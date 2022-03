3:4 gegen Schaffhausen: Die Noten für die FCA-Spieler

FC Aarau Die Abwehr patzt, der Angriff gefällt: Die FCA-Noten zum 3:4-Spektakel gegen Schaffhausen Wer vier Tore erhält, hat in der Verteidigungsarbeit selbstredend nicht alles richtig gemacht. Fast belohnt sich der FCA trotzdem mit einem Punkt, weil die Offensivkräfte Druck erzeugen. Besonders die Einwechslungen wissen zu überzeugen. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 04.03.2022, 23.48 Uhr

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4

Bereits nach zehn Minuten zweifach geprüft. Aufgaben, die er gut meisterte. Nach einem Corner früh überwunden, beim zweiten Gegentor – dem Kunstwerk von Ardaiz – ohne jegliche Abwehrmöglichkeit. Übertrieb es zuweilen ein wenig mit dem Aufbauspiel von hinten heraus. Die Schaffhauser attackierten früh und provozierten Fehlabspiele des Torhüters. Auch beim dritten und vierten Gegentor machtlos.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 3,5

Vor dem 1:3 kam er Gegenspieler Gjorgjev nicht rechtzeitig nach und liess ihn gewähren, so dass dieser den Pass auf Torschütze Ardaiz spielen konnte. Ansonsten viel mit defensiven Aufgaben gefordert, die er mehrmals nicht zufriedenstellend lösen konnte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 3

Sein überflüssiges Einsteigen gegen Gjorgjev führte zum ­Penalty, der das vierte Gegentor brachte – just in der Phase, als die Heimmannschaft nach dem Ausgleich strebte. Insgesamt ein schwacher Auftritt nach zuletzt überragenden Leistungen. Viele Fehlpässe, kein Stabilisator.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 3

Das Tor zum 1:2 ist per se nicht ihm anzulasten, entscheidende Fehler passierten davor. Doch Bergsma kann den anstürmenden Ardaiz zuletzt nicht vom Ball trennen und ihn am Schuss ins obere Eck hindern. Beim dritten Gegentreffer war er dann definitiv zu weit weg vom Schaffhauser Torjäger. Ein unglückliches Spiel des Innenverteidigers, der keine Sicherheit ausstrahlte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 3,5

Viel Vorwärtsdrang im linken Couloir, die Mitspieler suchten ihn oft mit Pässen. Seine Flanken blieben aber ein Mangel. Vielfach prallten sie an den eingedrehten Rücken der Schaffhauser Abwehrspieler ab, statt wie angedacht in den Strafraum zu segeln.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 4

Rutschte für den kurzfristig verletzten Imran Bunjaku in die Startaufstellung. War sogleich bemüht, dem Spiel Struktur zu verleihen. Hatte eine gute Streuung in den Pässen. Mal kurz, mal lang, mal quer, mal steil.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 3,5

Sein Ballverlust brachte den Schaffhauser Konterangriff in Gang, der im 2:1 für den Gast resultierte. Die Szene war stellvertretend für mehrere Aktionen, in denen Njie nicht die passende Dosis in den Pässen fand. In der zweiten Halbzeit verbessert, mit der Vorlage zum Anschlusstor.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 3

Der Aarauer Topskorer war nicht ganz fit und bekam nie Einfluss auf diese Partie. Setzte er zum Dribbling an, verlor er den Ball postwendend. Kein Faktor. Früh und folgerichtig ausgewechselt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 5

Wendig, immer anspielbar und willens, Einfluss zu nehmen. Der meistgefoulte Spieler in der Anfangsphase. Seine Dribblings gaben dem Aarauer Offensivspiel Qualität und Überraschungsmomente. Sein Solo und der Assist zum 3:4 waren überragend.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Milot Avdyli, Note 4

Erster Startelfeinsatz für den FC Aarau. In dieser Saison bislang kaum zum Einsatz gekommen. Die mangelnde Spielpraxis war ihm erst anzumerken. Hatte Defizite im Entscheidungsverhalten. Dann aber steigerte er sich – und schlug den Corner zum 1:1.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 4,5

War kaum zu sehen, bis dieser eine Moment kam in der 26. Minute. Bei einem Corner stahl er sich frei und scheinbar traf er das Spielgerät nicht vollends richtig, doch das machte nichts. Der Ball drehte sich mit einem solchen Effet von Schaffhausens Goalie Ruberto weg, dass er auf einmal zum Ausgleich im Tor lag. Es blieb sein einziger Moment.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelqim Vladi, Note 5

Kam für Gashi in die Partie. Eiskalter Abschluss beim 3:4. Ein echtes Stürmertor.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Ihn hatte man von Beginn weg erwartet. Brachte nach ­seiner Einwechslung Tempo und Finesse in die Aarauer Offensivbemühungen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 4,5

Gegen Vaduz schon auffällig, nun Torschütze des zweiten Aarauer Treffers. Machte viel Druck über seine Seite.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

81. Almeida für Cvetkovic

