FC Aarau: 4:0-Gala in Yverdon - wieder brilliert Randy Schneider

FC Aarau 4:0-Gala in Yverdon: Randy Schneiders Zaubershow geht weiter und Allen Njie ist ein Ballfresser der gehobenen Klasse Schlechter könnte das Spiel für den FC Aarau kaum beginnen. Torhüter Simon Enzler muss schon sehr früh raus und wird durch Nicholas Ammeter ersetzt. Doch die Mannschaft von Trainer Stephan Keller lässt sich nicht schocken. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. François Schmid-Bechtel, Yverdon Jetzt kommentieren 06.05.2022, 23.03 Uhr

Simon Enzler, ohne Note

Welch Schreckmoment bereits in der 5. Minute: Cvetkovic macht eine Flanke heiss, Enzler hechtet mutig auf den Ball, aber Allan Eleouet zieht nicht zurück. Der Yverdon-Stürmer trifft Enzler voll am Kopf, kommt mit Gelb glimpflich davon. Aaraus Nummer 1 bleibt minutenlang liegen, wird mit der Bahre vom Platz getragen und durch Nicholas Ammeter ersetzt.

Raoul Giger, Note 4

Wo er in der 42. Minute mit seinen Gedanken war, weiss wohl nur er selbst. Sicher nicht beim Spiel. Jedenfalls schaut er beinahe reglos zu, wie Bayer sich auf dem rechten Flügel durchsetzt, flankt und sein Gegenspieler Hautier sich in seinem Rücken davonschleicht und aus kürzester Distanz das beinahe leere Tor nicht trifft. Abgesehen von dieser Szene ein maximal ordentlicher Auftritt.

Aleksandar Cvetkovic, Note 5

Bei ihm schauen wir gnädig darüber hinweg, wenn er wiederholt den Ball in Richtung Tribüne schwartet. Einerseits, weil er wahrlich für das Grobe verantwortlich ist. Andererseits, weil er unsere Nerven schont, wenn er in brenzligen Situationen nicht Dinge versucht, die er nicht kann. Defensiv schlicht bärenstark und fehlerlos.

Léon Bergsma, Note 5

Welch Rettungstat in der 29. Minut für seinen etwas orientierungslosen Torhüter Ammeter. Und auch sonst ein sehr abgeklärter, souveräner Auftritt.

Bastien Conus, Note 4

Als er vor einer Woche beim 3:0 in Neuenburg mit dem Sanitätswagen vom Platz gefahren wurde, musste man das Schlimmste befürchten. Glücklicherweise erlitt der Aussenverteidiger nur eine Knieprellung. Trotzdem wirkt er in Yverdon etwas gehemmt, agiert zögerlicher als gewohnt und bekundet Mühe mit Gegenspieler Eleouet, bis dieser nach einem Foul an Spadanuda (49.) vom Platz fliegt.

Imran Bunjaku, Note 5

Wie bringt man diesen Mann aus der Ruhe? Die Waadtländer finden das Rezept nicht, obwohl Bunjakus Ballverlust (21.) am Ursprung ihrer ersten Torchance der steht. Es ist Bunjakus einziger Fehler im Stade Municipal. Einziger Dämpfer nach diesem starken Auftritt: Er kassierte seine vierte Verwarnung und ist gegen Lausanne-Ouchy gesperrt.

Allen Njie, Note 5

Typisch für sein Spiel, typisch für seine Attitüde: Sein Ballgewinn steht am Ursprung des 1:0. Der Liberianer ist als Ballfresser, Balltreiber und Balleroberer so was von wertvoll für dieses Team. In der 73. Minute wird er durch Thiesson ersetzt. Eine Vorsichtsmassnahme von Trainer Stephan Keller, weil Njie hochtourig lief und bereits verwarnt war.

Kevin Spadanuda, Note 5

35. Minute: Spadanuda verzieht nach einem Zuckerpass von Schneider aus bester Position. Nur eine Minute später wird er wieder von Schneider lanciert, schüttelt den stämmigen Zock ab und trifft eiskalt zum 1:0. Bereits sein 16. Saisontreffer.

Randy Schneider, Note 6

Seine Zaubershow geht weiter. Allein zu sehen, wie er den Ball behandelt, wie er mit seinen geschmeidigen Bewegungen die Gegner ins Leere laufen lässt und nie die Übersicht verliert - das alles ist ein Hochgenuss. Und wenn er wie gegen Xamax der Spielentscheider ist, bleibt nur noch staunen. Das 1:0 bereitet er vor. Das 2:0 erzielt er selber. Und beim 3:0 gibt er erneut den Assist.

Donat Rrudhani, Note 5,5

Ihm gehören die ersten zwei gefährlichen Abschlüsse im Spiel. Und ihm gehört der Pass zum 2:0 und das Tor zum 3:0. Obwohl erst 23, ist Rrudhani ein Captain wie aus dem Bilderbuch: ein hervorragender Kicker und überragender Teamplayer, der in jedem Moment Verantwortung übernimmt.

Liridon Balaj, Note 4,5

Hat eine ganz gute Möglichkeit, die ihm Schneider - wer sonst? - serviert. Scheitert aber in der 47. Minute an Torhüter Martin.

Nicholas Ammeter, Note 4

Viel Spielpraxis hat er nicht. Kein Wunder, wirkt er nach seiner Einwechslung ziemlich wacklig.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

73. Thiesson für Njie.

73. Alemeida für Balaj.

80. Avdyli für Schneider.

80. Gashi für Spadanuda.

