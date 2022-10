FC Aarau: Warum Shkelzen Gashi zurzeit nicht auf dem Platz steht

FC Aarau Shkelzen Gashi sagt: «Ich will Tore schiessen, das Feuer ist noch immer da» – doch warum spielt der Captain nicht? FCA-Stürmer Shkelzen Gashi hat in dieser Saison erst 13 Minuten auf dem Platz gestanden. Der 34-Jährige hält sich für fit, bereit und fähig, Tore beizusteuern. Dennoch gibt es plausible Gründe, weshalb der Captain derzeit nicht zum Einsatz kommt. Frederic Härri Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Am ersten Spieltag wurde Gashi gegen Vaduz eingewechselt. Steht er am Sonntag gegen den gleichen Gegner erneut auf dem Platz? Marc Schumacher / freshfocus

Spricht man Shkelzen Gashi auf seine bisherige Saison an, beginnt er – wie für ihn typisch – mit einem Spässchen. «Ich sage immer mal wieder zu Petar Aleksandrov, unserem Assistenztrainer: ‹Wegen dir spiele ich nicht, weil du Angst hast, dass ich dich in der Liste der besten Torschützen in der Geschichte des FC Aarau vom dritten Platz verdränge›.» Es folgt ein herzhaftes Lachen.

Mit 41 Toren liegt Gashi in dieser Rangordnung übrigens auf Platz sechs, nur sieben Tore hinter Aleksandrov. Doch um Hierarchien in der Vereinshistorie geht es Gashi vordergründig nicht. Als der Ernst zurück in sein Gesicht kehrt, sagt er: «Ich verhalte mich professionell und gebe im Training mein Bestes. Alles andere habe ich nicht unter Kontrolle.»

Nur zwei Kurzeinsätze in der Liga

Gashi, 34 Jahre alt und Captain des FC Aarau, hat in der Meisterschaft seit nunmehr acht Spielen nicht mehr auf dem Platz gestanden. Überhaupt spielte er in der Liga erst 13 Minuten, addiert über die ersten beiden Spieltage. Den einzigen längeren Einsatz absolvierte Gashi im Cup, beim 8:0-Sieg über Bischofszell, zu dem er einen Assist beisteuerte. Ansonsten fieberte er stets von der Bank aus mit. Applaudierte, mahnte, jubelte.

Im Cup-Erstrundenspiel gegen Bischofszell bereitete Gashi ein Tor vor. Freshfocus / Urs Bucher

Nach allem, was man hört, ist Gashi ein Spieler, wie ihn sich Trainer und Klubverantwortliche wünschen. Ein Glücksfall. Unlängst lobte Aaraus Sportchef Sandro Burki den Mannschaftscaptain, weil dieser das Wohl der Gemeinschaft über persönliche Bedürfnisse stelle, wie Burki ausführte. Missstimmung, so scheint es, ist Gashi fremd.

Wer die Trainings des FC Aarau besucht, fühlt sich bestätigt. Man bekommt eine Frohnatur zu sehen, die den lockeren Spruch stets auf den Lippen trägt. Es fällt auf, dass keiner öfter lacht als er. «Für die Harmonie» sei er zuständig, und dafür, speziell den jüngeren Spielern zu helfen, sagt Gashi selbst über sich. «Mein Ziel ist, dass jeder erfolgreich ist.»

So kennt man Gashi: lächelnd, freundlich, positiv. Urs Lindt / freshfocus

Neben dem Teamplayer vereint sich in Gashi aber auch ein Spieler mit grossen Verdiensten im hiesigen Fussball. In Basel wurde er dreifacher Schweizer Meister, mit den Grasshoppers gewann er den Cup, vor acht Jahren wählte man ihn zum Fussballer des Jahres. Das ist eine Weile her, gewiss, doch Gashis Ehrgeiz ist über die Jahre nicht verschwunden. Er sagt:

«Ich will auf dem Platz sein und Tore schiessen. Das Feuer ist noch immer da.»

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es Gashi seit seiner Rückkehr zum FC Aarau im Januar 2020 immer wieder mit Verletzungen zu tun bekam. Mal war die Ausfallzeit länger, mal kürzer.

Nach eigenem Bekunden ist Gashi derzeit fit und beschwerdefrei. Als er in der jüngsten Nationalmannschaftspause Ende September allerdings krankheitsbedingt fehlte, verpasste er das Testspiel gegen den FC Luzern. Sporadisch setzt Gashi mit dem Mannschaftstraining aus, um seinem Körper Schonung zu geben. Fehlt er, können Automatismen im Angriffsspiel nicht gefestigt werden. Das geht zulasten seiner Einsatzchancen.

Aarau ist das torhungrigste Team der Liga – auch ohne Gashi

Hinzu kommt, dass der FC Aarau in dieser Saison offensiv stärker besetzt ist als in den Jahren davor. In der vorletzten Saison wäre es wohl noch alternativlos gewesen, Gashi im Sturmzentrum aufzustellen. Dies hat sich nun grundlegend geändert. «Die Konkurrenz ist so gross wie lange nicht mehr», sagt Trainer Stephan Keller.

Zahlreiche Spieler sind im variablen System auf mehreren Positionen einsetzbar, zudem stellt der FCA mit 21 Eigentreffern bislang den besten Angriff der gesamten Liga. Man kann es daher auch so sehen: Die dringlichen Tore, die Gashi auch in der vergangenen Saison noch in aller Regelmässigkeit lieferte, waren noch nicht vonnöten.

Stürmer Andrin Hunziker wird gegen Vaduz gelb-rot-gesperrt ausfallen. Marc Schumacher / freshfocus

Nun aber bricht ein weiterer Teil des Angriffsmosaiks vorübergehend weg. Neben dem weiterhin verletzten Shkelqim Vladi wird auch Stürmer Andrin Hunziker, zuletzt mit viel Spielzeit versehen, am Sonntag beim Auswärtsspiel in Vaduz fehlen. Er ist gesperrt. Und so ergibt sich für Gashi vielleicht auf einmal die Möglichkeit, in der vereinsinternen Torstatistik ein wenig aufzuholen.

