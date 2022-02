FC Aarau: Randy Schneider und seine Leistungsexplosion

FC Aarau Symbol des FCA-Aufwärtstrends: Das steckt hinter Randy Schneiders Leistungsexplosion Der 20-Jährige ist auch beim 5:0 in Kriens eine der prägenden Figuren. Noch im Herbst hatte den früheren GC-Junior Randy Schneider niemand auf der Rechnung – bis es zu einem Gespräch im Trainerbüro kam. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 20.02.2022, 17.59 Uhr

Randy Schneider ist momentan von seinen Gegenspielern nicht zu bremsen.

Blut klebt an seiner Lippe, als Randy Schneider zum Gespräch erscheint. Doch ein Abnützungskampf, wie der Anblick des 20-Jährigen suggeriert, ist die Partie im Stadion Kleinfeld zu keinem Zeitpunkt. Die geplatzte Lippe ist das Andenken an den Zusammenprall mit einem Gegenspieler, über den Schneider sagt: «Kann passieren, halb so schlimm.»

Schneider hat grossen Anteil daran, dass der FC Aarau gegen den Tabellenletzten einen geruhsameren Abend erlebte, als man erwarten durfte. Vor allem auch mit der Erinnerung an die gleiche Affiche an gleicher Stelle Mitte Dezember, wo es beim knappen 2:1-Erfolg einen hervorragend aufgelegten Goalie Simon Enzler brauchte und einiges an Wettkampfglück.

Dieses Mal reiste der FC Aarau als Tabellenführer in die Innerschweizer. Und wer ganz oben steht, der ist vollgepumpt mit Selbstvertrauen und dessen Pläne gehen meistens auf. Ein frühes Tor war die Vorgabe von Trainer Stephan Keller, die von seiner Mannschaft so umgesetzt wurde: Bunjaku erhält mit seinem Ballgewinn den Druck auf die Krienser aufrecht, via Bergsma kommt Schneider an den Ball, der Gegenspieler Harambasic tunnelt und dann von der Strafraumgrenze zum 1:0 trifft.

Nach sechs Minuten ist die Partie aus Aarauer Sicht auf richtigen Bahnen. In der Folge gesteht man dem Gegner zwar den einen oder anderen Freiraum zu viel zu, kann dank der individuellen Klasse in der Offensive durch Gashi und Rrudhani aber vor der Pause auf 3:0 erhöhen. Und nach langer Verwaltungsphase in der zweiten Halbzeit treffen Spadanuda und Bergsma in der Schlussphase zum in der Höhe verdienten 5:0 (hier gehts zum ausführlichen Matchbericht).

Doch zurück zu Randy Schneider: Vier Torbeteiligungen in den letzten drei Partien, Höhepunkt davon vor einer Woche die fantastische Vorarbeit zum 1:0 gegen Thun, die ihren Platz im Saisonrückblick auf sicher hat. Im Herbst noch haben ihm nur die wenigsten diese tragende Rolle zugetraut, weil bis dahin nichts dafür sprach: Gerade mal zehn Minuten stand er in den ersten neun Spielen auf dem Platz, sein Zuhause war die Ersatzbank.

«Nichts als fair, ihm dann auch die Chance zu geben»

Wendepunkt war dann Anfang Oktober ein langes Gespräch im Trainerbüro, wie Schneider verrät: «Stephan Keller hat mir mit deutlichen Worten klargemacht, dass er mehr von mir erwartet.» Die Unterredung dürfte auch ein Weckruf für Schneider gewesen sein, der früher einmal sagte: «Nach der Vertragsverlängerung im Frühling 2021 habe ich wohl gedacht, es gehe nun einfach weiter nach oben.»

Auch aus Kellers Sicht war das damalige Treffen wichtig: «Es ging darum, Randy aufzuzeigen, welches Potenzial wir in ihm sehen. Gleichzeitig erhielt er Lösungen, um die Mängel zu beheben.» Wichtig sei dabei, die Erwartungen im realistischen Rahmen zu halten. Sprich: Keller dürfte vom schmächtigen und 1,70 Meter kleinen Schneider kaum verlangt haben, dass dieser in den nächsten zehn Partien zehn Kopfballtore erzielt.

Ein offenes Gespräch mit Trainer Stephan Keller steht am Ursprung von Schneiders Leistungsexplosion.

Vielmehr sah der Trainer in Schneider das Potenzial, mit seiner Kreativität die Teamkollegen in Szene zu setzen, in Tornähe selber entscheidend in Szene zu treten und dank seiner Spielintelligenz auch bei gegnerischem Ballbesitz einen wichtigen Beitrag zu leisten. Keller weiter: «Wenn ein Spieler dann im Training umsetzt, was wir von ihm fordern, ist es wichtig und nichts als fair, ihm dann auch eine Chance zu geben.»

Seit dem zehnten Spieltag steht Schneider immer in der Startelf – und das zurecht, wie seine persönliche Statistik und jene des Teams unterstreichen: In den neun Spielen ohne Schneider holte Aarau im Schnitt 1,6 Punkte, seither satte zwei.

Als die Verantwortlichen im vergangenen Sommer das Ziel «Aufstieg» herausgaben, nannten sie es gleichzeitig ein «Entwicklungsziel». Man wolle und werde nicht von Anfang an durch die Liga zu rollen, sondern mit Fortdauer der Saison immer besser werden. Bis dato geht dieser Plan auf – und Randy Schneider ist das perfekte Symbol der erfreulichen Entwicklung.

