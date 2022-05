FC Aarau: Sportchef Sandro Burki redet im Interview Klartext

FC Aarau Sportchef Sandro Burki redet Klartext: «Ins Brügglifeld kommen noch immer zu viele notorische Nörgler» Nach dem 4:0 in Yverdon ist vor dem Heimspiel gegen Lausanne-Ouchy. Aaraus Sportchef Sandro Burki spricht über brutale Gegner, wünscht sich mehr Zuschauer im Brügglifeld und er sagt, was im Aufstiegskrimi für seinen FC Aarau spricht. Interview: François Schmid-Bechtel und Frederic Härri Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Aaraus Sportchef Sandro Burki sagt: «Wir haben im richtigen Moment wieder die Form gefunden.» Alexander Wagner / FOTO Wagner

Sonntagnachmittag. Sandro Burki fährt mit seiner Frau und den beiden Kindern auf dem Golfplatz Aarau-West vor. «Nein, nein, ich habe nicht die Sportart gewechselt», flachst er. Er trifft sich mit seinen Schwiegereltern – eine Muttertags-Tradition. Zuvor nimmt er sich noch Zeit für ein Interview.

Wer steigt direkt auf, wer geht in die Barrage?

Sandro Burki: Fragen Sie Ruedi Kuhn von der AZ, der weiss alles.

Was spricht für den FC Aarau im Aufstiegskampf?

Wir haben im richtigen Moment wieder die Form gefunden. Zuletzt stimmten nicht nur die Resultate, sondern auch die Leistungen. Die Mannschaft hat nun viel Selbstvertrauen.

Wie beurteilen Sie die Szene vom Freitag, als Yverdon-Stürmer Eleouet den Aarauer Torhüter Simon Enzler am Kopf traf und dieser ins Spital eingeliefert werden musste?

In der Pause bin ich zu Schiedsrichter Wolfensberger und bat ihn um eine Erklärung. Er begründete seinen Entscheid damit, dass er keine volle Absicht erkennen konnte. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter, aber: Da bin ich anderer Meinung. Für mich war das ganz klar Rot. Denn Eleouet weiss genau, welches Gesundheitsrisiko bei einer solchen Aktion für unseren Torhüter besteht. Aber Absicht will ich ihm nicht unterstellen.

Wann rechnen Sie wieder mit einem Einsatz von Simon Enzler?

Es geht ihm relativ gut. Die Nacht von Samstag auf Sonntag verbrachte er ohne Komplikationen. Er musste beispielsweise nicht erbrechen, was sonst häufig der Fall ist nach Gehirnerschütterungen. Am Montag gegen Lausanne-Ouchy wird er sicher nicht dabei sei. Aber ich denke, es könnte für den Match gegen Schaffhausen am Samstag reichen.

Kann dieses rücksichtslose Verhalten von Eleouet den Aufstieg kosten?

Nein. Das kann nicht der Grund sein. Nicholas Ammeter ist parat. Er hat lange auf diese Chance gewartet. Er wird seine Sache gut machen.

Der FC Schaffhausen führt nun erstmals die Tabelle an. Was macht das mit diesem Team?

Ich hoffe, das Gleiche wie mit Winterthur und uns. Ich fokussiere lieber auf uns. Denn wir haben alles in den eigenen Füssen. Mit drei Siegen steigen wir auf.

Wird der Aufstieg am nächsten Samstag im Auswärtsspiel in Schaffhausen entschieden?

Das denke ich nicht. Ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.

Ist es ein Vorteil, dass Aarau am Montag und Schaffhausen erst am Dienstag spielt?

Für diese Runde ist es gut, dass wir vor ihnen spielen. Weil wir so gar nicht in Versuchung kommen, auf die Konkurrenz zu schauen.

Schaffhausen ist das erfolgreichste Team der Rückrunde, hat nun seit neun Spielen nicht mehr verloren. Wo sehen Sie die Gründe für den Aufschwung bei den Schaffhausern?

Wir rechneten im Winter damit, dass Schaffhausen der heisseste Aufstiegskandidat sein wird. Schaffhausen wird von der breiten Öffentlichkeit etwas unterschätzt, aber sie haben eine gute Qualität im Kader. Ausserdem haben sie im Vergleich zu uns und Winterthur nie den grossen Druck gespürt und werden es wohl auch jetzt nicht mehr tun. Die Schaffhauser sind der Kleine unter den drei Grossen.

Viele monieren, der FC Schaffhausen gehöre allein schon der unterkühlten Ambiance wegen nicht in die Super League. Einverstanden?

Klar erhofft man sich möglichst attraktive Mannschaften in der Super League. Aber wenn es jemand sportlich geschafft hat, ist der Aufstieg verdient. Egal wie viele Zuschauer zu den Heimspielen kommen.

Raul Bobadilla macht Schaffhausen offenbar stärker. Auch Sie dachten in der Winterpause über eine Verpflichtung des Argentiniers nach. Bereuen Sie heute etwas?

Wir waren an ihm interessiert. Aber finanziell war der Transfer für uns nicht machbar. Schaffhausen konnte ihn sich offenbar leisten. Unabhängig vom Geld haben wir mit Shkelqim Vladi den besten Stürmer verpflichtet, den wir im Winter holen konnten.

Raul Bobadilla steht seit Beginn der Rückrunde in Schaffhausen unter Vertrag. Marc Schumacher/Freshfocus

Auch beim FC Aarau stimmt die Form. Zuletzt gab es zwei absolut überzeugende Auswärtssiege. Da fragt man sich schon, wie der FC Aarau zuvor fünf Niederlagen in sechs Spielen kassieren konnte?

Die Liga ist sehr ausgeglichen. Ausserdem bin ich schon etwas irritiert, wie in Winterthur und Schaffhausen eine riesige Euphorie herrscht und bei uns wegen einer schlechten Phase rumgemäkelt wird. Wir haben nun eine super Ausgangslage, weil es uns gelungen ist, innerhalb von drei Runden das offenbar beste Team der Liga – so sehen es die Winterthurer selbst – zu überholen.

Kritisieren Sie Ihre Fans?

Auf keinen Fall. Unsere Fans von der «Szene Aarau» sind sensationell. Aber wir fühlen uns momentan auswärts besser als zu Hause. Ins Brügglifeld kommen immer noch zu viele notorische Nörgler. Das ist schade. Ausserdem hat Winterthur im Schnitt 1700 Menschen mehr im Stadion als wir. Es wäre schön, wenn wir die Winterthurer auch in diesem Bereich überholen könnten.

3500 Zuschauer kommen in dieser Saison im Schnitt ins Brügglifeld. Steffen Schmidt/Freshfocus

Was war der Schlüssel, damit sich der FC Aarau aus der Resultatkrise befreien konnte?

Nach dem 1:2 in Thun war eine gewisse Resignation spürbar. Viele haben gehadert. Da war uns klar, dass wir dagegen ankämpfen müssen. In der Folge haben wir viel geredet, jedem das Vertrauen gestärkt und ihm klar gemacht, dass wir unser Ding durchziehen. Dann kam Kriens, das 3:2. Und das Selbstverständnis kehrte zurück.

Jüngst, beim 4:0 in Yverdon, hat Mikaël Almeida erstmals seit dem 2. Spieltag ein Tor erzielt. Kann er im Aufstiegskampf noch zum Faktor werden?

Vor zwei, drei Wochen haben wir mit ihm gesprochen. Er haderte mit seiner Situation. Wir machten ihm klar: Du wirst noch ein entscheidender Spieler in dieser Saison sein. Für mich war eindrücklich, wie sich alle Spieler nach Mikaëls Treffer verhalten haben. Jeder hat sich für ihn gefreut. Das zeigt den Zusammenhalt im Team. Da herrschen kein ungesundes Konkurrenzdenken, kein Neid und keine Missgunst.

Wie beurteilen Sie die Situation der Routiniers Shkelzen Gashi und Olivier Jäckle?

Auch wenn sie zuletzt wenig spielten: Positiv ist, dass sie für das Team sehr wichtig sind. Wie Gashi vor und nach dem Spiel in Yverdon zur Mannschaft gesprochen hat, war beeindruckend. Klar, auf dem Platz sind sie nicht dort, wo sie sein könnten. Aber ich bin überzeugt, dass sie auch in den letzten drei Spielen eine entscheidende Rolle auf dem Platz übernehmen werden. Gashi ist jederzeit für Tore gut.

Wer nur die letzten zwei Spiele gesehen hat, denkt sich: Dieser FC Aarau gehört nicht in die Challenge League und der magische Randy Schneider erst recht nicht.

Dann schauen wir, dass wir aufsteigen.

