1993: Petar Aleksandrov mit Roberto Di Matteo. Keystone

Wenige Wochen später werden sich Lämmli und Strasser auf der Brügglifeld-Tribüne insgeheim auf die Schulter geklopft haben, dass sie nicht nur Ivanov, sondern auch Aleksandrov unter Vertrag genommen haben. Es ist der 21. Juli 1998. Zweiter Spieltag in der Nationalliga A. Aarau empfängt Basel. 5900 Zuschauer im Brügglifeld.

Gegen kein anderes Team trifft er häufiger

Die Bebbi waren damals noch keine Macht im Schweizer Fussball. Die Differenz zwischen Basel und Aarau war, wenn überhaupt, marginal. Schliesslich ist Basel erst 1994 nach sechs Jahren in der NLB wieder aufgestiegen. «Aber durch die geografische Nähe hatten die Spiele gegen Basel so etwas wie Derbycharakter. Das hat mich gepusht», sagt Aleksandrov.

Legendär: Petar Aleksandrov und sein Stirnband. Otto Lüscher / Aargauer Zeitung

Und dann kommt er, der Einmarsch ins Brügglifeld, schon damals ein Relikt, aber das für ihn mehr als ein ordinärer Arbeitsplatz ist. «Es hat mich schon immer berührt und gepusht, wenn wir vom Untergeschoss die Treppe hinaufgegangen sind und den Rasen betreten haben», sagt Aleksandrov. «Gegen Basel war es jeweils noch etwas prickelnder als gegen andere Gegner. Schliesslich habe ich in meiner Karriere gegen kein anderes Team so häufig getroffen wie gegen Basel – nämlich zwölf Mal.»

«Nichts gegen Oliver Kreuzer»

Aleksandrov ist bewusst, dass er allein aufgrund seines Alters nicht mehr jeden Spieltag tanzen kann. Aber dieses eine Mal, gegen den FC Basel, mit dem einstigen Bayern-Verteidiger Oliver Kreuzer als Gegenspieler, blendet er all die Verschleisserscheinungen aus. Er ist bereit für seinen letzten grossen Tanz auf der grossen Bühne. «Nichts gegen Kreuzer, im Gegenteil», so Aleksandrov. «Denn er war ein fairer Gegenspieler, der sich stets respektvoll verhalten hat. Aber gegen Spieler mit grosser Vergangenheit zu spielen, war für mich stets speziell motivierend.»

Es dauert nur bis zur 8. Minute, ehe Aleksandrov ein erstes Mal trifft. Nach der Pause markiert er zwei weitere Treffer. Auch Ivanov und Marcel Heldmann treffen. Aarau siegt 5:0. Jubel und Trubel, wo man hinschaut. Denn noch ahnt niemand, dass es trotz des furiosen Auftritts gegen Basel eine schwierige Saison für Aarau, Trainer Martin Trümpler, aber auch für Aleksandrov werden würde.

Der letzte Hattrick seiner Karriere

Heute wissen wir: Im Spiel gegen Basel erzielte Aleksandrov seinen letzten Hattrick als Fussballprofi. Und es war nur einer von drei Siegen bis zur Winterpause. Trümpler wird im September durch Sportchef Fredy Strasser ersetzt. Trotzdem schliesst Aarau die 12er-Liga auf dem letzten Platz ab und kämpft im Frühling mit Trainer Jochen Dries in der Auf-/Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

«Zwei, drei Jahre nach dem Meistertitel 1993 unter Rolf Fringer folgten die Jahre des Zitterns», sagt Aleksandrov. «In Aarau konnte man das Geld nie mit beiden Händen ausgeben. Die Konkurrenz hatte finanziell ganz andere Möglichkeiten. Trotzdem zementierten wir in jener Zeit den Ruf als die Unabsteigbaren. Das war nur möglich mit ganz viel Herz und Verstand. Der FC Aarau war schon immer ein Verein, der anders ist, familiärer.»

Assistenztrainer, Identifikationsfigur, gute Seele: Petar Aleksandrov tröstet nach dem verpassten Aufstieg 2019 den heutigen FCA-Scout Elsad Zverotic. Keystone

Aarau schaffte auch in der Saison 98/99 den Klassenerhalt. In extremis. Dank eines 2:1-Erfolgs im letzten Saisonspiel gegen Yverdon. Der Einfluss des Stürmers Aleksandrov wurde zwar immer kleiner. Aber: Nach ihm hat kein Aarauer jemals drei Tore in einem Spiel gegen Basel erzielt. Und: Aleksandrov ist auch heute noch, als Assistenztrainer, Identifikationsfigur und gute Seele des Klubs ein wichtiger Protagonist.

21.7.1998: Aarau – Basel 5:0 (2:0)

Brügglifeld. – 5900 Zuschauer. – SR.: Rutz: – Tore: 8. Aleksandrov 1:0. 21. Ivanov 2:0. 51. Aleksandrov 3:0. 65. Aleksandrov 4:0. 70. Heldmann 5:0.

Aarau: Benito; Pavlicevic, Markovic, Studer; Heldmann, Previtali (53. Zitola), Baldasari, Berger (57. Bader), Skrzypczak; Aleksandrov (78. Esposito), Ivanov. – Trainer: Trümpler.

Basel: Huber; Kondé, Kreuzer, Sahin, Calapes, Ceccaroni; Pérez, Barberis, Ritschkow, Tschopp ; Mendi. – Trainer Mathez

