Das sind die Noten der FCA-Spieler zum Unentschieden in Thun

FC Aarau Jäckle und Kronig spielen überzeugend, Fazliu wird zum tragischen Helden: Die Noten zum 2:2 des FC Aarau in Thun Der FC Aarau kassiert in Thun in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich. Trotz zwei Gegentoren sind die Verteidiger Olivier Jäckle und Jan Kronig die besten Feldspieler. Valon Fazliu trifft erstmals, verschuldet aber auch den späten Penalty. Ungenügende Noten für Arijan Qollaku und Bastien Conus. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Ein Spiel, in dem er sich kaum auszeichnen konnte. Bei den Gegentoren war er ohne Chance. Einmal wurde er aus kurzer Distanz bezwungen, der späte Ausgleich fiel mittels Foulpenalty. Die übrigen Abschlüsse des Heimteams stellten ihn nicht vor Probleme. Trotz den schwierigen Bedingungen mit dem Dauerregen auch bei hohen Bällen ohne Fehl und Tadel.

Arijan Qollaku, Note 3,5

Wirkte auf der rechten Seite in der Dreierabwehr wiederholt unsicher und war der Schwächste einer an sich weitgehend soliden Defensive. In der Startphase führte ein Abpraller von ihm zur ersten Thuner Chance, später verlor er Gegenspieler Marco Bürki nach einem Freistoss aus den Augen. Trainer Stephan Keller reagierte nach einer Stunde und nahm in raus, auch weil er sich eine Zerrung im Oberschenkel einfing.

Olivier Jäckle, Note 4,5

War ein umsichtiger Abwehrchef. In den Zweikämpfen weniger gefordert als seine Nebenleute Qollaku und Kronig. In der Angriffsauslösung mit einigen intelligenten Bällen und vereinzelt sehenswerten Pässen über 40 oder 50 Meter. Genau deshalb liess ihn Keller im Abwehrzentrum spielen. Wird hier den Stammplatz gegen Aleksandar Cvetkovic nicht kampflos abgeben.

Jan Kronig, Note 4,5

War in den ersten drei Spielen auf der linken Seite der Dreierabwehr so etwas wie eine Entdeckung. Bestätigte diese Eindrücke auch in Thun. Stark in den Zweikämpfen und elegant am Ball. Alles, was er machte, hatte Hand und Fuss, obwohl er mit der schnellen YB-Leihgabe Yannick Touré und dem bulligen Gabriel Kyeremateng abwechselnd zwei unangenehme Gegenspieler gegen sich hatte.

Nuno da Silva, Note 4

Brauchte etwas Zeit, um an alter Wirkungsstätte in die Gänge zu kommen. Ein Schuss ins Aussennetz vor der Pause sowie das Mitwirken an der Entstehung des Ausgleichs waren seine besten Beiträge in der Offensive. Alles in allem war er weniger im Spiel drin als in den ersten drei Partien.

Mischa Eberhard, Note 4

Machte im defensiven Mittelfeld ein solides, unauffälliges Spiel mit wenigen Fehlern. Etwas getrübt wurde seine Leistung durch die unglückliche Aktion in der 71. Minute, als er den Ball vor dem 0:1 unfreiwillig zu Torschütze Roland Ndongo weiterleitete. Dieser stand so alleine vor dem Tor.

Allen Njie, Note 4

Licht und Schatten wechselten sich bei ihm ab. Am Ball sehr sicher und mit seinen Dribblings öffnete er im Mittelfeld immer wieder Räume für das Angriffsspiel. Defensiv manchmal etwas zu ungestüm. Vor der Pause beging er innerhalb von zehn Minuten vier Fouls und wurde dafür zu Recht verwarnt. Deshalb musste ihn Keller in der Pause auswechseln. Es war im vierten Spiel schon seine dritte Gelbe Karte. Noch eine, dann muss er bereits eine Sperre absitzen.

Bastien Conus, Note 3,5

Zeigte wie gewohnt Biss und Leidenschaft und war für die Thuner ein unangenehmer Gegner. Doch gegen vorne gelang ihm wenig. Deshalb wurde er unmittelbar nach dem 0:1 ausgewechselt. Er musste dem offensiveren Milot Avdyli Platz machen.

Valon Fazliu, Note 4

Im vierten Meisterschaftseinsatz wirkte er im Spiel mit dem Ball erstmals nicht mehr wie ein Fremdkörper und belohnte sich mit dem 1:1 und dem Assist zum 2:1. Am Ende ist die Note dennoch nicht besser als genügend, denn er verschuldete in der Nachspielzeit den Penalty, der zum 2:2 führte. Er hatte seinen Gegenspieler nach einem Corner umgerissen.

Nikola Gjorgjev, Note 4

War auffallend oft am Ball, suchte die Nähe zum Geschehen und liess sich häufig auch weit zurückfallen. Vorne aber mit zu wenigen, zählbaren Beiträgen. Er schoss zweimal aus halbrechter Position auf das gegnerische Tor, doch waren die Abschlüsse zu schwach und unpräzise, um wirklich gefährlich zu sein. Alles in allem war sein Auftritt aber so wie in den ersten drei Spielen: genügend.

Shkelqim Vladi, Note 4

War auch in Thun bis zur Auswechslung der gefährlichste Aarauer. Bewies in der 37. Minute Hartnäckigkeit, als er an seine Chance glaubte und sie nach einem Ausrutschen des Gegners auch bekam. Scheiterte mit seinem harten Schuss in die nahe Ecke aber an Goalie Nino Ziswiler.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Kam zur Pause für den rotgefährdeten Njie ins Spiel und rückte schon nach wenigen Minuten als Ersatz für Qollaku in die Abwehr zurück. Spielte dort zuverlässig und ohne Fehler. An den in der Entstehung unglücklichen Thuner Toren trifft ihn keine Schuld.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

59. Hunziker für Qollaku

71. Avdyli für Conus

82. Almeida für Vladi

