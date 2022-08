Warum FC Aarau Frauen nicht mit den Männern fusionieren wollen

FC Aarau und FC Aarau Frauen Warum die FC Aarau Frauen nicht mit den Männern fusionieren wollen – sich die Vereine aber trotzdem annähern Der FC Aarau würde die Frauen gerne wieder in den Verein integrieren – für die Red Boots ist das trotz verstärkter Zusammenarbeit derzeit kein Thema. So oder so rückt man sich näher. Wir sprachen mit den beiden Klubpräsidenten. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die FC Aarau Frauen wollen mit den Männern nicht fusionieren. Marc Schumacher,

Alexander Wagner

Wenn die FC Aarau Frauen am Samstag gegen den FC Basel in die Saison starten, treten sie in schwarzen Trikots mit der weissen Aufschrift «Red Boots Aarau» an. Die Saison der Männer ist bereits einige Wochen alt. Sie spielen in gegenteiliger Montur: Weisse Trikots mit schwarzer Aufschrift. Während bei den Frauen ein Adler mit roten Schuhen und Absätzen auf der Brust ragt, trägt das Tier bei den Männern rote Krallen. Diese optischen Unterschiede mögen nur Kleinigkeiten sein, aber sie unterstreichen auch die Unabhängigkeit.