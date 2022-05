FC Aarau: Die Spielernoten zum 2:1-Sieg gegen Lausanne-Ouchy

FC Aarau Meckern auf hohem Niveau bei Schneider und Staunen bei Ammeter: Die FCA-Noten zum 2:1 gegen Lausanne-Ouchy Nicholas Ammeter bewahrt seine Mannschaft vor dem frühen Rückstand und gibt auch sonst eine gute Figur ab. Während vorne Spadanuda für den Sieg sorgt, bleibt Randy Schneider für einmal ohne Torbeteiligung. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 09.05.2022, 23.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli/FC Aarau/Freshfocus

Nicholas Ammeter, Note 5

Der eigentliche Ersatztorhüter muss für Simon Enzler einspringen, der wegen einer Gehirnerschütterung fehlt. In der 12. Minute bekommt er eine erste Aufgabe gestellt, die er mit Bravour löst. Blitzschnell ist er am Boden und pariert den Schuss aus Nahdistanz. Auch in der zweiten Halbzeit kann er sich gleich zweifach auszeichnen. Beim Querpass vor dem 1:1 sieht Ammeter unglücklich aus, doch eine wirkliche Schuld trifft ihn nicht. Die Fehler passieren davor.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 3,5

Der Rechtsverteidiger wirkt merkwürdig passiv. Hat gegen den schnellen Okou auf seiner Seite grosse Probleme. Lässt wieder und wieder Flanken in den Strafraum zu. Einmal wird das seiner Mannschaft fast zum Verhängnis, wenn nicht Goalie Ammeter eingegriffen hätte. Auch in der zweiten Halbzeit selten auf der Höhe. Aber: Er bereitet den Führungstreffer vor. Und hilft letztlich spielentscheidend mit.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 4,5

Das feine Füsschen ist nicht seins. Etwas mehr als die Befreiungsschläge von hinten heraus hätte man sich dann aber doch gewünscht. Viele unsaubere Ballannahmen, fast so, als hätte er nicht das passende Schuhwerk angelegt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 4,5

Betätigt sich wie gewohnt extensiv in der Spielauslösung und trägt den Ball nach vorne. Zuweilen übertreibt er es damit, Ballverluste sind die Folge. Ansonsten zumeist mit gutem Stellungsspiel, wenngleich auch er Mühe mit den schnellen Gegenspielern bekundet.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 4,5

Lässt kaum gegnerische Möglichkeiten über seine Seite zu. Nur einmal lässt er sich übertölpeln. Dummerweise für sein Team führt dies direkt zum Gegentreffer. Gegen vorne fügt er sich klug in die Kombinationen ein, erzeugt damit latente Gefahr.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 3,5

Steht in Absenz des gesperrten Bunjaku in der Startaufstellung. Trägt die Captainbinde und bestreitet obendrein sein 300. Pflichtspiel für den FC Aarau. Viel zu feiern gibt es für den 29-Jährigen aber nicht. Ihm fehlt die Bindung zum Spiel fast gänzlich, eine halbe Stunde vor Schluss nimmt ihn Trainer Keller raus.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 4,5

Seine Physis im zentralen Mittelfeld tut dem FCA-Spiel gut. Erarbeitet sich unzählige Bälle, mit denen er gegen vorne allerdings nicht allzu viel anzufangen weiss. Ein Makel, der ihn die gesamte Saison über begleitet. In einer der letzten Aktionen aber mit dem Assist auf Spadanuda.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5,5

Er ist der Matchwinner – mal wieder. Schiesst zwei Tore, und war damit in den vergangenen Spielen fünf Mal erfolgreich. Es deutet lange eigentlich nicht darauf hin, dass Spadanuda die entscheidende Figur sein würde. Im Abschluss ist er nicht so traumwandlerisch sicher wie zuletzt. Vergibt in der 20. Minute die grösste Möglichkeit zur Führung, schon wenige Minuten zuvor hätte er das Skore eröffnen können. All dies spielt später keine Rolle, weil Spadanuda seine Mannschaft doch zum Sieg führt. Wohl dem, der einen solchen Spieler in seinen Reihen weiss.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 5

Hat in einer unruhigen Anfangsphase die besten Ideen aller Offensivspieler. Zieht das Tempo stets im richtigen Moment an. Setzt gut nach und erobert die zweiten Bälle. Gegen Yverdon führte das zum Torerfolg, auch jetzt kommt er diesem ein, zwei Mal nahe. In der zweiten Halbzeit aber ohne Einfluss, so dass am Ende sein schwächstes Spiel seit einiger Zeit resultiert. Angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen ist dies aber Kritik auf hohem Niveau.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 5

Bringt Struktur in die manchmal wild wirkende FCA-Offensive. Spielt Pässe, die stets richtig dosiert sind. Besitzt zwei gute Chancen, ein Torerfolg bleibt ihm aber verwehrt. Ist aber auch ohne Torbeteiligung ein Faktor.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 4,5

Fintenreich und flink ist der Flügelspieler immer. So auch an diesem Abend. Aber ihm mangelt es an Effektivität in den Aktionen. Vieles bleibt Stückwerk.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

60. Thiesson für Jäckle.

60. Almeida für Balaj.

86. Avdyli für Rrudhani.

86. Kronig für Conus.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen