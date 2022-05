FC Aarau «Stephan Keller steht sich möglicherweise selbst etwas im Weg – und das ist gut für uns», sagt FCA-Präsident Philipp Bonorand Kommt es im Sommer zum Ausverkauf der Hochbegabten wie Rrudhani, Schneider und Spadanuda? Wird Trainer Stephan Keller selbst bei einem Aufstieg zum Thema? Und warum hat man sich beim FC Aarau für eine Risikostrategie entschieden? Die präsidialen Antworten zu den brennendsten Fragen. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

FCA-Präsident Philipp Bonorand bei einem Interview mit unserer Zeitung. Er sagt: «Der Verkauf eines Spielers zu einem guten Preis gäbe natürlich mehr Spielraum.» Andre Albrecht

Vor dem Gastspiel in Yverdon weiss niemand, wohin die Reise des FC Aarau geht. Super League? Oder Verbleib in der Challenge League? Zu beiden Szenarien stellen wir 18 Thesen und teils provokative Behauptungen auf – Präsident Philipp Bonorand, 41, nimmt Stellung.

Wenn der FC Aarau nicht aufsteigt, muss die Mannschaft günstiger werden.

Philipp Bonorand: Wir haben im Herbst eine Kapitalerhöhung von 800'000 Franken gemacht, um etwas Luft zu haben, um nicht in dieser Saison auf Transfererlöse angewiesen zu sein. Aber wir müssten bei einem Verbleib in der Challenge League sicher über die Bücher. Falls wir nicht beispielsweise einen zweiten «Leading Partner» als Sponsor finden, bewegen wir uns Stand heute am obersten Limit. Wir werden also nicht ganz auf dem gleichen Niveau weiterfahren können wie bisher. Der Verkauf eines Spielers zu einem guten Preis gäbe natürlich wieder etwas mehr Spielraum.

Der FC Aarau wird diese Saison mit einem Verlust abschliessen.

Ja, das ist so. Wir haben schon in der Rechnung 2021 einen Verlust ausgewiesen. Und wir werden das erste halbe Jahr 2022 mit einem Minus im sechsstelligen Bereich abschliessen. Wir haben im letzten Sommer viel investiert, damit die Mannschaft zusammenbleibt, wir ihnen die Perspektive Super League bieten können. Klar, nach dieser Saison werden wir den einen oder anderen Spieler verlieren. Aber das ist Teil des Konzepts: Um den Betrieb finanzieren zu können, sind wir auch auf Transfererlöse angewiesen.

Bei einem Aufstieg müssen Sie mindestens ein 15-Millionen-Budget stemmen, um einigermassen konkurrenzfähig zu sein.

Jetzt liegen wir zwischen 6 und 6,5 Millionen. Wenn wir aufsteigen, werden wir rund 9 Millionen Franken generieren können. Später, sollten wir uns in der Super League etablieren, kann es vielleicht schon mal im zweistelligen Millionenbereich liegen. Insbesondere nach Bezug des neuen Stadions im Torfeld Süd.

Sie setzen mit dem FC Aarau in dieser Saison auf eine Risikostrategie.

Es ist ein gut kalkuliertes Risiko. Uns war klar, dass mit dieser Mannschaft etwas drin liegt. Ausserdem wissen wir schon seit Herbst, dass die realistische Möglichkeit einer Aufstockung der Super League auf zwölf Teams besteht. Es wäre also optimal, wenn wir aufsteigen, weil es in der nächsten Saison in der Super League keinen direkten Absteiger geben wird. Wir hätten die Chance, uns oben ohne grosse Risiken und Experimente zu etablieren.

Trotz zwei direkten Aufstiegsplätzen: Nächste Saison wird es nicht einfacher aufzusteigen.

Da gebe ich Ihnen Recht. Noch wissen wir nicht, ob ein oder zwei Teams absteigen. Ausserdem werden in der nächsten Saison die meisten Klubs bis zur finanziellen Schmerzgrenze investieren, um den Aufstieg zu realisieren. Diese Saison strebt nicht jeder Klub mit Nachdruck die Promotion an.

Wenn es in dieser Saison mit dem Aufstieg nicht klappt, müssen Sie ausgerechnet in der nächsten Saison zurückschrauben und werden von der Konkurrenz überholt.

Das stimmt nicht. Auch wenn wir für nächste Saison leicht zurückschrauben müssten, werden wir eine Mannschaft haben, die um den Aufstieg mitspielen kann. Dabei bietet uns die Kapitalerhöhung vom Herbst etwas Luft. Unser Ziel für die aktuelle Saison ist der Direktaufstieg oder die Qualifikation für die Barrage, deshalb haben wir im Winter umgehend mit der Verpflichtung von Aleksandar Cvetkovic reagiert, um die Lücke in der Abwehr nach der Verletzung von Marco Thaler zu schliessen. Oder hätten wir diese Investition für nächste Saison aufsparen sollen? Nein, nicht bei dieser Ausgangslage.

Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani, Randy Schneider und Léon Bergsma könnten nächste Saison in der Super League spielen. Auch wenn Aarau nicht aufsteigt. Bilder: Freshfocus, Montage: luk

Wenn Aarau nicht aufsteigt, sind Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani, Léon Bergsma und Randy Schneider im Sommer weg.

Das ist möglich, muss aber nicht sein. Sie haben in ihrer Analyse ja selber geschrieben, dass Schneider noch ein Jahr bleibt.

Spadanuda muss man schon aus moralischen Gründen ziehen lassen, weil man ihm im Sommer den Wechsel zu Luzern verwehrt hat.

Ich hatte nicht das Gefühl, dass Luzern ihn unbedingt verpflichten wollte. Bei uns ist zumindest kein realistisches Angebot für ihn eingegangen. Bei Yvan Alounga war das anders. Bei ihm haben die Luzerner nicht lockergelassen. Der damalige Trainer Fabio Celestini wollte ihn unbedingt. Und jetzt sitzt er in Schaffhausen auf der Bank. Ich denke nicht, dass Kevin seinen Entscheid für den Verbleib beim FC Aarau bereut.

Donat Rrudhani ist der Challenge League definitiv entwachsen.

Seit er bei uns regelmässig spielt, wird er von verschiedenen Klubs beobachtet. Bis heute lag indes nie ein konkretes Angebot auf dem Tisch. Das hat sicherlich auch mit der Pandemie zu tun. Corona zwang die Klubs zu Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. Bis dato herrscht ziemlich Ruhe. Wir werden sehen, ob es diesen Sommer wieder zu stärkeren Bewegungen kommen wird.

Im Vergleich zu früher hat man hauptsächlich Spieler, die Aarau als Chance betrachten und nicht als notwendiges Übel aufgrund fehlender Alternativen.

Ja, aber das bedingt auch, dass man den Mut hat, einem bekannten Spieler oder einem Talent von einem grossen Klub abzusagen, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht passt. Auf die Einstellung und Mentalität der Spieler legen Trainer Stephan Keller und Sportchef Sandro Burki sehr viel Wert. Wir werden oft kritisiert, wenn ein vermeintlich grosser Name, der auf dem Markt ist, zu einem anderen Challenge-League-Klub wechselt. Aber wir haben ein langfristiges Konzept und verfolgen dieses konsequent.

Die Hierarchie im Team stimmt nicht mehr, weil die älteren Spieler auf dem Platz kaum noch eine Rolle spielen.

Es ist richtig, dass wir auf junge Spieler setzen wollen. Aber wir brauchen auch erfahrenere Spieler wie Gashi, Thiesson, Jäckle oder Aratore, auch wenn sie momentan nicht jedes Spiel in der Startelf stehen. Jeder von ihnen hat seinen Wert in der Kabine, sie sind wichtig als Stütze für unsere jungen Spieler. Im Fall von Gashi beispielsweise auch für unsere fremdländischen Talente wie wie Balaj, Rrudhani oder Avdyli. Er hilft ihnen bei ihrer Entwicklung enorm.

Trainer Stephan Keller hat noch ein Jahr Vertrag. Sollte er nicht mindestens Platz 2 erreichen, kann sich der FC Aarau ohne finanzielle Konsequenzen von ihm trennen.

Nein, das stimmt nicht. Eine solche Klausel existiert nicht.

Über den Trainer muss man sogar diskutieren, wenn man aufsteigt. Schliesslich weiss man nicht, ob Keller Abstiegskampf kann, wie er reagiert, wenn die Resultate mehrheitlich negativ ausfallen.

Klar, wir haben mit Stephan Keller noch keinen Abstiegskampf erlebt beim FC Aarau. Schwierige Phasen, aus denen wir uns zurückkämpfen mussten, allerdings schon. Ich zweifle nicht, dass er auch einer solchen Ausgangslage gewachsen wäre. Aber die Frage stellt sich sowieso nicht. Wenn wir aufsteigen, wird Stephan Keller unser Trainer sein.

Über den Trainer muss man diskutieren, wenn man nicht aufsteigt.

Er hat einen Dreijahresvertrag, und es war mit ihm nicht vereinbart, dass er im zweiten Jahr zwingend aufsteigen muss. Wir wollen eine positive Entwicklung sehen, und die sehen wir. Er macht die Spieler besser. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass Stephan selbst bei einem Nichtaufstieg seinen gewohnten Elan und Enthusiasmus aufrechterhalten und unsere Mannschaft weiterentwickeln kann. Aber jetzt müssen wir erst mal diese Saison zu Ende spielen. Dann sehen wir klarer.

Stephan Keller mache die Spieler besser, sagt Präsident Philipp Bonorand. Freshfocus

Spätestens seit der Ballbub-Affäre korrespondiert Kellers Image nicht mit seinen Qualitäten als Trainer, weshalb er selbst nach einem Aufstieg kein Kandidat bei einem grösseren Schweizer Klub sein wird.

Ich wundere mich ja auch, dass er bei den Super-League-Klubs, die den Trainer gewechselt haben, nie ein Thema war. Das ist gut für uns. Mir ist ein guter Trainer mit einem Image, welches seiner wahren Persönlichkeit nicht gerecht wird, lieber als umgekehrt. Aber klar, Stephan steht sich möglicherweise selbst etwas im Weg, was seine Chancen bei diesen Klubs betrifft. Ich finde es schade, dass er das Bild von jenem Stephan, den ich kenne, der Öffentlichkeit nicht immer vermittelt. Ich kenne ihn als empathischen, vielseitig interessierten, humorvollen und intelligenten Menschen.

Nach einem Aufstieg muss der FC Aarau auf der Geschäftsstelle personell aufstocken.

Nein. Wir erfüllen die Anforderungen für die Super League. Es war ja unser Plan, Strukturen zu schaffen, die für die Super League taugen. Das entspricht unserer Strategie, den Klub weiter zu professionalisieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei einem Verbleib in der Challenge League muss man Personal abbauen.

Wir wollen uns diese Strukturen unabhängig des Saisonausgangs leisten, weil wir langfristig Super League spielen wollen und irgendwann auch mal in ein neues Stadion ziehen werden. Logisch, wenn man den Betrieb nicht mehr finanzieren kann, spart man natürlich beim schwächsten Glied. Ohne Trainer kann man schliesslich nicht spielen, aber ohne Marketingfachmann geht’s. And diesem Punkt stehen wir aber nicht. Wenn man zu etwas A sagt, sollte man auch B sagen. Es ist für uns entscheidend, dass die Strukturen mit unseren strategischen Zielen übereinstimmen. Was uns dann noch zur Verfügung steht, wird in die Mannschaft investiert.

Bei einem Aufstieg ist es einfacher, einen Hauptsponsor zu finden, der mindestens 300'000 Franken pro Jahr bezahlt.

Fast alle Klubs haben in diesem Bereich Mühe. Der FC Zürich ist beispielsweise mit blankem Trikot in die Saison gestartet. Die Suche nach Grosssponsoren ist unabhängig der Ligazugehörigkeit sehr schwierig. Wir haben mit der Credit Suisse glücklicherweise einen sehr spannenden und verlässlichen Leading Partner. Und wir sind in der Breite sponsorentechnisch hervorragend abgestützt.

