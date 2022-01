FC Aarau: Routinier Thiesson beendet Karriere - die Hintergründe

FC Aarau Nach 15 Jahren ist im Sommer Schluss: Dieses SMS beendet die Karriere von Jérôme Thiesson Mit 34 Jahren ist der Zürcher der «Teampapa» beim FC Aarau und hat noch einen Wunsch, bevor er im Sommer die Fussballschuhe an den Nagel hängt: Den Aufstieg in die Super League. Auf diesen hat er schon einmal angestossen - zu früh, wie sich herausgestellt hat. Klappt es dieses Mal? Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Über die Kunst des Aufhörens wurden schon viele Bücher geschrieben. Dem nächsten Autor, der sich an das Thema wagt, sei empfohlen, sich mal mit Jérôme Thiesson zu unterhalten - reibungsloser als in seinem Fall wurde wohl noch selten ein Karriereende beschlossen.

Es ist der 3. Dezember vergangenen Jahres, ein bitterkalter Abend im Stadion Brügglifeld, das Heimteam hat das Spitzenspiel gegen Winterthur 2:0 gewonnen, als sich die Aarauer Spieler nach der Ehrenrunde in die warme Kabine begeben und die meisten von ihnen als erstes das Handy checken. So auch Jérôme Thiesson – und was er sieht, hat weitreichende Folgen: Das Karriereende.

Seit Sommer 2019 spielt Jérôme Thiesson für den FC Aarau - seine letzte Station als Profi. Freshfocus

Via SMS erhält er die Zusage, im Sommer 2022 als Fussball-Koordinator und Ausbildungscoach bei der «Sport Academy Zürich» zu beginnen, einer Privatschule, an der Talente die KV-Ausbildung absolvieren und nebenan ihre Sportkarriere vorantreiben. Ein Angebot, das der 34-Jährige nicht ausschlagen kann und will, so dass er kurz darauf Sportchef Sandro Burki, den Trainerstab und schliesslich die Mannschaft über seine Pläne unterrichtet.

«Unerwarteterweise ganz ohne Tränen», grinst er und erklärt: «Ich werde mich dort um die Fussballer kümmern, auf und neben dem Platz», sagt Thiesson und nennt die Anschlusslösung «ideal – besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.» Ideal für alle Beteiligten: Allfällige Diskussionen und Uneinigkeiten zwischen ihm und dem FC Aarau darüber, wie es nach dem Auslaufen des Vertrags Ende dieser Saison weitergeht, werden so elegant umschifft.

Um einen Anhaltspunkt zu haben dafür, wie lange Thiesson schon dabei ist im Profizirkus: Als er im Frühjahr 2007 beim FC Zürich seinen ersten Vertrag unterschreibt, ist Joe Bidens Vor-Vorgänger Barack Obama noch nicht einmal nominiert für die US-Präsidentschaftswahl. «Für mich fühlt es sich noch länger an», sagt Thiesson. «seit 2007 ist ja nur die Zeit als Berufsfussballer, doch ich habe ja schon als Teenager wie ein Profi gelebt, also fast mein ganzes Leben lang. Fussball ist meine absolute Leidenschaft, es war immer ein Privileg, davon leben zu können. Und wenn ich sehe, wie viele in meinem Alter Mühe haben, einen Vertrag zu bekommen, bin ich schon stolz, noch dabei zu sein.»

Thiesson 2007 als frischgebackener Profi beim FCZ: Karriere gemacht hat er dann woanders. Keystone

Die Zürcher sind 2007 das Mass aller Dinge im Schweizer Fussball – nur Ausnahmetalente schaffen den Sprung ins «Eis», Thiesson gehört nicht ganz in diese Kategorie. Er nimmt einen Umweg via Wil und Bellinzona, etabliert sich im Tessin in der Super League und wechselt schliesslich 2011 zum FC Luzern. Die fünfeinhalb Jahre in der Innerschweiz werden sportlich zu seiner Blütezeit als Fussballprofi, in der er sich schweizweit einen Namen als vielseitig einsetzbarer und zuverlässiger, weil konstanter Defensivspieler verschafft – insgesamt kommt er auf 226 Einsätze in der obersten Liga, nur acht noch aktive Spieler haben mehr.

Auch ein Murat Yakin kann sich mal täuschen

Gleichzeitig hat Thiesson mental in Luzern am meisten zu kämpfen. Und zwar mit der mangelnden Wertschätzung in der Innerschweiz: «Ich startete praktisch in keine Vorbereitung als Stammspieler. Während den ersten Wochen in Luzern meinte Trainer Murat Yakin sogar, es reiche noch nicht, ehe ich unter ihm drei Viertel der Spiele absolviert habe.» Obwohl er immer auf dem Platz stand, sei er ständig in Frage gestellt worden, auch dann noch, als er 2015 ein Kandidat für das Team der Saison war: «Woran es lag, weiss ich bis heute nicht – aber es tat weh.» Rückblickend ist er milder gestimmt: «Ich habe mir das Ganze wohl auch zu fest zu Herzen genommen. Dass man aufgestellt wird, ist ja bereits eine grosse Anerkennung.»

Murat Yakin meinte in Luzern zu Thiesson, es reiche nicht - ehe der Verteidiger dann doch von Anfang an Stammspieler war.

Dass er versöhnlich zurückblickt, hat auch mit den zwei Jahren nach Luzern zu tun: Er wechselt in die USA und erhält dort Anerkennung, Applaus und Respekt im Übermass. Stammspieler, Publikumsliebling und liebstes Interviewziel der Medien – Thiesson wird bei Minnesota United zum Aushängeschild des Klubs. «Es war bisher sicherlich die Zeit meines Lebens», strahlt Thiesson – so wie die ganze Zeit, während der wir über die USA reden. Seine Frau und er sind seit jeher Fans und als im Februar 2017 das Angebot kommt, gibt es keine zwei Meinungen - obwohl damals das erste Kind unterwegs ist und die Thiessons soeben ein Haus auf dem Mutschellen gekauft haben. «Wir wussten vom ersten Tag an: Es ist ein Abenteuer mit Ablaufdatum. Jeden Restaurantbesuch, jedes Konzert, jedes Treffen mit Freunden haben wir doppelt genossen, im Wissen, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist.“

Kommt dazu, dass das sportliche Niveau in der Major Soccer League viel höher ist, als von Thiesson anfangs angenommen: «Ich dachte, es würde im Vergleich zur Super League ein sportlicher Rückschritt und ich könnte vor allem etwas fürs Leben mitnehmen. Wie falsch ich lag! Mittlerweile sage ich: In den USA wird besserer Fussball gespielt als in der Schweiz. Die Zeiten, in denen Amerika ein Paradies für Fussballer vor der Rente war, sind vorbei. Ich habe mich gefühlt wie ein Champions-League-Star: Zu den Spielen geht’s mit dem Flugzeug, die Spielfelder sind eben wie ein Teppich, die Infrastruktur und die Betreuung sind hochklassig. Ich empfehle jedem Spieler, auch wenn er im besten Karrierealter ist: Wenn du ein Angebot aus den USA hast – mach es!»

Zwei Jahre verbrachte Thiesson in den USA und machte dort Erfahrungen fürs Leben - auf und neben dem Platz. Freshfocus

Von der USA nach Rapperswil: «Ein Kulturschock»

Trotz zwei fantastischen Jahren kehren die Thiessons Anfang 2019 in die Schweiz zurück. «Ich habe in den USA kein längerfristiges Angebot mehr erhalten und es war von Anfang an klar, dass unsere Kinder in der Schweiz aufwachsen werden.» Da kommt die Anfrage aus Aarau, wo sich Ex-Trainer Patrick Rahmen an Thiesson erinnert, wie gelegen. Problem: Anfang 2019 kann der FC Aarau keine Spieler mehr verpflichten, das Kader ist voll. Also überbrückt Thiesson sechs Monate lang in Rapperswil-Jona.

Zur Überbrückung zwischen Minnesota und Aarau spielte er ein halbes Jahr in Rapperswil-Jona - und hatte mit dem sportlichen Niveau und dem rudimentären Drumherum schwer zu kämpfen. Freshfocus

«Ein Kulturschock», erzählt er, «einige Wochen zuvor spielte ich noch vor über 20'000 Menschen in Minnesota. In Rapperswil gibt es eine kleine Tribüne mit 200 Leuten und nicht mal einen Kraftraum. Das und die Rückkehr in den Schweizer Alltag liessen mich zwei, drei Monate in ein Loch fallen. Nach einem Spiel, das wir gewonnen haben, jubelten alle – nur ich habe fast geweint. Das Niveau unterirdisch, der Platz eine Katastrophe, es war furchtbar. Rückblickend jedoch war der Absturz in Rapperswil-Jona genau richtig: So war dann der Wechsel im Sommer 2019 nach Aarau wieder ein Aufstieg – und ich voll motiviert! Übrigens: Die Barrage gegen Xamax habe ich im TV verfolgt, ich war damals in den USA, um letzte administrative Dinge zu erlegen. Nach dem Hinspiel (4:0 für Aarau; d. Red.) hat mich ein Freund dazu genötigt, darauf anzustossen, dass ich als Super-League-Spieler zum FCA gehen werde…»

In Aarau ist er seit 2019 glücklich - und kann auf die Unterstützung von Frau und Kindern zählen, mit denen er in Rudolfstetten auf dem Mutschellen wohnt. Freshfocus

Was damals schief ging, soll in diesem Jahr klappen. «Jetzt, wo ich weiss, wie es im Sommer weitergeht, will ich alles noch bewusster geniessen. Was nicht heisst, ich werde meinen Platz im Team kampflos hergeben: Als Stammspieler aufzuhören ist nochmals eine Portion schöner als auf der Ersatzbank. Und der Aufstieg wäre natürlich das i-Tüpfelchen», sagt er und betont: «Bis dahin erwartet uns viel Arbeit.» Aufsteigen, Karriere beenden und direkt mit dem nächsten Traumjob beginnen – sollte es so kommen, müsste man über Thiesson tatsächlich ein Buch schreiben – Titel: «Aufhören mit Stil».

