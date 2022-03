FC Aarau: Grosse Ehre für Randy Schneider

FC Aarau «Kleine Sensation»: Randy Schneider zum Spieler des Monats gewählt Der offensive Mittelfeldspieler des FC Aarau lässt in der Fan-Abstimmung vier Super-League-Spieler hinter sich - darunter der Goalie des designierten Meisters FC Zürich. Sebastian Wendel 10.03.2022, 14.06 Uhr

Die Swiss Football League vermeldet es als «kleine Sensation»: Die Schweizer Fussballfans haben den einzigen aus der Challenge League nominierten Spieler Randy Schneider zum «Best Player» des Monats Februar gewählt. Der 20-Jährige setzte sich gegen namhafte Super-League-Konkurrenz durch: Goalie Yanick Brecher vom designierten Schweizer FC Zürich und die Stürmer Kwadwo Duah vom FC St. Gallen Asumah Abubakar vom FC Luzern sowie Jordan Siebatcheu von Noch-Meister YB. Alles Klubs mit grösserer Fanbasis als der FC Aarau, was die Wahl Schneiders so bemerkenswert macht.

Randy Schneider ist beim FC Aarau der Mann der Stunde.

Es müssen also zahlreiche Personen ausserhalb der «FCA-Blase» für den offensiven Mittelfeldspieler gestimmt haben - weil Schneider beim Zuschauen einfach Spass macht. Und weil seine Entwicklung in dieser Saison wie ein Märchen anmutet: Zu Saisonbeginn war der frühere GC-Junior noch Stammgast auf der Tribüne und meilenweit davon entfernt, in der Spielzeit, in der Aarau den Aufstieg zum Ziel ausgerufen hat, eine tragende Rolle zu spielen.

Im Oktober stand Schneider dann im Auswärtsspiel gegen Lausanne-Ouchy überraschend in der Startelf. Voraus ging der Beförderung ein längeres Gespräch mit FCA-Chefcoach Stephan Keller und anschliessend überzeugende Trainingsleistungen. Seither gehörte Schneider in jeder Partie zur Anfangself und hat massgeblichen Anteil am Höhenflug: Alleine in den bisher sieben Rückrundenpartien kommt er auf acht Torbeteiligungen (je vier Treffer und Vorlagen).