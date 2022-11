FC Aarau: Das sagt Captain Gashi zur Trennung von Trainer Keller

FC Aarau Jetzt spricht Captain Shkelzen Gashi: «Es war kein Entscheid gegen den Trainer, sondern ein Entscheid für den FC Aarau» Einen Tag nach der Trennung von Trainer Stephan Keller redet FCA-Captain Shkelzen Gashi über die letzten Tage. Er hält sich mit Vorwürfen an den abgetretenen Trainer zurück und hält wenig von Berichten über ein angebliches Misstrauensvotum: «Es war keine Abstimmung gegen Keller. Es war ein Entscheid für den FC Aarau.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 02.11.2022, 19.04 Uhr

«Es war ein Entscheid für den FC Aarau.» Captain Shkelzen Gashi am Tag nach der Trennung von Trainer Stephan Keller. Urs Lindt / freshfocus

Einen Tag nach dem grossen Sturm rund um die einvernehmliche Trennung von Trainer Stephan Keller ist ein wenig Ruhe eingekehrt auf dem Brügglifeld. Die Kameras der TV-Stationen und die Mikrofone der Radiosender sind verschwunden. Ganz hinten auf einem Nebenplatz scheuchen Stephan Kellers Assistent Norbert Fischer und der Nachwuchstrainer Ranko Jakovljevic die Spieler über den Rasen. Das Team ist mit Verve und Enthusiasmus bei der Arbeit. «Wir pushen uns im Training enorm. Die Spieler wissen, um was es geht», sollte Captain Shkelzen Gashi hinterher sagen.

Die Mannschaft weiss, dass sie sich mit ihrem Entscheid gegen Stephan Keller Druck und Verantwortung aufgeladen hat. «Jeder ist sich bewusst, dass er viel mehr bringen muss. Jetzt müssen wir zusammenstehen», so Gashi. Nicht einverstanden ist der 34-jährige Stürmer damit, dass darüber berichtet wurde, es habe ein Votum der Mannschaft gegen Keller gegeben. «Es war keine Abstimmung gegen den Trainer. Es war ein Entscheid für den FC Aarau. Kein Spieler hat gesagt: Hey, ich bin gegen den Trainer.»

Details der teaminternen Besprechung will Gashi nicht benennen. Er und andere Führungsspieler geben zu verstehen, dass es ihnen nicht passt, dass die Geschehnisse nach aussen getragen worden waren, bevor die Klubführung in der Trainerfrage hat Nägel mit Köpfen machen können. Konkrete Kritik an Keller äussert Gashi nicht. «Wir sind Sportler, wir haben eine Winner-Mentalität und wollen gewinnen. Wenn dann die Siege ausbleiben, wird man frustriert und unzufrieden. Und so war die Mannschaft bereit, einen neuen Weg zu gehen.»

Schon am Freitag im Heimspiel gegen Yverdon will Stürmer Gashi mit seinen Teamkollegen wieder jubeln. Claudio De Capitani / freshfocus

In den nächsten beiden Tagen versucht Gashi, zu helfen, dass das Team zu 100 Prozent auf das Heimspiel vom Freitag gegen Yverdon fokussiert ist. «Es ist viel passiert in dieser Woche. Es ist gut, dass so schnell ein Spiel kommt, in welchem wir das Maximum rausholen wollen und können.» Über den Freitag hinausblicken will Gashi nicht. «In unserer Situation schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir glauben an unser Ziel, den Aufstieg. Wir wollen so schnell wie möglich wieder vorne dabei sein. Und dazu haben wir die Qualität.»

