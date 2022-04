Überrander Rrudhani führt FCA zum Sieg in Wil – die Noten dazu

FC Aarau Rrudhani wird zum Hauptdarsteller, Thiesson zum Risikofaktor: Die Noten zum FCA-Befreiungsschlag in Wil Beim turbulenten Auswärtserfolg im Schneetreiben von Wil kratzt der dreifache Torschütze Rrudhani an der Bestnote. Die Abwehr macht auf der rutschigen Unterlage nicht den besten Eindruck. Die Einzelkritik. Frederic Härri, Wil Jetzt kommentieren 02.04.2022, 01.13 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Ein ärgerlicher Beginn für ihn. Gleich der erste Abschluss auf sein Gehäuse führt zu einem Tor. Muss danach zweifach parieren, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Rettet in der 36. Minute abermals stark. Bei den Gegentoren trifft ihn keine Schuld. Bei den Flankenbällen ist der Torhüter überaus sicher.

Raoul Giger, Note 4

Hat gute offensive Momente. Erblickt in der ersten Halbzeit den durchstartenden Shkelqim Vladi und schlägt weit aus der eigenen Platzhälfte einen wunderbaren Pass nach vorne. Am Ende der Szene steht der Ausgleich zum 1:1. Defensiv aber mitunter mit fehlerhaftem Verhalten. Beim 2:3 kommt er zu spät, um rettend eingreifen zu können.

Aleksandar Cvetkovic, Note 4

Übernimmt in Abwesenheit von Bergsma den Part als Chef der Verteidigung. In dieser Funktion durch seine Körperlichkeit und seine Ballgewandtheit prädestiniert. Wenngleich ihm keiner der Gegentreffer direkt angelastet werden kann, vermag er keine nachhaltige Stabilität in die Abwehr zu bringen.

Jérôme Thiesson, Note 3

Durch die Sperre von Bergsma wurde der Routinier in die Startaufstellung gespült. Sein Querschläger in der 2. Minute setzt die eigene Abwehr unter Druck. Die Folge ist das frühe Gegentor. Auch in weiteren Aktionen mit unsauberer Ballbehandlung, was nicht nur der rutschigen Unterlage geschuldet ist. Vor dem 2:3 ist das Stellungsspiel mangelhaft, lässt sich zudem durch eine einfache Finte düpieren.

Jan Kronig, Note 4

Wie die Abwehrkollegen dann und wann mit Wacklern. Rettet aber wiederholt in extremis und bewahrt seine Mannschaft vor Schlimmerem.

Imran Bunjaku, Note 4

Resolute Abwehrarbeit gehört zu seinen Markenzeichen. Beim 0:1 agiert er allerdings ungewohnt passiv. Steht zu weit weg von Gegenspieler Brahimi und lässt diesem Raum für die Flanke, die zum Gegentreffer führt. Gibt die Vorlage zum 3:3.

Bastien Conus, Note 3

Der etatmässige Linksverteidiger beginnt auf der zentralen Mittelfeldposition. Dort hat er in dieser Saison schon gute Leistungen erbracht. Das gestrige Spiel im Stadion Bergholz gehört jedoch nicht zu seinen glanzvollen Auftritten. Beim ersten Gegentreffer verliert er Torschütze Bahloul aus den Augen. Vor dem 1:2 springt ihm der Ball im ungünstigsten Moment vom Fuss. Im Aufbau ist er um Struktur bemüht, im wilden Hin und Her gelingt ihm das nur bedingt.

Donat Rrudhani, Note 5,5

Der Dreifachtorschütze und Matchwinner. Bis zur 27. Minute ist er im Schneetreiben Nebendarsteller. Dann schlüpft er in eine Hauptrolle. Erobert den Ball zurück, zieht klug in den Strafraum und lässt sich foulen. Den Elfmeter verwandelt er höchstselbst zum Ausgleich. Eine reife, gewitzte Aktionsabfolge des Captains. In der Folge ist er der auffälligste Offensivakteur bei den Aarauern. Technisch brillant bei den Toren zum 3:3 und 4:3.

Randy Schneider, Note 3,5

Nicht mit dem Einfluss, den er in jüngsten Partien hatte. Bleibt mit seinen Steilpässen mehrere Male in der gegnerischen Abwehr hängen. Verpasst zuweilen den passenden Moment für das Abspiel. Auch die stehenden Bälle – sonst eine Stärke – entwickeln selten Gefahr.

Liridon Balaj, Note 4,5

Ersetzt den kurzfristig verletzten Kevin Spadanuda. Viel Tempo, viele Dribblings. Zunächst wenig Effektives. Vor dem 1:1 gibt er der Flanke per Kopf wohl noch die entscheidende Richtungsänderung, bevor der Ball an der Brust von Vladi aufprallt. In der zweiten Halbzeit auffälliger. Einmal setzt er einen Ball an die Latte, dann schlägt er die Flanke zum 4:3.

Shkelqim Vladi, Note 5

Der Stürmer weiss, wie er seinen Körper einsetzen muss. Das stellt er auch in Wil unter Beweis. Sehr stark, wie er den Ball nach einer Viertelstunde mitnimmt und sich im Laufduell gegen seinen Gegenspieler behauptet. Der präzise Abschluss in die untere Ecke ist die Krönung der Szene. Auch beim 2:2 direkt beteiligt: spielt die Vorlage auf den gefoulten Rrudhani. Ein sehr präsenter Auftritt.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

67. Gashi für Vladi.

78. Almeida für Balaj.

93. Avdyli für Rrudhani.

