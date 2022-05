FC Aarau: Torhüter Simon Enzler spricht über Gehirnerschütterung

FC Aarau «Kann mich an nichts erinnern»: FCA-Goalie Simon Enzler spricht über seine Gehirnerschütterung und die Rückkehr Auch ohne Einsatz erlebte Simon Enzler turbulente letzte Tage. Auf die Gehirnerschütterung in Yverdon folgten eine unangenehme Nacht im Spital, Erinnerungslücken und ein Last-Minute-Jubel im Brügglifeld. Am Samstag könnte er gegen Schaffhausen wieder im Tor stehen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 11.05.2022, 18.00 Uhr

Meldet sich langsam aber sicher zurück: FCA-Torhüter Simon Enzler. Martin Meienberger/Freshfocus

Simon Enzler nimmt den Anruf auf dem Weg nach Aarau entgegen. Freisprechanlage. Telefonieren klappt, Autofahren auch. Ein gutes Zeichen. Wie geht’s? «Jeden Tag besser», sagt er.

Fragen nach dem Wohlbefinden sind meist alltägliche Floskeln, in Enzlers Fall aber bergen sie Erkenntnisgewinn. In einem nicht ganz ungefährlichen Beruf erlitt der 24-Jährige am vergangenen Freitag den ersten Arbeitsunfall der Profikarriere.

Ausgeknockt, aber ohne negative Gefühle

Nach wenigen Minuten im Stade Municipal in Yverdon warf sich der Torhüter des FC Aarau in einen Ball, dem der gegnerische Stürmer Allan Eleouet nachjagte. Eleouet unterliess es, zu bremsen oder bestenfalls hochzuspringen. Beide Körper rauschten ineinander. Enzler – um sich bei einem Begriff aus dem Boxvokabular zu bedienen – wurde ausgeknockt. 30, 40 Sekunden lang war er bewusstlos. Später stellten die Ärzte eine Gehirnerschütterung fest.

«An den Zusammenprall kann ich mich nicht erinnern», sagt Enzler am Mittwoch, also fünf Tage danach. Er weiss, was passiert und wie es geschehen ist, weil er sich die Szene inzwischen in der Wiederholung angeschaut hat. Ohne Angst, ohne negative Hintergedanken, ziemlich neutral, wie er sagt. «Emotionen sind keine aufgekommen.»

In Yverdon musste Enzler mit der Bahre vom Feld gebracht werden. Pascal Muller/Freshfocus

An was er sich erinnert, ist die Nacht im Yverdoner Spital, als er kaum schlafen konnte, weil ihn Kopfweh und Schwindel plagten. Alle paar Stunden leuchteten ihm Pfleger in die Augen, um zu überprüfen, wie es um die Sinnesempfindungen bestellt ist. Das war unangenehm, aber den Umständen entsprechend nicht weiter schlimm. Die beste Nachricht: Kein Knochen in Enzlers Gesicht ist gebrochen, die bei Gehirnerschütterungen typische Übelkeit bleibt aus.

Am Montag jubelte er auf der Brügglifeld-Tribüne mit

Auch licht- und lärmempfindlich ist Enzler nicht. Den Beweis erbrachte der Montagabend, als im Stadion Brügglifeld die Flutlichter brannten und über 4000 Zuschauer johlten, tobten, schrien und sangen. Das späte 2:1, Spadanudas Siegtor in der Nachspielzeit, sah Enzler von der Haupttribüne aus. Wie alle anderen versank er im kollektiven Jubel, er fühlte sich gut in diesem Moment. «Nur meine Nerven wurden strapaziert.»

Nach dem späten 2:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy bebte das Brügglifeld. Marc Schumacher/Freshfocus

Das Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy kam auch einer Premiere gleich: Zum ersten Mal, seit er beim FC Aarau unter Vertrag steht, blieb Enzler in der Meisterschaft ohne Einsatz. Damit am Wochenende nicht sogleich das zweite Mal folgt, arbeitet Enzler. An sich, an der Genesung. Schritt für Schritt.

Am Dienstag konnte er leicht belasten, er joggte, fuhr Velo. Am Mittwoch hatte die Mannschaft trainingsfrei, doch Enzler zog gleichwohl die Handschuhe an, fing Bälle, ohne zu hechten. Zudem ging er in die Physiotherapie, um den nach wie vor verspannten Nacken zu lockern. Am Donnerstag sollen die ersten Paraden folgen. Läuft alles nach Plan, trainiert Enzler am Freitag regulär. Und steht am Samstag in Schaffhausen auf dem Feld.

An der Hierarchie im Tor besteht kein Zweifel

Das hiesse, dass Nicholas Ammeter wieder auf die Ersatzbank rückt. Der 21-Jährige gab am Montagabend einen hervorragenden Vertreter ab. Mit zwei exzellenten Taten bewahrte er seine Aarauer vor einem sicheren Gegentreffer. Er trug zur Siegessicherung bei und bewies, dass auf ihn Verlass ist. Auch Enzler, der Ammeter Tag für Tag im Training erlebt, spricht seinem Kollegen im Nachgang ein Lob aus. «Für mich stand ausser Frage, dass er einen guten Job machen wird», sagt er.

Nicholas Ammeter konnte sich gegen Stade Lausanne-Ouchy auszeichnen. Marc Schumacher/Freshfocus

An der Hierarchie wird dies nichts ändern. Ist Enzler fit, spielt er auch. Für die Verantwortlichen beim FC Aarau brachten die vergangenen Tage indes eine beruhigende Gewissheit hervor: Auf der Torhüterposition brauchen sie sich keinerlei Sorgen zu machen. Egal, wie es kommt. Im Saisonfinal kann das nur von Vorteil sein.

