FC Aarau: Verteidiger Arijan Qollaku will den Durchbruch schaffen

FC Aarau «Spiele jedes Spiel, als wäre es mein letztes»: Wie ein Kreuzbandriss FCA-Verteidiger Arijan Qollaku verändert hat Im Herbst 2020 verletzte er sich schwer am Knie, jetzt steht Arijan Qollaku wieder in der Startelf. In Aarau will der Abwehrspieler nun den Durchbruch schaffen – denn er weiss, dass die Zeit im Leben eines Fussballers begrenzt ist. Eine Begegnung. Frederic Härri Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Qollaku spielte zum Saisonstart gegen Vaduz nach langer Pause wieder einmal von Beginn an. Marc Schumacher / freshfocus

Arijan Qollaku hat klare Vorstellungen davon, was er will. Und was er kann. Nicht erst seit heute, nicht erst mit Mitte zwanzig. Nein, sein Selbstverständnis war schon sehr viel früher ausgeprägt.

Es gibt da diese Anekdote, Qollaku erzählt sie gleich selbst, sie stammt noch aus der Zeit, als er Junior beim FC Zürich war. Der Bülacher war ein talentierter Spieler mit exzellenter Ballbehandlung, das hatten sie ihm alle beschieden; für einen Platz in der klubeigenen Akademie hatte er sich Jahre zuvor im Probetraining gegen ein Dutzend anderer Kinder durchgesetzt. Irgendwann aber kam er nicht weiter.

Der Leiter der Nachwuchsabteilung riet Qollaku, sich ausleihen zu lassen. Doch wohin? Qollaku fand den FC Winterthur und die Grasshoppers interessant. Er solle ins Probetraining bei Winterthur gehen, habe der Leiter empfohlen. «Das schaffst du, dann kannst du später immer noch zu GC. Direkt dorthin reicht es nicht.» Na gut, dachte sich Qollaku. «Wenn du das sagst, will ich aus Prinzip zu GC.» Er nahm Kontakt auf, bekam seinen Willen – und debütierte 2017 im GC-Dress in der Super League.

Unter Trainer Carlos Bernegger (hinten) debütierte Arijan Qollaku 2017 in der Super League. Daniela Frutiger/Freshfocus

Einige Jahre später, im Frühherbst 2020, hatte Aaraus Trainer Stephan Keller eine Idee. Er würde den eben erst aus Schaffhausen verpflichteten Qollaku als Linksverteidiger aufstellen. Rechts spielte damals Raoul Giger, links aber herrschte eine Vakanz. «Steph sagte zu mir, er sehe mich eigentlich nicht auf der Position, weil ich Rechtsfuss bin. Trotzdem wollte er es probieren», erinnert sich Qollaku.

Mit vielen Auflagen schickte Keller seinen Schützling in die erste Partie. Nicht zu offensiv, nicht zu mutig sollte er agieren, wenn möglichst kaum die Mittellinie überqueren. Nach und nach wurden Qollaku grössere Freiheiten gewährt. Und tatsächlich: In den Folgewochen fand sich Qollaku in die Rolle ein, spielte sich fest. «So wäre es immer weitergegangen, glaube ich.» Bis das Spiel in Thun kam – und es plötzlich «klack» machte.

Ein Geräusch, ein Schmerz – und über ein Jahr Pause

Das Geräusch. Er höre es noch immer, wenn er daran denke, sagt Qollaku diese Woche im Gespräch im Stadion Brügglifeld. «Mir kam es so laut vor, dass ich glaubte, in meinem Kopf sei etwas geplatzt.» Es war das Geräusch, das die erste grosse Verletzung in Qollakus Karriere signalisierte. Ein Geräusch, das über ein Jahr fussballerischer Pause initiieren würde.

Am 30. Oktober 2020, der FC Aarau spielte auswärts in der Thuner Stockhorn Arena, warf sich Qollaku in einen Zweikampf. Gegenspieler war Nuno da Silva, heute Mitspieler in Aarau. Es war eine unglückliche Gemengelage. Zwei Körper, die in hohem Tempo aufeinanderprallten. Ein rechtes Knie, das mit zu viel Gewicht belastet wurde. Und ein Kreuzband, das riss. Qollaku spürte den Schmerz, der ihm so fremd war. Und dachte nur: Was jetzt?

30. Oktober 2020: Nach einem Zweikampf bleibt Qollaku liegen. Es sollte für lange Zeit sein letztes Spiel für Aarau bleiben. Claudio De Capitani/Freshfocus

Qollaku ist einer, der bisweilen zu einer martialisch gefärbten Wortwahl neigt. Manchmal, da schlägt er die Faust in seine Handfläche, um dem Gesagten Nachdruck zu verleihen. Wenn er vom Fussballgeschäft erzählt, redet er über Querelen mit Beratern, gebrochenen Versprechen, Streit über Ausbildungsentschädigungen in der Jugend oder von zu spät eingereichten Dokumenten, die eine Spielberechtigung verunmöglichten. Qollaku hat als junger Fussballer einiges erlebt, nicht alles war schön, nicht alles ehrlich. Einmal sagt er: «Wenn es sportlich und menschlich nicht mehr passt, dann trennen sich die Wege. Dann sitzt man zusammen und diskutiert das – wie Männer.» Er meint damit das Ende seiner Zeit in Schaffhausen.

Geht es aber darum, wie sehr ihn die Verletzung verändert hat, dann wird Qollakus Tonfall sanfter. Er habe lernen müssen, geduldiger zu werden, sagt er. Nach dem erlittenen Kreuzbandriss wollte er nach sieben Monaten wieder auf dem Platz stehen – spätestens. Letztlich wurden es 13 Monate bis zum Comeback. «Wenn der Körper dir Signale gibt, und du diese nicht respektierst, kommt es nicht gut», sagt er heute.

Ein neues Verständnis für die eigene Gesundheit ist eingekehrt. Und eine Liebe zur Physiotherapie entflammt. Qollaku lobt den medizinischen Staff im Verein («einer der besten in Europa»), schwärmt von den sogenannten biomechanischen Übungen vor jedem Training, spricht über Faszien, Sehnen und Gelenke. Die unzähligen Stunden in der Reha machen sich dann bemerkbar. Qollaku sagt auch: «Meine Einstellung zum Fussball ist jetzt eine andere. Ich geniesse jeden Augenblick auf dem Platz, weil ich weiss, wie schnell alles vorbei sein kann. Ich will jedes Spiel spielen, als wäre es mein letztes.»

Fussball spielen, es ist das, was Qollaku laut eigener Aussage am liebsten tut. Und nun endlich wieder tun darf. Am vergangenen Freitag gegen Vaduz stand der polyvalente Verteidiger erstmals seit jenem Oktoberabend in Thun vor zwei Jahren wieder in der Startelf.

Mit 25 entscheidet sich, wo es hingeht

Es war für Qollaku erst das ­achte Spiel in der inzwischen dritten Saison im FCA-Trikot – einer Saison, die für ihn die Richtung weisen soll. Qollaku ist jetzt 25 und in einem Alter, in dem sich Karrieren akzentuieren. Qollaku ist sich dessen bewusst. Er sagt: «Es muss die Saison sein, die uns und mich zurück in die Super League bringt.»

Es sind grosse Ambitionen. Damit sie sich nicht überschlagen, habe ihm Stephan Keller geraten, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen, erzählt Qollaku, um anzufügen: «Für mich ist das kein Druck, es ist Motivation.»

Man kann es auch derart betrachten: Arijan Qollaku weiss schon, was er macht. Es wäre schliesslich nicht das ­­erste Mal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen