FCA-Sportchef Sandro Burki ist vor dem Saisonstart optimistisch

FC Aarau «Sind jetzt in der Lage, auch mal Nein zu sagen»: Wie Sportchef Burki das FCA-Kader zusammengehalten hat Vor dem Auftakt gegen Schaffhausen strahlt Sandro Burki Optimismus aus. Der Sportchef des FC Aarau rechnet mit einer guten Saison – weil die begehrten und umworbenen Spieler im Verein bleiben wollen. Am Ende der Spielzeit soll der Aufstieg stehen. Frederic Härri 31.07.2021, 05.00 Uhr

Sandro Burki ist seit 2017 Sportchef des FC Aarau. In seiner fünften Saison soll es mit dem Aufstieg klappen. freshfocus

Sandro Burki war nicht da, und doch ­irgendwie anwesend. Vergangene Woche hat er in der Sonne Mallorcas ein paar Tage mit der Familie verbracht. Natürlich blieb das Handy eingeschaltet. Die Transferphase dauert noch immer an, bis Ende August können Spieler ihre Vereine wechseln. Nun ist Burki wieder hier. Im Bauch des Brügglifelds, unter der Stadiontribüne, einen Tag, bevor der FC Aarau gegen Xamax in die Saison hätte starten sollen. Und neun Tage, ­bevor die Aarauer ihre Saison gegen Schaffhausen tatsächlich eröffnen werden.

Der Sportchef des FC Aarau strahlt Ruhe aus, wie einer, der seine Angelegenheiten sortiert hat. Unter diesen Eindruck mischt sich ein Optimismus, der Burki eigen ist, in diesen Wochen aber besonders zum Vorschein kommt. Zum Trainingsauftakt vor einem ­Monat haben die Vereinsführung und er das Saisonziel ausgegeben. Platz 1 oder 2 soll es sein, der Aufstieg ist die Vor­gabe. Der 35-Jährige ist voller Überzeugung, dass nach Rang 5 in der letzten Saison ein Schritt nach vorne gelingen kann. «Wir haben die Mannschaft zusammenhalten können», sagt er.

Und in der Tat: Bis auf Mats Hammerich (zu Xamax) und Stürmer Filip Stojilkovic, der nach abgelaufener Leihe zum FC Sion zurückgekehrt ist, sind sich die beiden Kader nahezu identisch. Mit Jan Kronig in der Innenverteidigung und Allen Njie auf der Sechs sind Schlüsselpositionen mit neuen, jungen Kräften ­besetzt. Burki freut sich auf zwei ­Spieler, die «vom Profil her sehr interessant sind». Es sind die Worte eines Sportchefs.

Sandro Burki und FCA-Präsident Philipp Bonorand (ganz rechts) sind hoffnungsvoll, dass es eine gute Saison werden kann. (Aufnahme aus dem Sommer 2020) Claudio Thoma / freshfocus

Nach der Barragesaison fehlten plötzlich die Leistungsträger

Seit Burki vor vier Jahren diese Position einnahm, kam ihm stets die Aufgabe zu, die verschiedenen Ansprüche zu balancieren. Es war eine Wette mit der Zukunft, die er einzugehen bereit war. Der langfristigen Weiterentwicklung stand der kurzfristige Erfolg gegenüber. Burki bewies, dass sich diese zwei Dinge nicht widersprechen müssen. Und doch stiess er auf Hürden, die ihm die Gesetzmässigkeiten des Marktes in den Weg stellten.

Bestes Beispiel ist die Kampagne von 2018/19. Nach dem furiosen Schlussspurt bis in die Barrage schlug das Schicksal zu, das «jeden Verein ereilen kann, der nicht an der Weltspitze steht», wie Burki sagt. Leistungsträger ziehen weiter, in jenem Jahr waren das Varol Tasar, Nicolas Bürgy und Linus Obexer.

Man müsse Geld in die Hand nehmen, um Spieler solchen Formats gleichwertig zu ersetzen, sagt Burki. «Mindestens 1,5 Millionen Franken», rechnet er vor. Ein Verein wie Aarau aber muss Transfereinnahmen generieren und kann die Erlöse nicht sofort reinvestieren. Nicht in der gleichen Höhe zumindest.

Für die Öffentlichkeit, sagt Burki, sei das häufig schwer zu verstehen. «Nach einer Barragesaison denkt jeder, dass danach der Aufstieg folgt. Vielleicht ist das aber gar nicht realistisch.» Burki sieht die Hintergründe, die Mechanismen, die Wahrhaftigkeit des Fussballgeschäfts. Gleichwohl kann er die Erwartungshaltung nachvollziehen. Nach einer Spielzeit mit Rang zwei zu verkünden, dass man Fünfter werden will, mache doch auch keinen Sinn, sagt Burki.

Angebote sind für Burki immer auch Bestätigung

Nun sind die Vorzeichen andere. Der FC Aarau strebt nach oben, den Aufstieg im Visier. Mit einem Selbstverständnis, das an Stärke gewonnen hat. «Wir sind in der Lage, auch mal Nein zu sagen», sagt Burki.

«Wir müssen nicht das erstbeste Angebot annehmen, weil wir sonst die Stromrechnung nicht mehr zahlen können.»

Gefragte Spieler um jeden Preis zu verkaufen, das ist nicht mehr beim FCA.

Angebote an die eigenen Spieler, das sind für Burki auch immer Indikatoren, wie richtig er als Sportchef mit der Wahl der Transferziele liegt. «Wenn du Spieler hast, die nie ein Angebot bekommen, musst du dich irgendwann auch fragen, ob du die richtigen Leute holst oder nicht», sagt Burki.

Insofern dürfte dieser Sommer auch Bestätigung für ihn sein, dass die Tendenz stimmt in seinen Entscheiden. Denn Anfragen an Spieler, die hat es gegeben. «Aber nicht in einer Art, in der es für uns gestimmt hätte.» Namen nennt Burki keine, da ist er Profi genug und zu wettkampferprobt im Gebaren des Transfermarktes. Lieber hebt Burki Fälle von Spielern hervor, bei denen er es verstanden hätte, wenn sie sich einer neuen Herausforderung gestellt hätten – und doch geblieben sind.

Das Kader ist breit genug, findet Burki – auch im Sturm

Der Weg, er scheint für die meisten noch nicht zu Ende zu sein beim FC Aarau. In der Gesamtheit ergibt das aus Burkis Sicht ein starkes Kader, womit wir erneut beim angesprochenen Optimismus angelangt wären. «Wir sind in der Breite gut besetzt und können Verletzungen mit Qualität auf­fangen», sagt Burki.

Gilt selbiges auch für den Sturm, wo mit Shkelzen Gashi und Mickael Almeida nur deren zwei Namen in der Mannschaftsliste stehen? «Bei der Art von Fussball, den wir spielen lassen, ist das nicht so entscheidend», findet er. Schon oft habe der FC Aarau unter Stephan Keller ohne nominellen Stürmer gespielt, Spieler wie Liridon Balaj oder Kevin Spadanuda könnten die Rolle im Angriffszentrum ebenso ausfüllen. «Den klassischen Stossstürmer», sagt Burki, «braucht es bei uns nicht zwingend.»

Kommt 16-Tore-Mann Filip Stojilkovic zurück ins Brügglifeld? Das letzte Wort wird wohl Sions Präsident Christian Constantin haben. Pascal Muller/Freshfocus

Doch verhehlt Burki nicht, dass in der Planungsstelle Angriff am ehesten Handlungsbedarf besteht. Stojilkovic würden die Verantwortlichen beim FC Aarau liebend gern wieder bei sich wissen, laut Burki möchte der Stürmer ebenso zurück zu den Kollegen im Brügglifeld. Beim Start in die Super League am Wochenende wurde Stojilkovic in der zweiten Halbzeit eingewechselt, Sions Präsident Christian Constantin wird wohl das letzte Wort haben, ob der 21-Jährige gehen darf oder nicht.

Bis zum Transferschluss sind es noch vier Wochen. Vielleicht kommt Stojilkovic nach Aarau, vielleicht ein anderer Stürmer, vielleicht kommt aber auch gar keiner mehr in dieser Wechselperiode. Es wird sich weisen. Zu erahnen ist nur: Sandro Burki wird sich nicht verrückt machen lassen.