Nur einer genügend: Die FCA-Noten zum 0:3 gegen Winterthur

FC Aarau Nur einer ist genügend: Der FCA taucht beim 0:3 gegen Winterthur – entsprechend tief sind die Noten Der FC Aarau präsentiert sich im Spitzenspiel offensiv harmlos und defensiv instabil. Zwei Akteuren unterlaufen spielentscheidende Fehler, kein Spieler erreicht Normalniveau. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 08.04.2022, 23.30 Uhr

Simon Enzler, Note 3,5

Bekam zu Beginn nicht viele Gelegenheiten, um sich auszuzeichnen. Und doch stand es zur Pause 0:2. Bei beiden Gegentreffern lässt sich ihm nichts vorhalten, die Fehler passierten davor. Doch eine Rettungsaktion in einem Spitzenspiel wie diesem hätte entscheidend sein können, um das Spiel vielleicht doch noch in die richtigen Bahnen für den FCA zu lenken. Beim 0:3 zeigte sich das gleiche Bild wie bei den Gegentreffern zuvor.

Raoul Giger, Note 3

Beim zweiten Winterthurer Tor rückte er zu spät gegen Torschütze Tushi ein. Es waren die entscheidenden Meter, die fehlten. Nach vorne energisch, aber wirkungslos. Seine langen Bälle in die Spitze waren zu unpräzise

Aleksandar Cvetkovic, Note 2

Bei zwei Gegentreffern traf ihn eine Schuld. Vor dem 0:2 konnte er den Lobpass in den Strafraum nicht verhindern und stand zu weit weg von Vorlagengeber Manzambi. Fortan ergriff ihn die Unsicherheit – einfachste Abspiele resultierten in Fehlpässen. Beim vorentscheidenden 0:3 leistete er sich einen Ballverlust vor dem eigenen Sechzehner, der prompt bestraft wurde. Befindet sich nun seit mehreren Wochen in einem Formtief.

Léon Bergsma, Note 3,5

Nach seiner Gelbsperre wieder in der Startelf. Gewohnt umsichtig und sicher im Pass. In einer Viererkette mit vielen Mängeln war er der Sicherste, mit einigem Abstand zu seinem Partner in der Innenverteidigung.

Jan Kronig, Note 3

Wie beim Auswärtsauftritt vor wenigen Wochen auf der Schützenwiese hatte er auf seiner Flanke defensiv viel zu tun. Oft zogen die schnellen Winterthurer an ihm vorbei. Oft zum Reagieren gezwungen, agieren konnte er eigentlich nie. Im Offensivspiel seiner Mannschaft war er daher erneut kein Faktor, wie schon in den Wochen zuvor.

Imran Bunjaku, Note 3

Spielte unauffällig, was an sich nichts Schlechtes ist. Doch der defensive Anker, den er in dieser Saison schon oft darstellte, war er nicht. Es wäre auch an ihm gewesen, seiner verunsicherten Mannschaft Ruhe zu verleihen, doch dieses Element konnte er nicht bieten. Offensive Akzente setzte er nur selten.

Allen Njie, Note 4

Zurück nach Gelbsperre. Wusste mit wertvollen Balleroberungen zu gefallen, in der ersten Halbzeit gab es dafür sogar Szenenapplaus vom heimischen Anhang. Schwer vom Ball zu trennen. Brachte ein vertikales Element ins Spiel, das ansonsten kein FCA-Akteur zu bieten hatte. Nur verpasste er oft den richtigen Zeitpunkt für den Pass oder den Torschuss.

Liridon Balaj, Note 2,5

Sein Fehlpass war folgenschwer, weil er am Ursprung des Winterthurer Führungstreffers stand. Das Missgeschick überschattete eine Leistung, die bis dahin eigentlich passabel war. Doch Effizientes hatte der Offensivakteur nicht beizutragen. Zur Pause ausgewechselt.

Donat Rrudhani, Note 3

Viele Szenen hatte er nicht. Das aggressive Anlaufen der Gegenspieler bereitete ihm Mühe. Konnte nicht glänzen wie noch in der Vorwoche mit seinem Hattrick. Im nächsten Spiel gelbgesperrt.

Kevin Spadanuda, Note 2,5

Brachte die Zuschauer mit einem schicken Kabinettstückchen im Stile eines Zinédine Zidane zum Staunen. Doch meist hing der in die Sturmspitze beorderte Spadanuda völlig in der Luft. So kam es, dass dem Aarauer Topskorer keine einzige nennenswerte Aktion gutgeschrieben werden konnte.

Shkelzen Gashi, Note 2,5

Fehlte in jenem Spielfeldbereich, in denen sich ein Stürmer wie er aufzuhalten hat: im Strafraum. Auf diese Weise wirkungslos und zur Halbzeit folgerichtig vom Platz genommen.

Mickaël Almeida, Note 3

Ersetzte zur zweiten Halbzeit den glücklosen Gashi. Vergab eine grosse Chance in der 75. Minute, die er mit Selbstvertrauen und Formstärke wohl zu einem Tor veredelt hätte.

Silvan Schwegler, Note 3,5

Kam zur zweiten Halbzeit für Balaj. Agil und zuweilen gefällig in den Kombinationen. Auch er konnte keine entscheidenden Impulse geben.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

76. Avdyli für Spadanuda.

