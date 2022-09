FC Aarau Schaut sich Sportchef Sandro Burki nach einem Ersatz für den verletzten Topskorer Shkelqim Vladi um? Sperren, Verletzungen, Nati-Aufgebote: Die Mannschaft, mit der sich Trainer Stephan Keller auf das Auswärtsspiel am Freitag in Yverdon vorbereitet, ist ziemlich dünn besetzt. François Schmid-Bechtel und Livio Brunner Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Ist ein Ersatz für Shkelqim Vladi darunter? Luc Castaignos, Alexander Gerndt, Yanis Lahiouel, Wilfried Bony (von links). Bilder: Fresfocus (2), Boris Bürgisser,

Michel Canonica

Milot Avdyli absolviert lediglich ein leichtes Lauftraining und spult auf dem Hometrainer ein paar Kilometer ab. Nikola Gjorgjev geht es intensiver an, aber auch er ist nicht Teil der überschaubaren Gruppe, die am Mannschaftstraining teilnimmt. Lediglich 13 Feldspieler stehen Trainer Stephan Keller am Dienstag im Training zur Verfügung. Dabei reden wir nicht von 13 Stammkräften.

Unter den 13 Spielern sind einige, die momentan nicht für eine Hauptrolle vorgesehen sind. Beispielsweise Shkelzen Gashi, der in dieser Challenge-League-Saison erst zwölf Minuten gespielt hat. Oder Mickaël Almeida, dessen Wechselwunsch sich nicht erfüllte und nun nicht mal mehr auf der Kontingentsliste des FC Aarau geführt wird.

Oder die hoffnungsvollen Talente Samuel Krasniqi (17) und Ivo Candé (18), die noch keine Minute in der zweithöchsten Spielklasse absolviert haben. Oder mit Arijan Qollaku und Noël Wetz zwei Defensivspezialisten, die zur Kategorie Ergänzungsspieler zählen.

Drei Tage vor der knackigen Auswärtsaufgabe bei Marco Schällibaums Yverdon - die Waadtländer liegen nur zwei Punkte hinter Aarau - sind lediglich sieben potenzielle Stammspieler im Training. Doch einer scheint darob alles andere als beunruhigt: Trainer Stephan Keller.

Die Übungseinheit drei Tage vor einem Spiel bezeichnet er zwar als «unseren Arbeitstag». Weshalb es mit höchster Intensität zur Sache geht. Trotzdem bleibt Zeit und Raum für Spässe. So fragt Keller einen Zaungast nach dessen Meinung, ob Almeida im Abseits gestanden sei oder nicht.

Avdyli ist bei seinem Début gleich Captain

Auch wenn die Trainingsgruppe am Dienstag ziemlich klein ist: Der FC Aarau wird am Freitag nicht mit einem Rumpfteam nach Yverdon fahren. Schliesslich kehren etliche Spieler aus den Nationalteams zurück. Milot Avdyli, der bei seiner Premiere in der U21 des Kosovo gleich als Captain auflief, ist von einem Turnier in der Türkei bereits zurückgekehrt.

Jan Kronig, der mit der Schweizer U21 zwei Testspiele absolviert hat und sowohl beim 2:1 gegen Japan wie auch dem 2:3 gegen Norwegen je eine Halbzeit als Innenverteidiger gespielt hat, wird am Mittwoch zurückerwartet.

Silvan Schwegler, Mischa Eberhard und Andrin Hunziker haben mit der Schweizer U20 am Freitag 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Eberhard, der die Auswahl als Captain aufs Feld führte, und Schwegler spielten durch. Stürmer Hunziker wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Weil am Dienstag noch der Test gegen Italien auf dem Programm stand, wird das Trio erst am Donnerstag zum Abschlusstraining wieder zur Mannschaft stossen.

Ist der Einsatz von Nikola Gjorgjev in Gefahr?

Aber was ist mit Gjorgjev los? Warum nahm er am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teil? «Vorsichtsmassnahme», begründet Keller. Und der Spieler selbst gibt auf dem Weg in die Kabine gleich Entwarnung. «Am Freitag werde ich dabei sein.»

Er wird Trainer Stefan Keller (Mitte) fehlen: Allen Njie (links) ist nach dem Platzverweis gegen Basel und der vierten gelben Karte für drei Spiele gesperrt. Marc Schumacher / freshfocus

Trotzdem wird Keller in Yverdon auf drei Leistungsträger verzichten müssen. Verteidiger Aleksandar Cvetkovic leidet an einer Oberschenkelverletzung, sollte aber nicht allzu lange ausfallen. Allen Njie (vierte gelbe Karte und Rot gegen Basel) wird die nächsten drei Spiele gesperrt fehlen.

Und Topskorer Shkelqim Vladi erlitt in der Startphase des Cupspiels gegen Basel eine Knieverletzung. Glücklicherweise stellte sich diese nicht als Kreuzbandriss heraus. Trotzdem wird Vladi mehrere Wochen wenn nicht sogar Monate ausfallen.

Gashi und Almeida sind derzeit kaum ein Thema als Vladi-Ersatz

Gut möglich also, dass man den Transfermarkt sondiert. Zwar ist die Offensivabteilung nach dem späten Zuzug von Varol Tasar quantitativ gut besetzt. Aber weder Gashi noch Almeida scheinen derzeit in der Verfassung zu sein, um Vladi ersetzen zu können. Am ehesten käme dafür Andrin Hunziker infrage. Aber der vom FC Basel ausgeliehene Hüne hat bisher vor allem als Joker geglänzt. Es ist fraglich, ob er schon bereit ist für regelmässige Einsätze in der Startelf.

Bleibt also Tasar. Zwar kein Stossstürmer wie Vladi oder Hunziker, sondern eher ein Mann, der mit seinen Dribblings von aussen nach innen zieht. Aber Keller ist der Meinung, Tasar könne alle offensiven Positionen in seinem System spielen.

Rückkehrer Varol Tasar hat bereits bewiesen, dass er die Mannschaft des FC Aarau qualitativ verstärkt. Marc Schumacher / freshfocus

Gleichwohl dürfte sich Sportchef Burki auf dem Markt umsehen. Das Problem bei der Geschichte. Weil das nächste Transferfenster erst am 16. Januar öffnet, kann der FC Aarau bis dann nur vereinslose Spieler verpflichten. Der Vorteil: Für vereinslose Spieler müssen keine Ablösesummen bezahlt werden. Der Nachteil: Vereinslose Spieler kommen ohne Rhythmus und Spielpraxis. Und: Vereinlose Spieler sind meist nicht grundlos vereinslos.

Kommt eine grosse Nummer als zusätzlicher Stürmer?

Trotzdem findet man auf dem Transferwühltisch spannende Namen. Beispielsweise Alexander Gerndt (36), der letzte Saison 10 Tore für den FC Thun erzielt hat. Oder Yanis Lahiouel (27), der eine enttäuschende Saison mit Xamax hinter sich hat, aber im Jahr zuvor für Lausanne-Ouchy zwölf Mal traf. Oder Luc Castaignos (30), zuletzt in Griechenland tätig, aber mit der Referenz von 54 Toren in 159 Spielen der holländischen Ehredivisie.

Oder, und das wäre eine ziemlicher Hammer: Wilfried Bony. 34 wird der Stürmer im Dezember, der 59 Länderspiele für die Elfenbeinküste bestritten, 115 Mal in der Premier League für Manchester City, Stoke und Swansea aufgelaufen und bis letzten Sommer für den holländischen Klub Nijmegen gespielt hat.

