FC Aarau: Das sind die Noten zum Last-Minute-Sieg gegen Thun

FC Aarau Neben Matchwinner Almeida glänzen zwei weitere Akteure: Die FCA-Noten zum Last-Minute-Sieg gegen Thun In einem intensiven Spiel setzt sich der FC Aarau in letzter Sekunde gegen den FC Thun durch. In der Offensive macht Kevin Spadanuda Wirbel, Mickael Almeida sorgt für die Erlösung. Frederic Härri 06.08.2021, 22.51 Uhr

Simon Enzler, Tor. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5

Unsicherheit in der 11. Minute, als er einen Ball leichtfertig fallen liess – der Schiedsrichter entschied auf Foul. Ein paar Wackler in der Ballbehandlung. Zugute halten muss man ihm, dass der Rasen im eigenen Fünfmeterraum sehr rutschig war. Dann steigerte sich der Torhüter kontinuierlich. Ganz starke Parade in der 37. Minute, als er blitzschnell mit dem Arm am Boden war. Bei vielen Flankenbällen voll auf der Höhe. Insgesamt ein ganz sicherer Rückhalt.

Jérôme Thiesson, Innenverteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 4

Fiel mit zwei ungestümen Tacklings in der Startphase auf. Hatte Mühe mit dem schnellen Thuner Dominik Schwizer, ansonsten ohne gröbere Schnitzer. Zur Halbzeit ausgewechselt.

Leon Bergsma, Innenverteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Leon Bergsma, Note 4,5

Hielt gemeinsam mit Nebenmann Kronig den Thuner Angriffswellen stand. Ging vor dem Ausgleichstreffer nicht resolut genug in den Zweikampf. Stark in der Angriffsauslösung, einige riskante Pässe - vor allem gegen Ende der Partie.

Jan Kronig, Innenverteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 4,5

Bei den langen Bällen fand er nicht immer die richtige Dosierung. Blockte kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Schuss mit dem Gesicht – wichtig, aber schmerzhaft. Fing viele Bälle ab. Vor dem Ausgleich von seinem Gegenspieler ausgespielt und getunnelt.

Bastien Conus, linke Verteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 4,5

Klärte oft in höchster Not vor dem Gegenspieler. Hatte auf seiner linken Seite viel zu tun, löste die anspruchsvollen defensiven Aufgaben aber ohne Fehl und Tadel.

Allen Njie, zentrales Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 4,5

Starke Balleroberungen, gute Pässe in die Schnittstelle. Wie schon gegen Schaffhausen auch dieses Mal mit viel Präsenz im Mittelfeld. In der zweiten Halbzeit konnte er der Mannschaft nicht mehr so viele Impulse geben. Einige leichtsinnige Abspiele.

Olivier Jäckle, zentrales Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 4,5

Bekam im zentralen Mittelfeld mehr Räume als noch gegen Schaffhausen. Das merkte man seinen Pässen an, die ihren Abnehmer noch häufiger fanden als noch vor einer Woche. Sah in der 66. Minute für ein taktisches Foul Gelb. Lieferte alles in allem ein solides Spiel im Mittelfeld ab.

Kevin Spadanuda, rechtes/linkes Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5

Der gefährlichste Aarauer. In der ersten Halbzeit ein ganz starker Lauf über das gesamte Feld nach einer Balleroberung im eigenen Strafraum. In der ersten Halbzeit elfmeterwürdig gefoult, der Schiedsrichter entschied auf Schwalbe – wohl eine Fehlentscheidung. Im Dribbling und im Antritt unvergleichlich. In der 73. Minute streicht sein Schuss haarscharf am langen Pfosten vorbei. Ihm merkt man das Selbstvertrauen an.

Marco Aratore, zentrales offensives Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Marco Aratore, Note 4

Spielte etwas überraschend von Beginn weg. Bewegte sich auf einer Position zwischen zentralem und offensivem Mittelfeld. Bemüht, viel in Bewegung. Entschied allerdings praktisch keinen Zweikampf für sich. Insgesamt unauffällig, mit seiner abgeflankten Hereingabe in der Nachspielzeit jedoch der Wegbereiter für das Siegtor.

Donat Rrudhani, linkes/rechtes Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Köpfte das frühe 1:0, verschaffte sich vor dem Kopfball auf robuste Art und Weise Platz. Mit einer Grosschance in der 28. Minute. Guter Schuss sechs Minuten später. Trotz seines Tores eher unauffällig.

Shkelzen Gashi, Sturm. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 4,5

Schlug den Corner zum 1:0. Nach einem übermotivierten Einsteigen an der Mittellinie früh verwarnt – da muss er nicht unbedingt ins Tackling gehen. Allgemein sehr bemüht und auffälliger als noch beim Saisonauftakt vor einer Woche. Topchance in der 40. Spielminute. In der 56. Spielminute ausgepowert und leicht humpelnd ausgewechselt.

Raoul Geiger, rechte Verteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4,5

Kam zur zweiten Halbzeit für Thiesson. Machte ein solides Spiel auf seiner rechten Abwehrseite.

Mickael Almeida, Sturm. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mickael Almeida, Note 5

Der Matchwinner. Kam in der 56. Minute für Gashi. Bemüht und erst ohne Abschlussglück, dann sorgt eine wahnsinnige Einzelleistung in der Nachspielzeit für den erlösenden Aarauer Siegtreffer. Da bewies der Stürmer seine Eiseskälte vor dem Tor.

Liridon Balaj, offensives Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, keine Note

Kam in der 63. Minute für Rrudhani. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Silvan Schwegler, zentrales Mittelfeld. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Silvan Schwegler, keine Note

Kam in der 81. Minute für Njie. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Binjamin Hasani, Innenverteidigung. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Binjamin Hasani, keine Note

Kam in der 81. Minute für Conus. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.