FCA-Präsident Bonorand zu Gast im Podcast «Stehplatz Brügglifeld»

Stehplatz Brüffligeld

So langsam geht’s in Richtung Rückrunde, der FCA feilt in der Südtürkei im Trainingslager gerade an der Mission «Vollgas Richtung Aufstieg». Und mit Argus-Augen verfolgt Präsident Philipp «Boni» Bonorand sein Team vor Ort. Wir haben mit ihm gesprochen.