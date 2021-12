FC Aarau: Das sind die Spielernoten zur Vorrunde

FC Aarau Von Rekordjägern, Rückkehrern und Missverständnissen: Das sind die Noten der FCA-Spieler nach der Vorrunde Der FC Aarau hat die Hälfte der Saison abgeschlossen. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Der Torhüter, ein Verteidiger und ein Flügelstürmer stechen aus einem starken Kollektiv heraus. Fünf Akteure sind ungenügend. Frederic Härri und Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Der FC Aarau steht nach einer Hinrunde mit vielen Auf und Abs mit 31 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ist die beste Halbzeitbilanz seit sechs Jahren. Freshfocus

In der Challenge League ist die Halbzeit erreicht, und der FC Aarau steht nach der Vorrunde so gut da wie seit sechs Jahren nicht mehr. Als Zweitplatzierte werden die aufstiegswilligen Aarauer die zweite Saisonhälfte in Angriff nehmen. Doch bevor das alte Jahr endet und das neue beginnt, lohnt sich ein Blick zurück auf die Leistungen derjenigen, die auf dem Fussballplatz standen. Einige haben Rekorde gebrochen oder sich unverzichtbar gemacht, während andere enttäuschten oder aussen vor blieben. Wir analysieren und benoten die FCA-Spieler vom Torhüter bis zum Stürmer.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der grosse Rückhalt der Aarauer. Nach leichten Wacklern zu Beginn der Saison steigert sich Enzler und zeigt überragende Leistungen. Rettet seiner Mannschaft mehrmals Punkte und stellt einen vereinsinternen Zu-Null-Rekord auf.

18 Spiele, 18 benotet. 8 Zu-Null-Spiele. 1 gelbe Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Beim Abwehrchef schleichen sich ab und an Unsauberkeiten ein, was auch daran liegt, dass er den Pass dem Befreiungsschlag stets bevorzugt. In Sachen Spieleröffnung und Übersicht macht ihm keiner etwas vor.

18 Spiele, 18 benotet. 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bei keinem Spieler wechseln sich Licht und Schatten ab wie bei Conus. Stellvertretend die beiden Partien gegen Winterthur: Im Hinspiel ist er ein Totalausfall und muss rotgefährdet nach einer halben Stunde vom Platz. Im Rückspiel ist er im zentralen Mittelfeld bester Akteur. Muss zur Konstanz finden.

13 Spiele, 13 benotet. 2 Vorlagen, 4 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bis zum 9. Spieltag ist Raoul Giger meist nur Ergänzungsspieler. In der Folge beisst sich der Rechtsverteidiger in der Startformation fest. Mal ist er defensiv auffällig, mal offensiv. Fast immer solide.

15 Spiele, 13 benotet. 1 Vorlage, 2 gelbe Karten, 1 gelb-rote Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Jungverteidiger hat es im dicht besetzten Abwehrzentrum schwer. Kommt nur zu fünf Kurzeinsätzen. Wenn er spielt, fällt er im Kollektiv kaum ab.

5 Spiele, 2 benotet.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Zum Saisonstart spielt Kronig in der Innenverteidigung. Dabei offenbaren sich Schwächen im Stellungsspiel. Danach läuft der U21-Nationalspieler als Linksverteidiger auf, wo ihm sein Offensivdrang und die Torgefahr zupass kommen.

13 Spiele, 13 benotet. 1 Tor, 1 Vorlage, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liefert die grosse Comeback-Story. Nach über einem Jahr Verletzungspause kehrt Thaler in Yverdon in die Mannschaft zurück – und spielt fortan immer. Der Innenverteidiger hat gewichtigen Anteil an der Defensivstärke seiner Mannschaft.

13 Spiele, 13 benotet. 1 gelbe Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Routinier hat seinen Platz noch nicht gefunden. In der Aarauer Innenverteidigung spielen andere, und auf der Rechtsverteidigerposition fehlt ihm der Zugriff zum Kombinationsspiel. Zudem werfen Verletzungen Thiesson immer wieder zurück.

7 Spiele, 7 benotet. 4 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kommt zu Saisonbeginn zu vielen Einsätzen, die Erwartungen erfüllt er jedoch nur selten. Auch FCA-Trainer Stephan Keller bevorzugt einstweilen andere Akteure auf seiner Position im Mittelfeld – zuletzt stand Marco Aratore nicht einmal mehr im Kader.

13 Spiele, 4 benotet. 1 Tor, 3 Vorlagen, 2 gelbe Karten.

Sarah Roelli/FC Arau/Freshfocus

Ihm hatte man im Vorfeld eine wichtigere Rolle in der Aarauer Offensive zugetraut. Letztlich wird Avdyli nur sechsmal eingewechselt. Komplett neben sich steht Avdyli beim 0:2 in Schaffhausen, als er mit einem Doppelfehler das zweite Gegentor verschuldet.

6 Spiele, 2 benotet.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Flügelspieler liefert dann und wann Glanzstücke. Sein Tor beim Auswärtsspiel in Lausanne etwa ist eine Augenweide. Ansonsten bleiben die Auftritte Balajs durchschnittlich. Er ist emsig im Dribbling und schnell im Antritt, bleibt aber meist ohne Ertrag.

18 Spiele, 12 benotet. 2 Tore.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kommt nach Saisonbeginn von den Grasshoppers und ist sofort ein Gewinn. Bunjaku grätscht, rennt und putzt aus. Er spielt, wo es ihn braucht und lässt dabei sogar Torgefahr aufblitzen.

10 Spiele, 8 benotet. 1 Tor, 1 Vorlage, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Nach Jahren der Unantastbarkeit hat Olivier Jäckle an Status eingebüsst. Zwischenzeitlich ist er ganz aussen vor. Steht er auf dem Feld, ist er seltsam fehleranfällig. Gegen Ende der Vorrunde fällt er krank aus, seine Absenz wird allerdings kaum bemerkt.

13 Spiele, 13 benotet. 5 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Er hat enormes Potenzial. Nur: Er ruft es zu selten ab. An schlechten Tagen schadet er dem Team mit groben Fouls und fahrigen Abspielen. An guten Tagen zeigt er Qualitäten, die sonst nur sehr wenige Spieler aufweisen.

17 Spiele, 14 benotet. 1 Tor, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Rrudhani ist einer der begabtesten Spieler der Liga. Dementsprechend hoch sind die Ansprüche an ihn. Liefert wiederholt magische und spielentscheidende Momente, an der Konstanz lässt sich gleichwohl arbeiten.

17 Spiele, 17 benotet. 2 Tore, 6 Vorlagen, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mit Schneider als Stammkraft hätten vor Saisonbeginn wohl die wenigsten gerechnet. Doch der 20-Jährige erobert sich seinen Platz und steigert sich beständig. Die Streuung der Fehlpässe ist nach wie vor hoch, sein Timing verbesserungswürdig. Am Willen und der Einsatzbereitschaft fehlt es ihm aber nie.

11 Spiele, 9 benotet. 2 Tore, 1 Vorlage, 1 gelbe Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Das Eigengewächs kommt noch nicht so recht zum Zug. Wegen der grossen Konkurrenz im Mittelfeld reicht es oft nur zu Kurzeinsätzen. Findet wohl auch deshalb den Zugang zum Spiel noch nicht. Zum Hinrundenabschluss gegen Xamax aber mit aufsteigender Tendenz.

15 Spiele, 3 benotet. 1 Vorlage.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Was wäre die Aarauer Offensive ohne ihn? Inmitten der zwischenzeitlichen FCA-Torflaute ist Spadanuda derjenige, der beständig liefert und die Mitspieler mitzureissen vermag. Die Zahlen sprechen für sich, daneben ist Spadanuda ständiger Gefahrenherd und Fixpunkt gegnerischer Abwehrbemühungen.

17 Spiele, 17 benotet. 9 Tore, 5 Vorlagen, 4 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Gibt die wohl unglücklichste Figur im gesamten Kader ab. Er schiesst am 2. Spieltag das umjubelte 2:1 in Thun, es bleibt sein letztes Tor. Der Stürmer wirkt stets bemüht, erfüllt seinen Kernauftrag aber nicht. Es kann nur besser werden.

17 Spiele, 14 benotet. 1 Tor, 1 Vorlage, 1 gelbe Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Captain fällt wegen muskulärer Beschwerden wochenlang aus, dann kehrt er mit drei Toren zum Jahresende fulminant zurück. Ist noch immer wichtig für sein Team, wenngleich die Einsatzzeiten des 33-Jährigen aufgrund der Belastung kürzer und kürzer werden.

10 Spiele, 9 benotet. 6 Tore, 1 Vorlage, 2 gelbe Karten.

Sarah Roelli/ FC Aarau / Freshfocus

Das Engagement des im Sommer kurzfristig verpflichteten Stürmers ist ein einziges Missverständnis. Zwei Kurzeinsätze stehen zu Buche, den Rest der Spiele verbringt er auf der Bank oder der Tribüne. Zum Jahreswechsel muss Gouano den FCA wieder verlassen.

2 Spiele, 1 benotet.

Nicht bewertet: (zu kurz im Einsatz)

Nicholas Ammeter (Tor)

Rafael Zbinden (Tor),

Arijan Qollaku (Verteidigung),

Flavio Caserta (Verteidigung),

Devran Senyurt (Sturm).

