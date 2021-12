FC Aarau: Ein solches Fantaxi hats noch nie gegeben

FC Aarau Trotz Alzheimer ins Brügglifeld? Das FCA-Fantaxi machts möglich 60 Jahre lang besuchte Ernst Macchi (80) die Heimspiele des FC Aarau – und nun soll das wegen Alzheimer nicht mehr möglich sein? «Es gibt da vielleicht eine Lösung», denkt sein Sohn – und bekommt Recht. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Während sie in den Nachbarhäusern das Znacht vom Tisch räumen und sich für einen gemütlichen Fernsehabend aufs Sofa fläzen, herrscht im Hause Macchi Aufbruchstimmung. Handschuhe? FCA-Schal? Saisonabo? Covid-Zertifikat? Alles bereit! Pünktlich um 19.30 Uhr klingelt es an der Tür: «Hallo Ernst – bereit? Wir müssen los, der Match fängt bald an.»

Eine Stunde vor Matchbeginn holt Santino Senn (rechts) Ernst Macchi zu Hause ab - Frau Susanne weiss ihren Mann beim jungen FCA-Fan in guten Händen. Valentin Hehli / MAN

Die wunderbare Geschichte beginnt mit einem Facebook-Eintrag von Oliver Macchi. Mitte November wendet er sich mit einem privaten Anliegen in der Fangruppe «FC Aarau Stammtisch» an die Mitleser:

«Mein 80-jähriger Vater, körperlich fit, aber an Alzheimer erkrankt, ist ein grosser FCA-Fan. Die Brügglifeld-Besuche machen ihm immer noch viel Freude. Leider kann er mittlerweile nicht mehr mit dem ÖV an die Heimspiele. Ich selbst wohne im Kanton Freiburg und kann ihn nicht immer begleiten. Ich suche nun eine Person, die ihn in Möriken abholt und auf seinen Tribünenplatz begleitet. Dort wird er dann von seinen alten Tribünen-Kumpels betreut. Nach dem Spiel müsste er wieder abgeholt und zurückgefahren werden.»

Im Gespräch mit der AZ erzählt Macchi, wie er es bedauert habe, als ihm der Vater im Herbst eröffnet habe, ab sofort nicht mehr ins Stadion gehen zu wollen. «60 Jahre ging er ins Brügglifeld – und nun nicht mehr, weil er nicht mehr anreisen kann? Ich versprach ihm, für eine Lösung zu sorgen, nach kurzem Zögern war er dann Feuer und Flamme.»

Innert Kürze bieten nach dem Facebook-Aufruf mehrere Fans ihre Dienste an – der erste, der sich meldet, ist Santino Senn. Der 25-Jährige kommt jeweils mit dem Auto ins Brügglifeld. Und weil für ihn Möriken auf dem Weg nach Aarau liegt, denkt er sich: «Warum nicht? Etwas Gutes tun und gleichzeitig eine tolle Zeit miteinander haben – das mache ich gerne.»

In Bildern: So reisen Ernst Macchi und Santino Senn gemeinsam ins Brügglifeld

Eine Stunde vor Matchbeginn klingelt Santino Senn bei Macchis - Ernst ist bereits angezogen und parat zum Gehen. Valentin Hehli / MAN Ehefrau Susanne verabschiedet Ernst Macchi und wird von zuhause aus die Daumen drücken für einen FCA-Sieg. Valentin Hehli / MAN «Einsteigen bitte»: Santino Senn hält Macchi die Tür zu seinem Auto auf. Valentin Hehli / MAN Auf der Fahrt von Möriken nach Aarau wird gefachsimpelt und das Schlussresultat zwischen Aarau und Xamax getippt: Macchi sagt 2:0, Senn 3:1 - am Ende wird der FCA «nur» mit 1:0 gewinnen. Valentin Hehli / MAN Zwischenhalt im KSA-Parkhaus - von hier gehts zu Fuss weiter zum Brügglifeld-Stadion. Valentin Hehli / MAN Auf dem Weg zum Stadion freut sich Ernst Macchi über die vielen Zuschauer, die trotz eisiger Kälte ans Spiel kommen. Valentin Hehli / MAN Saisonabo, Ausweis, Corona-Zertifikat - der Einlass ins Stadion ist mittlerweile kompliziert, Senn hilft Macchi beim Vorweisen aller nötigen Dokumente. Valentin Hehli / MAN Danach gehts weiter auf die Haupttribüne, wo Macchi seit 60 Jahren die FCA-Spiele verfolgt. Valentin Hehli / MAN Die Freunde Urs und Markus warten bereits und nehmen Ernst Macchi in Empfang, während Santino Senn das Spiel auf der Gegentribüne mit seinen Freunden verfolgen wird. Valentin Hehli / MAN Grund zur Freude: Ernst Macchi kann trotz Altersbeschwerden weiterhin ins Brügglifeld, die Zeit im Stadion rückt die Alzheimer-Erkrankung etwas in den Hintergrund. Valentin Hehli / MAN Seit über 60 Jahren besucht Ernst Macchi die FCA-Heimspiele - auch in Zukunft wird er im Brügglifeld anzutreffen sein, dank dem ganz speziellen Fantaxi. Valentin Hehli / MAN

Senn hat einst selber als Junior und in der Breitensport-Abteilung für den FC Aarau gespielt, ehe ihn eine schwere Knöchelverletzung ausser Gefecht setzte. «Ich war Stammgast im Brügglifeld, als Bub durfte ich in den Nullerjahren als Ballbub ganz nah an den Spielern dran sein. Die Nachricht der Ärzte, dass ich nicht mehr Fussball spielen kann, hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen – danach brauchte ich Abstand und bin einige Jahre nicht mehr an die Spiele.»

Seit rund drei Jahren ist er zurück im Brügglifeld und wieder infiziert mit dem FCA-Virus. Und dieses bedeutet mitunter: FCA-Fans schauen aufeinander. «Als mir Oliver erzählt hat, dass sein Vater schon 60 Jahre an die Spiele geht, war für mich noch klarer, das machen zu wollen.» Mit Sohn Macchi bespricht er in der Folge die Details, ehe am 3. Dezember gegen den FC Winterthur die «Jungfernfahrt» ansteht. Noch ohne mediale Begleitung, erst einmal soll sich das Duo Santino Senn/Ernst Macchi unter sich finden – vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Xamax dann dürfen wir mitfahren.

Auch Tele M1 hat das Fantaxi begleitet:

Nach der Verabschiedung von Ehefrau Susanne ist Ernst Macchis Fokus sofort auf dem Spiel. «Wir gewinnen 2:0», tippt er im Auto - neben ihm steuert Santino Senn das KSA-Parkhaus an und sagt: «3:1 für Aarau!». Auf dem kurzen Fussweg zum Brügglifeld tauschen die beiden Anekdoten von früher aus und Ernst Macchi freut sich über den grossen Zuschaueraufmarsch trotz eisiger Temperaturen. «Die treuen Fans kommen halt immer, egal welches Wetter, egal, ob der FC Aarau verliert oder gewinnt.» Der Stadionbesuch rückt die Alzheimer-Krankheit kurzzeitig in den Hintergrund, wobei er zu seiner Situation sagt: «Ich wünsche das niemandem. Aber immerhin tuts nicht weh.»

Bei der Einlasskontrolle hilft Santino Senn Macchi beim Vorzeigen aller Ausweise und Dokumente, ehe der Weg auf die Haupttribüne führt, wo bereits Macchis Freunde Urs und Markus warten. Mit ihnen verfolgt er seit Jahren gemeinsam die Spiele, sie witzeln über «Medienstar Ernst», ehe dieser Platz nimmt und den Anpfiff herbeisehnt. «Ich habe ein gutes Gefühl.» Derweil verabschiedet sich Santino Senn nach der Übergabe Macchis auf die Gegentribüne zu seinen Kollegen – mit den Worten: «Bis später und: Hopp Aarau!»

Ernst Macchi (links) und Santino Senn werden auch im nächsten Jahr zusammen ins Brügglifeld kommen - das ist beschlossene Sache. Valentin Hehli / MAN

Es werden 90 nervenaufreibende Minuten. Der FC Aarau muss leiden, aber gewinnt am Ende verdient mit 1:0. Nach dem Schlusspfiff eilt Santino Senn zurück zur Haupttribüne, nimmt Macchi wieder in Empfang und fährt ihn zurück nach Möriken. «Sie haben es wieder einmal unnötig spannend gemacht», sind sich die beiden einig, «aber Hauptsache gewonnen. Auf die Rückrunde können wir uns freuen.»

Zwei Spiele, zwei Siege – die Bilanz des aussergewöhnlichen FCA-Fantaxis lässt sich sehen. Und auch nach der Winterpause werden Ernst Macchi und Santino Senn gemeinsam ins Brügglifeld fahren, das ist beschlossene Sache.

