FC Aarau: 13 Profis haben auslaufende Verträge - wie weiter?

FC Aarau Ihre Zukunft steht auf dem Spiel: 13 Profis haben auslaufende Verträge – so könnte es für sie weitergehen Auf der Liste stehen prominente Namen wie Marco Thaler, Liridon Balaj und Raoul Giger: Bei wem sind die Chancen auf den Verbleib gross? Bei wem werden sich die Wege von Klub und Spieler wohl trennen? Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Grund, warum Fussballprofi von vielen nicht als «normaler» Beruf bezeichnet wird: Spieler und Trainer haben befristete Arbeitsverträge. Ob sie nach Vertragsende beim Verein bleiben oder weiterziehen, ist Verhandlungssache: Was will der Klub? Was der Angestellte?

Beim FC Aarau haben 13 Spieler einen Vertrag, der Ende Saison ausläuft. Nur im Fall von Jérôme Thiesson ist die Entscheidung gefallen: Der 34-Jährige hängt danach die Fussballschuhe an den Nagel. Was passiert mit den anderen Zwölf?

Nicholas Ammeter

Nach der Kurz-Ausliehe zu YB ist das Eigengewächs zurück und wird sich wieder hinter Stammgoalie Simon Enzler einreihen. Dieser wird ziemlich sicher auch in der nächsten Saison das FCA-Tor hüten – Ammeter hingegen wird sich kaum ein weiteres Jahr auf die Bank setzen wollen. Heisst: Der Abschied im Sommer ist wahrscheinlicher als der Verbleib.

Marco Thaler

Nach den starken Leistungen in der Vorrunde war die Vertragsverlängerung Formsache. Die bleibt es aus FCA-Sicht wohl weiterhin – trotz der erneut schweren Knieverletzung, die sich der Innenverteidiger vor einigen Tagen im Trainingslager zuzog. Thaler wird in den kommenden Wochen bzw. Monaten für sich entscheiden müssen, ob er die Profikarriere fortsetzen will. Falls ja, wird er dies in Aarau tun.

Raoul Giger

Sein Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er bis Ende Saison eine gewisse Anzahl Spiele erreicht. Diese Marke wird Giger ziemlich sicher erreichen. Falls der FC Aarau in die Super League aufsteigt, wird der Rechtsverteidiger dem Klub erhalten bleiben. Falls nicht, hängt sein Verbleib davon ab, ob Giger dennoch bleiben will, ob er ein Angebot aus einer höheren Liga erhält und dieses auch den Vorstellungen des FC Aarau entspricht. Der 24-Jährige hat nie einen Hehl aus seinen Super-League-Ambitionen gemacht. Tendenz: Er bleibt noch lange in Aarau.

Arijan Qollaku

Der rustikale Defensiv-Allrounder ist seit Herbst 2020 beim FCA und hat in den wenigen Partien, ehe er sich einen Kreuzbandriss zuzog, seinen Wert bewiesen. Qollaku ist ein Mentalitätsmonster und daher eine ideale Ergänzung zum Rest der Mannschaft. Schafft er es in der Rückrunde, auch sportlich wieder zu einem wichtigen Faktor zu werden, dürfte sein Vertrag erneuert werden.

Aleksandar Cvetkovic

Als Ersatz für den verletzten Thaler hat der Serbe kürzlich einen bis Ende Saison datierten Vertrag unterschrieben. Der ehemalige GC-Captain ist kurzfristig eine Luxuslösung für den FC Aarau. Im Aufstiegsfall steigen auch die Chancen, dass der 26-Jährige längerfristig bleibt. Sonst wird es finanziell und sportlich schwierig bis unmöglich, Cvetkovic zu halten.

Imran Bunjaku

GC stattete den defensiven Mittelfeldspieler vor einem Jahr mit einem Vertrag bis 2022 aus, spielen durfte er für die Zürcher indes nie, weshalb er im vergangenen Herbst das Angebot, leihweise zum FCA zu kommen, dankend annahm. Im Brügglifeld würden sie gerne über den Sommer hinaus auf die Qualitäten und die Erfahrung des 29-Jährigen zurückgreifen, Bunjaku müsste im Gegenzug verglichen mit dem GC-Vertrag Einbussen hinnehmen. Die Wahrscheinlichkeit für den Verbleib in Aarau ist trotzdem gegeben, weil Bunjaku sich wohl fühlt und im Sommer kaum ein besseres Gesamtpaket als jenes des FCA vorliegen hat.

Liridon Balaj

Der 22-jährige Flügelstürmer hätte seinen Vertrag schon vor Monaten verlängern können, zögerte aber mit der Unterschrift. Wohl, weil er unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist und mit dem Sprung in eine höhere Liga spekuliert. Dass der FC Aarau ihm erneut ein Angebot unterbreitet, ist von aussen betrachtet eher unwahrscheinlich – man will nur Spieler, die sich voll und ganz mit dem Klub identifizieren und einen Verbleib nicht als Plan B betrachten. Die Tür zum Verbleib ist für Balaj zwar noch nicht zu, aber auch nicht mehr als einen Spalt breit geöffnet.

Shkelqim Vladi

Er ist der heiss ersehnte Neuzugang für das Sturmzentrum, Jubelstürme indes hat seine Verpflichtung keine ausgelöst. Der 21-Jährige ist eher für die Verbreitung des Personalangebots im Angriff denn von Anfang an als Stammkraft eingeplant. Seine Performance in den kommenden Monaten wird darüber entscheiden, wie es im Sommer weitergeht: Erhält er bei YB, von wo er ausgeliehen ist, eine Chance? Oder wird er zwecks Spielpraxis erneut verliehen – eventuell nochmals zum FC Aarau?

Flavio Caserta

Das Eigengewächs ist seit der Unterschrift unter den ersten Profivertrag 2020 nicht weitergekommen und hat aktuell keine Perspektive auf Einsätze. Trotzdem denkbar, dass der Vertrag des 18-Jährigen verlängert und er anschliessend ausgeliehen wird.

Marvin Hübel

Der 18-jährige Goalie ist hochtalentiert und soll dereinst das FCA-Tor hüten, der Klub will den Vertrag verlängern. Sollte Ammeter im Sommer gehen, dürfte Hübel neuer Ersatzgoalie werden.

Noah Lüscher-Boakye und Gentrim Uka

Beide Jung-Profis sind an Erstligisten (Thalwil bzw. Baden) ausgeliehen und haben beim FC Aarau keine Perspektive.

