Fussball Nach den Transfers ist vor den Transfers: Der FC Aarau plant bereits den nächsten Sommer Einen Tag nach Ende der Transferperiode gewährt Sportchef Sandro Burki einen Einblick in die Geschäfte und Abläufe des FC Aarau auf dem Transfermarkt. Jetzt ist er schon daran, den nächsten Sommer aufzugleisen.

Exklusiv für Abonnenten

Besprechen sie hier schon die Transfers für den nächsten Sommer? FCA-Sportchef Sandro Burki (links) im Gespräch mit Trainer Stephan Keller. Foto: Alexander Wagner

Man kann sich vorstellen, dass Aaraus Sportchef Sandro Burki heute Donnerstag endlich mal wieder etwas länger ausschlafen konnte. Gestern Abend ist nämlich die dreimonatige Transferperiode zu Ende gegangen, die strengste Phase im Jahr für einen Sportchef. «In dieser Zeit bin ich wohl etwa sechs bis sieben Stunden pro Tag am Telefon», sagt Burki.

Dazu muss man wissen: Die Transfergeschäfte sind im FC Aarau keine One-Man-Show. Hinter Burki steht ein Team, das grossen Einsatz zeigt, bis der FCA der Öffentlichkeit einen neuen Spieler präsentieren kann. Elsad Zverotic, der für das Scouting verantwortlich ist. Roman Hug, der die Verträge aufsetzt. Olivia Hagenbuch und Patrick Haller, welche die Kommunikation steuern. Sarah Rölli, die die Bilder der Neuen produziert.

Das Teamwork klappe hervorragend, sagt Burki. «Kaum ein anderer Verein ist bei diesen Abläufen so schnell und flexibel wie wir.» Tempo und Flexibilität. Das bewies der FC Aarau zum Beispiel am Freitag, 10. Juni. Um 16.30 Uhr wurde der Abgang von Randy Schneider vermeldet, anderthalb Stunden später kommunizierte Aarau die Verpflichtung von dessen Nachfolger, von Valon Fazliu, dem Topskorer der vergangenen Challenge-League-Saison.

Aaraus Beuteschema: Spieler am Vertragsende

Wie geht das? «Es ist natürlich nicht so, dass wir einen Transfer in wenigen Stunden abwickeln», erklärt Burki. Schon Monate zuvor erstellt er zusammen mit Zverotic und Trainer Stephan Keller eine Liste mit Spielern, die für die darauffolgende Saison zum Thema werden könnten. «Bereits jetzt zum Beispiel ist die Planung angelaufen für den nächsten Sommer», sagt Burki. Auf dem Radar des FCA erscheinen dabei Spieler, die in der folgenden Sommer-Transferperiode ohne Vertrag sein werden, «weil wir keine Transfersummen bezahlen wollen und können», so Burki.

Dossiers von mehreren Spielern liegen bei Burki für jede Position auf dem Tisch. Schliesslich weiss der Sportchef nicht Monate zum Voraus, wo sich Lücken auftun würden. Er wusste vor einem Jahr noch nicht, dass Spieler wie Schneider oder Kevin Spadanuda derart explodieren würden, dass Aarau sie in die Super League oder sogar ins Ausland würde verkaufen können.

Am einfachsten zu bewerten sind die Profile von Spielern aus der Challenge League. «Sie kennen die Liga und wir kennen sie», so Burki. Entsprechend oft tätigt der FCA solche Transfers. Von den neun Neuen im Kader spielten fünf in der letzten Saison in der Challenge League (Fazliu, Georgjev, Eberhard, Wetz, Neuenschwander), zwei weitere kennen den FCA von früheren Engagements (Da Silva, Tasar).

In der Transferzeit ist Sandro Burki pro Tag sechs bis sieben Stunden am Telefon. Foto: Alexander Wagner

Doch Aarau schaut sich auch Profile von Ausländern an. Dabei ist Burki auf die Zusammenarbeit mit seriösen Beratern angewiesen, denn «unser Scouting-Netz umspannt nicht die ganze Welt.» Es gibt Berater, die geben Burki eine Liste mit interessanten Namen. Diese durchzuarbeiten erfordert jedoch viel Zeit. Lieber sind Burki Berater, «welche genau wissen, welche Profile wir auf den einzelnen Positionen suchen: einen grossen oder einen kleinen Spieler. Links- oder rechtsfüssig. Flink oder kräftig. Routiniert oder jung.»

So oder so erfolgt bei Spielern, die Burki nicht persönlich kennt «eine erste Sichtung anhand von Videos.» Es gibt Portale, auf denen von jedem Spieler fast alles zu sehen ist: Zusammenschnitte von guten und schlechten Aktionen, ganze Spiele und auch Aufnahmen aus Trainings. «Darauf kann man sehr viel erkennen», sagt Burki. Offenbar auch Charakterliches. «Wenn ein Spieler in einer unteren Liga vor 75 Zuschauern beim Stand von 4:0 ein Tor erzielt und beim Jubel das Trikot auszieht, dann weiss ich, dass dies ein eher extrovertierter Spieler ist.»

Die letzte Prüfung erfolgt vor Ort

Im Training schaut Sandro Burki (links) genau hin, wie ein möglicher neuer Spieler auf Trainer Stephan Keller (rechts) und das gesamte FCA-Umfeld reagiert. Claudio Thoma / freshfocus

Bevor ein Spieler verpflichtet wird, prüft ihn Aarau auch noch vor Ort «auf Herz und Nieren». Burki: «Uns ist wichtig, dass der Spieler weiss, wohin er kommt. Dass er weiss, dass wir kein modernes Stadion haben, dafür tolle Trainingsbedingungen. Dass er sieht, mit welchem Trainer und mit welchen Führungsspielern er es zu tun bekommt.»

In den letzten Jahren arbeitete Aarau auf dem Markt sehr erfolgreich. Transfers wurden gezielt getätigt und auf Abgänge wurde rasch reagiert. In diesem Sommer musste eine hochkarätige Offensive ersetzt werden. Trotzdem hat Aarau nach sechs Spielen die zweitbeste Torproduktion der Challenge League. Dank guter Transfers, die abgewickelt wurden ohne viel Geld, dafür mit umso mehr Weitsicht und Planung.