FC Aarau: Happige Schiedsrichter-Kritik von Trainer Keller

FC Aarau «Strukturell benachteiligt»: FCA-Trainer Keller mit happigem Vorwurf an die Schiedsrichter – so reagiert der Verband Nach dem Cup-Out gegen Lausanne-Sport ist der Frust im FCA-Lager gross: Weil dem FC Aarau zum wiederholten Male ein Penalty verweigert wird, geht der Trainer mit seiner Kritik weit – zu weit? Sebastian Wendel 1 Kommentar 27.10.2021, 17.00 Uhr

Stephan Keller ist alles andere als unglück damit, wie die Unparteiischen seinen FC Aarau behandeln. Martin Meienberger / freshfocus

In den vergangenen Wochen hat die Schiedsrichter-Diskussion in der Schweiz kräftig Fahrt aufgenommen: Die Qualität der Referees, die Daseinsberechtigung des Videoassistenten (VAR), Konsequenzen für fehlerhafte Unparteiische - alles wurde medial und am Stammtisch verhandelt. Auch die «AZ» hat mitgemacht und nach der 0:2-Heimniederlage des FC Aarau am vergangenen Freitag gegen Thun getitelt: «Und wieder steht der Schiedsrichter im Mittelpunkt». Dies, nachdem Alain Bieri den Aarauern beim Stand von 0:0 einen klaren Penalty verwehrt hat.

Aufklärung nach TV-Bildern? Leider nein

Vier Tage später trifft Aarau im Cup-Achtelfinal auf das oberklassige Lausanne-Sport. In der Schlussphase, als das Heimteam gegen den 0:1-Rückstand anrennt, kommt es zu einigen strittigen Szenen - unter anderem liegt in der 91. Minute plötzlich FCA-Stürmer Gobé Gouano im Lausanne-Strafraum am Boden und verwirft die Hände, als die Pfeife von Schiedsrichter Lukas Fähndrich stumm bleibt. Leider liefern die TV-Bilder keine Aufklärung darüber, ob im Zweikampf mit Lausanne-Verteidiger Husic ein Penalty angebracht gewesen wäre oder nicht.

Trotzdem echauffiert sich FCA-Trainer Stephan Keller nach Spielschluss über den nicht gegebenen Penalty; Gouano habe ihm glaubhaft erklärt, dass er am Knöchel getroffen worden sei. So weit, so verständlich Kellers Aussagen in der Enttäuschung über die vermeidbare und knappe 0:1-Niederlage.

Doch dann geht der 42-Jährige im Interview mit dem «FC Aarau TV» einen Schritt weiter als die übliche Schiedsrichter-Kritik und sagt in seiner Spielanalyse:

«Das ist jetzt im dritten Spiel hintereinander der dritte Penalty, der uns verwehrt wird. Ich werde erneut Dani Wermelinger (Schiedsrichter-Chef; Anm. d. Red.) zum Kaffee einladen, denn ich akzeptiere nicht, dass man strukturell benachteiligt wird.»

In diesem Video prangert Keller die Schiedsrichter-Leistungen an:

Youtube/FCA-TV

Ein krasser Vorwurf an die gesamte Schiedsrichter-Gilde. Strukturelle Benachteiligung? Das heisst nichts anderes als: In Kellers Augen liegt es quasi in der DNA der Unparteiischen, den FC Aarau zu benachteiligen.

Mehr Pech als Glück mit den Schiedsrichtern – aber Kellers Aussagen schaden dem FCA-Image

Fakt ist: In dieser Saison gab es vier Szenen, in denen der FC Aarau keinen Penalty erhalten hat, nach Konsultation der TV-Bilder jedoch das Gegenteil die richtige Entscheidung gewesen wäre: Am 2. Spieltag in Thun (Endstand 2:1 für Aarau), am 8. Spieltag in Winterthur (Endstand 0:0), am 10. Spieltag auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy (Endstand 2:0 für Aarau) und am 11. Spieltag gegen Thun (Endstand 2:0 für Thun). Wie gesagt: Ob im Cupspiel gegen Lausanne Gouano tatsächlich gefoult wurde, klärt sich beim Betrachten der TV-Bilder nicht auf.

Auch wenn der FC Aarau bis dato mehr Pech als Glück mit den Schiedsrichter-Entscheidungen hatte: Kellers Folgerung aus den Fehlentscheiden, seine Mannschaft werde strukturell benachteiligt, ist absurd und nicht belegbar - vor allem einfach unnötig. Das Image des FC Aarau, sonst in vielen Belangen ein Musterschüler, dürfte darunter leiden - in der Öffentlichkeit, beim Verband und bei den Schiedsrichtern. Ob das in Kellers Sinn und jenem der FCA-Verantwortlichen ist?

Beim für die Schiedsrichter-Rekrutierung verantwortlichen Schweizerischen Fussballverband hat man Kellers Äusserungen zur Kenntnis genommen und reagiert einigermassen verstimmt:

«Wir wollen zu den happigen Vorwürfen keine Stellung nehmen und ziehen es stattdessen vor, Unklarheiten nicht via Öffentlichkeit zu regeln.»