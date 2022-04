FC Aarau: Die Noten zum deutlichen 3:0-Sieg gegen Xamax

FC Aarau Schneider ist der Man of the Match, Rrudhani erst spät ein Zauberfuss: Die Noten zum 3:0-Erfolg gegen Xamax Randy Schneider beweist seine Extraklasse, während Donat Rrudhani der Ball auffällig oft vom Fuss springt – bis der Freistoss kommt. Und Torhüter Simon Enzler muss kein einziges Mal eingreifen. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri, Neuenburg Jetzt kommentieren 29.04.2022, 23.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Tatsächlich: Simon Enzler musste keinen (!) Schuss auf sein Tor halten. Das hat er in dieser Form wohl noch nie erlebt. Auch sonst war es ein Abend zum Geniessen für den Torhüter. Ein paar abgefangene Flanken, ein paar Pässe für die Sicherheit. Und: endlich wieder einmal ein Zu-Null-Spiel. Das letzte Mal hatte es das vor zwei Monaten gegeben (2:0 gegen Vaduz).

Raoul Giger, Note 5

Hatte in der 9. Spielminute die erste gute Chance im Spiel. Antreiber auf der rechten Seite. In der Defensive ohne Probleme.

Aleksandar Cvetkovic, Note 5

Am vergangenen Wochenende zuerst auf der Bank, hier wieder von Beginn an in der Innenverteidigung. Wie sein Nebenmann mit einem ruhigen Abend. Durfte sich in zahlreichen Kopfballduellen beweisen, eigentlich immer blieb er Sieger.

Léon Bergsma, Note 5

Selten in Bedrängnis, was einerseits der Harmlosigkeit von Xamax geschuldet war, andererseits am guten Stellungsspiel Bergsmas lag. Hielt sich mit Vorstössen nach vorne zurück. Schlug dafür die langen, öffnenden Pässe. Meist waren diese erfolgreich, aber nicht immer. Konsequenzen hatte das gegen schläfrige Neuenburger keine.

Bastien Conus, Note 5

Musste Mitte der zweiten Halbzeit auf der Bahre vom Feld getragen werden. Erst schien es sich um eine schwere Blessur zu handeln, doch noch in der Kabine gaben die Ärzte nach erster Einschätzung vorsichtig Entwarnung. Ob Conus ausfallen wird, ist unklar. Die Knieverletzung überschattete eine ansonsten ordentliche Leistung. Beteiligte sich an den offensiven Spielbemühungen ausgiebig. Setzte bei Ballverlusten gut nach, womit er einige unsaubere Abspiele ausmerzte.

Imran Bunjaku, Note 5

Ein umsichtiger und abgeklärter Auftritt im defensiven Mittelfeld. Liess sich auch dann nicht aus der Ruhe bringen, wenn er einmal als letzter Mann einen Gegenspieler im Rücken hatte. Stand oft am richtigen Ort – da, wo die Bälle erobert oder sicher an den Nebenmann gebracht werden.

Allen Njie, Note 5

Viele Ballgewinne. Streute immer wieder kluge Diagonalpässe in sein offensives Wirken. Ernsthafte Gegenwehr hatte er vom passiven zentralen Xamax-Mittelfeld keine zu befürchten. Eine nahezu fehlerfreie Darbietung.

Kevin Spadanuda, Note 5,5

Im zweiten Spiel in Folge mit einem Tor: Der FCA-Topskorer kommt wieder ins Rollen. Besass die bis dahin beste Möglichkeit nach einer guten Viertelstunde, als er den Ball nicht an Xamax-Goalie Guivarch vorbeibrachte. Wenngleich ohne Torerfolg, stand die Aktion exemplarisch für die guten Läufe Spadanudas. Stiess wiederholt in die gefährlichen Räume vor. So auch kurz vor dem Pausenpfiff. Dieses Mal war er schliesslich erfolgreich.

Randy Schneider, Note 6

Ein formidabler Auftritt vom Mann des Spiels, der die Bedeutung für sein Team mit zwei Assists unterstrich. Gab die Vorlage zum Führungstreffer, als er einen abgeprallten Ball wieder gefährlich machte, sich stark behauptete und den freien Balaj sah. Vor dem zweiten Tor verschärfte er zur richtigen Zeit das Tempo. Es schien, als treffe er stets die richtige Entscheidung.

Donat Rrudhani, Note 4,5

In der Ballbehandlung nicht immer mit dem feinen Füsschen, das ihn sonst auszeichnet. Wenn ihm der Ball dann am Fuss klebte, hielt er ihn zu lange. Einige vielversprechende Szenen, bis er allerdings den Moment für das Abspiel verpasste. Und schliesslich hatte all das, was vorher war, fast keinen Wert mehr, als er einen Freistoss kurz vor Schluss traumhaft in den Torwinkel streichelte. Vielleicht musste der Ball an diesem Abend einfach einmal ruhig da liegen.

Liridon Balaj, Note 4,5

Der Torschütze zum 1:0. Flink und aktiv. Der eigentliche Flügelspieler begann als Sturmspitze oder falsche Neun, je nachdem. Später wich er auf die Seiten. In einer frühen Konter-Aktion zu eigensinnig, als er die nachrückenden Mitspieler nicht bediente. Zuweilen zu verspielt im Dribbling, aber durch sein Tempo ein Gewinn.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

61. Kronig für Conus.

75. Schwegler für Balaj.

87. Avdyli für Schneider.

