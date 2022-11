FC Aarau: Thaler und Cvetkovic als Lösung für Abwehrprobleme?

FC Aarau Nach Traum-Comeback: Ist das Duo Thaler/Cvetkovic die Lösung für die Problemabwehr? Beim 1:0-Sieg gegen Schaffhausen stachen zwei Aarauer heraus, die zuvor noch nie gemeinsam von Anfang an auf dem Platz gestanden hatten: Aleksandar Cvetkovic und Marco Thaler. Dabei war mit der Rückkehr der beiden Verteidiger gar nicht zu rechnen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 21.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Thaler und Aleksandar Cvetkovic gehörten zu den grossen positiven Erscheinungen beim 1:0-Sieg über Schaffhausen. Freshfocus

Hätte man am Samstag auf die Besetzung der Aarauer Innenverteidigung wetten können, wäre mit dem richtigen Tipp wohl ein mittelgrosser Geldbetrag zu gewinnen gewesen. Mit diesem Duo hatten schliesslich nur die wenigsten gerechnet: Aleksandar Cvetkovic und Marco Thaler.

Es war eine durch und durch besondere Zusammensetzung, für die sich Boris Smiljanic in der Zentrale entschieden hatte. Der Trainer nahm eine vollständige Umwälzung vor. Jan Kronig, der vor dem Spiel gegen Schaffhausen noch keine einzige Minute in dieser Saison verpasst hatte, rotierte Smiljanic aus der Mannschaft. Nebenmann Imran Bunjaku beorderte er ins defensive Mittelfeld. Und so kamen mit Cvetkovic und Thaler zwei Verteidiger zum Zug, die in der Meisterschaft noch nie von Beginn weg gemeinsam auf dem Platz gestanden hatten.

Das Tandem stabilisierte die wankelmütige Abwehr

Wir erinnern uns: Zu Jahresbeginn war Cvetkovic überhaupt erst zum FC Aarau gestossen, um den am Knie verletzten Thaler zu vertreten. Als er im Sommer fest verpflichtet wurde, spielten die Aarauer längst mit Dreierabwehr. Inzwischen ist daraus wieder eine Viererkette geworden. Und das Erstaunliche war nun, dass Thaler und Cvetkovic so gut zusammenspielten, als hätten sie das schon ein halbes Fussballerleben lang getan. Das Tandem stabilisierte die zuletzt so wankelmütige Abwehr derart, dass diese dem Gegner über 90 Minuten hinweg keine einzige nennenswerte Torchance zugestand.

Hatte nach dem Spiel gegen Schaffhausen gut lachen: Marco Thaler Marc Schumacher / freshfocus

Jetzt lässt sich zurecht einwenden, dass die zahnlose Offensive der Schaffhauser als Gradmesser nicht wirklich dienlich war. Und doch war es bemerkenswert, wie nahtlos sich insbesondere Cvetkovic ins Kollektiv einfügte. Eigentlich sollte er in dieser Saison den abgewanderten Abwehrchef Léon Bergsma ersetzen, doch der 27-Jährige war bislang eine der grossen Enttäuschungen gewesen. Alleine aus dem Grund, dass er kaum spielte. Eine Oberschenkelverletzung und Wadenprobleme setzten ihn die vergangenen acht Wochen ausser Gefecht. Nun ist er wieder gesund – und auf einmal der Hoffnungsträger in der Defensive.

Cvetkovic: erst skeptisch, dann erleichtert

Ein wenig «skeptisch» sei er schon gewesen, ob sein Körper die volle Spieldauer über durchhalten würde, gab Cvetkovic nach dem 1:0-Sieg gegen Schaffhausen zu. «Aber es ist alles gut gegangen.» Und glaubt man den Worten seines Trainers, kam die exzellente Darbietung des Abwehrspielers gar nicht mal so überraschend: «Ich weiss, was er draufhat», sagte Boris Smiljanic. «Er war Captain bei den Grasshoppers, nicht umsonst hat man ihn nach Aarau geholt.» Die grosse Stärke Cvetkovics, findet Smiljanic, sei dessen Kommunikation. «Aleksandar redet viel mit seinen Mitspielern, das ist enorm wichtig für die Mannschaft. Wir sind auf seine Erfahrung angewiesen.»

Boris Smiljanic war mit seinen beiden Innenverteidigern sehr zufrieden. Marc Schumacher / freshfocus

Lob hatte Smiljanic auch für seinen zweiten Innenverteidiger übrig. «Marco war allein durch seine physische Präsenz ein Gewinn.» Was für Cvetkovic gilt, lässt sich auch über Thaler sagen: Die nahezu fehlerfreie Leistung war in dieser Form nicht zu erwarten, bedenkt man, wie seine letzten paar Wochen verlaufen sind. Anfang Oktober, nach einem 2:2 in Thun, verlor der 28-Jährige seinen Stammplatz. Fortan kam er nur noch sporadisch zu Einsätzen auf den Aussenverteidigerpositionen. Und wenn er spielte, wackelte er bedenklich. Jüngst verschuldete er mit einem Fehlpass gegen Yverdon ein Gegentor, ein zweites leitete er mit einer missglückten Aktion ein.

Thaler: endlich auf der richtigen Position

Wie ausgewechselt trat Thaler nun auf – oder wie eine Version jenes Stabilisators, den Thaler noch in der Hinrunde der Vorsaison dargestellt hatte. Zu tun hat dies gewiss auch damit, dass sich der Routinier im Innern einer Viererkette am wohlsten fühlt. Thaler selbst machte daraus keinen Hehl: «Ich bin kein rechter Aussenverteidiger – ich habe Speed, aber nicht den Speed, den andere Sprinter haben», sagte er. «Die Innenverteidigerposition ist meine Position, so wurde ich ausgebildet.»

Für den FC Aarau ist die Wiederentdeckung seiner beiden Leistungsträger eine gute Nachricht. Kristallisiert sich nach den langwierigen Wechselspielen in der Verteidigung nun endlich die Ideallösung heraus? Darauf wird vermutlich erst nach dem Spiel gegen Lausanne-Sport am kommenden Sonntag eine schlüssige Antwort zu geben sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen