FC Aarau: So ticken die Assistenten von Trainer Boris Smiljanic

FC Aarau Loyal zu Klub und Chef: So ticken die Assistenten von Trainer Boris Smiljanic Danijel Borilovic ist Boris Smiljanics Vertrauensmann und stellt Videomaterial über die Gegner zusammen. Flamur Tahiraj sorgt sich um die Torhüter und die Standards. Norbert Fischer ist für Athletik, Kondition und Belastungssteuerung zuständig. Ein Augenschein bei den Assistenztrainern im Trainingslager des FC Aarau in Belek. Stefan Wyss, Belek 10.01.2023, 17.43 Uhr

Die FCA-Assistenztrainer Danijel Borilovic, Flamur Tahiraj und Norbert Fischer (von links) im Trainingslager. (Belek, 08.01.2022)

Der weisse Fiat Fiorino fährt in Belek beim «Calista Sports Center» vor, lange bevor die Spieler des FC Aarau mit ihrem Training beginnen. Drei Männer steigen aus. Wenig später erscheinen sie auf dem Spielfeld, legen farbige Markierungshütchen aus und stecken Stangen und Attrappen in den Rasen. Es sind die Assistenztrainer von Cheftrainer Boris Smiljanic.

So sehr die Szenerie dem Klischee entspricht, so wenig hat das Klischee mit der Realität gemein. Die Assistenztrainer sind im modernen Fussball nämlich weit mehr als bloss die Handlanger ihres Chefs. Wenn der FC Aarau im Alltag auf dem Brügglifeld trainiert, trifft sich das Trainerteam beispielsweise mehr als zwei Stunden vor dem Morgentraining im Stadion zu einer ersten Besprechung. Auch die Assistenten sind dann vor acht Uhr vor Ort und verlassen das Gelände erst am Abend wieder.

Denn: Nach dem Training ist vor dem Training. Steht am Nachmittag keine Einheit auf dem Programm, werden dafür Pläne für den folgenden Tag erstellt, die GPS-Daten zu den einzelnen Spielern analysiert, oder es findet ein Austausch mit den Physiotherapeuten statt.

Danijel Borilovic ist seit wenigen Wochen Assistenztrainer im FC Aarau.

Einer der Assistenztrainer ist Danijel Borilovic. Der 38-jährige Zürcher mit Wurzeln in Kroatien ist erst seit wenigen Wochen beim FC Aarau. Er wurde auf Wunsch von Smiljanic verpflichtet. Borilovic assistierte Smiljanic in der Saison 2018/19 auch schon im FC Schaffhausen. Die beiden kennen sich, seit sich ihre Wege vor einigen Jahren in der 1. Liga kreuzten. Smiljanic war Coach der U21 der Grasshoppers, Borilovic trainierte den FC Seefeld. «Boris gefiel es, wie ich mein Team spielen liess. Wir erkannten, dass wir als Trainer gleich ticken», erklärt Borilovic.

Norbert Fischer und Flamur Tahiraj sind schon seit über vier Jahren als Assistenztrainer beim FC Aarau. Der 36-jährige Tahiraj absolvierte als Torhüter in der Challenge League zwischen 2004 und 2018 für Kriens, Schaffhausen und Wohlen insgesamt fast 200 Spiele. Er ist in Aarau als Goalie-Trainer engagiert, arbeitet mit der Mannschaft aber auch an den Standards. Der 44-jährige Fischer, früher Assistenz- und Nachwuchstrainer im FC Luzern, ist als studierter Sportlehrer der Fachmann für Athletik, Kondition und Fitness. In erster Linie ist er es, der Smiljanic jeweils aufzeigt, wie viel Belastung in einer Trainingseinheit möglich ist.

Borilovic wiederum ist auch als Videoanalyst tätig. In dieser Funktion stellt er Sequenzen über den jeweils nächsten Gegner zusammen. «Ich analysiere die drei letzten Spiele einer Mannschaft. Das sind vor jedem Spiel zwei Tage Arbeit», so Borilovic. Zum Vergleich: Zur Delegation des serbischen Rekordmeisters Roter Stern Belgrad, der in Belek im gleichen Hotel logiert wie der FC Aarau, gehören gleich drei Spezialisten, die sich ausschliesslich um die Videoanalyse kümmern.

Die «Ergänzung von Kompetenzen» sei im Trainer-Staff «ganz wichtig», sagt Fischer. Der Cheftrainer muss im Prinzip ein Alleskönner sein. Fischer erklärt: «Er braucht den Draht zu den Medien, hat seine Auftritte in der Öffentlichkeit und gegenüber Sponsoren. Er muss ein Konzept haben, wie er den Staff und die Mannschaft führt. Und er braucht Ahnung von Psychologie, Mentaltraining und Motivation.»

Das kann der Trainer nicht alles selbst bewältigen, weshalb ihm gerade in der taktischen, technischen und athletischen Arbeit mit dem Team die Assistenten einen grossen Teil der Aufgaben abnehmen. Aber: «In der Schweiz haben wir noch nicht dieses Management-System, in welchem die ganze Arbeit auf dem Platz nur die Assistenten machen», so Fischer. «Der Trainer muss auch auf dem Platz präsent sein. Sonst verliert er die Mannschaft, wenn er nur noch den Draht hat zu Sponsoren und Öffentlichkeit.»

Flamur Tahiraj (links) mit FCA-Goalie Simon Enzler. (Aarau, 05.04.2022)

Trotzdem ist es so, dass die Assistenten den zumindest kürzeren Draht zum Team haben als der Chef. Das ist auch im FC Aarau so. «Gewissen Spielern fällt es einfacher, mit einem Problem zum Assistenten zu gehen. Der nimmt ihn dann auch mal in den Arm, während der Chef eher Distanz wahren soll», erklärt Tahiraj. Was jedoch den Erfolg der Mannschaft beeinflussen könne, gehe als Information an den Trainer weiter, gibt Fischer zu.

Und wie steht es um die Ambitionen des Trios, dereinst selbst in die Chefrolle zu schlüpfen – in Aarau oder anderswo? So wie es Smiljanics Vorgänger Stephan Keller im Sommer 2020 tat. Die drei winken ab. «Ich bin ein Goalie-Trainer, kein Cheftrainer. Bei den Torhütern weiss ich, wovon ich rede», so Tahiraj. Borilovic war schon Trainer in der 1. Liga, aber im Profibereich fühlt er sich wohl als Assistent und Vertrauensmann von Smiljanic.

In der letzten Saison stand Norbert Fischer im Spiel gegen Winterthur für den gesperrten Stephan Keller an der Seitenlinie. (Aarau, 08.04.2022)

Und Fischer, der im letzten Frühjahr im Heimspiel gegen Winterthur für den gesperrten Keller als Chef einsprang? Seine Ambition sei es, «dem FC Aarau in meiner Funktion als Assistenztrainer zum Erfolg zu verhelfen». Gelebte Loyalität zu Chef und Klub. Tahiraj und Borilovic nicken zustimmend – und werden deshalb in den nächsten Tagen weiterhin mit Eifer sowie Motivation und lange vor der Mannschaft im weissen Fiat Fiorino beim «Calista Sports Center» vorfahren.

