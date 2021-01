FC Aarau Sportchef Burki kündigt Neuzugang an: Dieses Talent spielt bald im Brügglifeld Im Rahmen des abgesagten Spitzenspiels gegen GC kam raus, dass der FC Aarau wohl nochmals auf dem Transfermarkt aktiv wird. Sebastian Wendel 31.01.2021, 05.00 Uhr

FCA-Sportchef Sandro Burki. Marc Schumacher / freshfocus

«Kann gut sein, dass nächste Woche etwas geht.» Die Antwort von Sandro Burki auf die Frage von «Blue»-Kommentator Michael Fritschi, ob der FC Aarau im Winter noch einen Spieler verpflichten wird, lässt aufhorchen.

Fakt ist: Bislang war es eine ruhige Transferphase. Zum Vergleich: Im Januar 2020 verliessen Stefan Maierhofer, Patrick Rossini und Gezim Pepsi den FCA, auf der anderen Seite stand mit Shkelzen Gashi ein prominenter Neuzugang.

Im Januar 2021 ist einzig Binjamin Hasani zum Profikader gestossen. Wobei das Eigengewächs (hier gehts zum Porträt) kein klassischer Neuzugang ist: Der 17-Jährige bestritt bereits vor der Winterpause, damals als Junior, Spiele für das A-Team und erhielt nun als Lohn für die gelungenen Auftritte seinen ersten Profivertrag.

Auch ein Abgang wurde verzeichnet: Nach dreieinhalb Jahren in Aarau verliess Petar Misic das Brügglifeld. Der 26-jährige Kroate erhielt vom bosnischen Klub Tuzla City einen langfristigen Vertrag bis 2023 - eine Perspektive, die ihm der FC Aarau zum aktuellen Zeitpunkt nicht bieten konnte.

Aktuell hat Cheftrainer Stephan Keller im Profikader 19 Feldspieler zur Verfügung, inklusive der Langzeitausfälle Shkelzen Gashi und Bryan Verboom, die in den nächsten Wochen wieder ans Mannschaftstraining herangeführt werden sollen.

19 - das ist einer weniger als die 20 Feldspieler, die das neue FCA-Konzept vorgibt. Wer füllt die Lücke? Beim Neuzugang, den Burki am Freitagabend angekündigt hat, handelt es sich aller Voraussicht nach um Milot Avdyli.

Aufmerksame FCA-Fans erinnern sich: Der 18-jährige Kosovare kam in der Vorbereitung als Testspieler gegen den FC Basel und die Young Boys zum Einsatz, gegen den Schweizer Meister aus Bern erzielte er gar ein Tor. Die Auftritte Avdylis haben Burki und Keller gefallen, so dass der Sportchef eine Verpflichtung in Angriff nahm. Sprich: Verhandlungen begann mit den Verantwortlichen des KF Trepca. Für den Siebtplatzierten der kosovarischen Superliga kam Avdyli in dieser Saison in 12 von 18 Spielen zum Einsatz.

Trepca-Präsident Abedin Zeka sagte gegenüber kosovarischen Medien, dass die Klubs sich geeinigt hätten. Trepca werde an einem allfälligen Weiterverkauf Avdylis mitverdienen, dafür müsse der FC Aarau jetzt nicht die eigentlich übliche, komplette Ausbildungsentschädigung bezahlen.

Milot Avdyli (links) als Testspieler im Einsatz für den FC Aarau: Hier gegen Basels Raoul Petretta. Andy Mueller / freshfocus

Der Weg für Avdyli in die Schweiz ist also frei. Im Brügglifeld erhofft man sich vom 18-Jährigen eine ähnliche Entwicklung wie bei Liridon Balaj und Donat Rrudhani, ebenfalls zwei junge Kosovaren, die im Sommer 2019 zum FCA stiessen und in der zweiten Saison zu Leistungsträgern wurden.