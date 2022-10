FC Aarau: Die Noten zum 2:2 gegen Yverdon

FC Aarau Thaler wird ausgetanzt, Enzler übertölpelt und Tasar findet gar nicht statt: Die Noten zum 2:2 gegen Yverdon Nur wenige Aarauer erreichen beim Remis gegen Yverdon Normalform. Ein Verteidiger erwischt sein schwächstes Saisonspiel, während die Stürmer enttäuschen. Doch ein Offensivakteur sorgt für einen Lichtblick. Frederic Härri, Yverdon Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler, Note 4

Claudio De Capitani / freshfocus

In Yverdon hatte er zum Ende der vergangenen Saison eines seiner schmerzhaftesten Erlebnisse, als er nach einer früh erlittenen Gehirnerschütterung die Nacht im Spital verbringen musste. Dieses Mal bereitet ihm dann und wann höchstens das Aarauer Defensivverhalten Kopfschmerzen. In der ersten Halbzeit pariert Enzler zweimal stark gegen wuchtig, aber zentral abgefeuerte Schüsse. Beim zweiten Gegentor sieht er nicht glücklich aus, als er den Kullerball nicht mehr erreicht.

Marco Thaler, Note 2,5

Claudio De Capitani / freshfocus

Er spielt Fehlpässe, die einfach zu vermeiden wären. Wiederholt wird er von seinem Gegenspieler ausgetanzt. Zugegeben: Er trifft mit Koro Koné, Brian Beyer und Nehemie Lusuena auch auf drei der wirbligsten Yverdoner Offensivspieler. Doch von ihm darf man erwarten, dass er irgendwann zur Sicherheit findet. Das geschieht nicht. Und es wird bestraft. Zweifach löst er Eins-gegen-Eins-Situationen nicht gut, zweifach schlägt der Ball im Aarauer Tor ein. Sein schwächstes Saisonspiel.

Olivier Jäckle, Note 4

Martin Meienberger / freshfocus

Auch der Abwehrchef ist in einem defensiv unsicher wirkenden Aarauer Ensemble nicht fehlerfrei. Ein gröberes Missgeschick aber unterläuft ihm nicht. Im Spiel nach vorne fehlen die Anspielstationen.

Jan Kronig, Note 4

Martin Meienberger / freshfocus

Im Spielaufbau kommt er nicht zur Geltung wie gewohnt. Dafür bügelt er wiederholt die Fehler seiner Vorderleute aus. Wehrt sich mit Kräften gegen anbahnende Gegentreffer und zeigt eine solide Partie.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Claudio De Capitani / freshfocus

Taucht erstmals seit dem 1. Spieltag wieder in der Startformation auf, weil er anstelle des gesperrten Allen Njie spielt. Führt zahlreiche Zweikämpfe, und diese meist erfolgreich. Jedoch fehlt ihm noch jener prägender Einfluss im Spielaufbau, der ihn in der vergangenen Saison derart ausgezeichnet hat.

Nuno da Silva, Note 2,5

Claudio De Capitani / freshfocus

Hat Mühe mit der defensiven Ausrichtung. Kommt nicht in die Zweikämpfe. Lässt sich von den gegnerischen Kombinationen aus- und überspielen. Fast noch gravierender ist seine Ideenlosigkeit in der Offensive. Trifft häufig falsche Entscheidungen, ist unsauber in der Ballannahme. In der zweiten Halbzeit fällt er weder auf- noch ab, doch hat keine einzige Szene, die nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Valon Fazliu, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Verzückt mit einer exzellenten Ballbehandlung. Vermag sich immer wieder gegen eine Vielzahl von Verteidigern zu behaupten. Ihm mangelt es an nennenswerten Torszenen, wie den Kollegen im Angriff auch. Doch es ist ihm anzumerken, dass ihn das holprige Spiel seiner Mannschaft nicht aus der Ruhe bringt. Erzielt cool das 1:0.

Nikola Gjorgjev, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Ist neben Fazliu einer der wenigen Aarauer Feldspieler, die in der ersten Halbzeit so etwas wie Normalform erreichen. Versucht von der linken Seite mit Dribblings für Gefahr zu sorgen. Verschärft gut das Tempo. Verliert nie den Mut – und den Spielwitz. Sein Dribbling und der Abschluss beim 2:1 sind Extraklasse. Das Tor und (zu weiten Teilen) sein Auftritt sind seltene Lichtblicke.

Bastien Conus, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Kann sich im nicht stattfindenden Aarauer Angriff lange nicht in Szene setzen. Dann greift er doch entscheidend ein: Steckt in der 65. Minute auf Tasar durch, den Abpraller schiebt Fazliu zum 1:0 ein. Danach taucht er wieder ab.

Varol Tasar, Note 3

Claudio De Capitani / freshfocus

Seit seiner Rückkehr nach Aarau mit dem ersten Einsatz von Beginn an. Hängt in der ersten Halbzeit komplett in der Luft – auch, weil er keine brauchbaren Zuspiele erhält. Wenn er einmal mit dem Ball davonziehen könnte, verheddert er sich im Dribbling. In der 65. Minute zwingt er Yverdon-Goalie Martin zum Eingreifen, der Abpraller fällt Fazliu vor die Füsse.

Andrin Hunziker, Note 3

Claudio De Capitani / freshfocus

Wird aufgrund seiner Grösse und körperlichen Präsenz oft als Zielspieler mit weiten Bällen gesucht. Kann seine Stärken aber zu wenig einbringen, weil ihm Bälle verspringen und einfache Pässe misslingen. Setzt keinen einzigen Torschuss ab und wird folgerichtig früh in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Erneut kein glücklicher Startelfauftritt.

Mischa Eberhard, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Kommt in der 55. Minute für Hunziker. Verstärkt das zentrale Mittelfeld als Partner von Bunjaku. Die Umstellung tut dem FCA-Spiel gut – weil Eberhard unverzüglich Entscheidendes bewirkt. Mit seiner Balleroberung in der 65. Minute steht er am Ursprung des Aarauer Führungstreffers. Vor dem 2:1 spielt er mit Gjorgjev den Doppelpass. Ein Gewinn.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

76. Avdyli für Conus, 89. Qollaku für Tasar, Schwegler für da Silva

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen