FCA-Urgestein Oliver Jäckle: selbstkritisch und zuversichtlich

FC Aarau «Ich habe die Leistung nicht gebracht!» FCA-Urgestein Olivier Jäckle schaut vor der neuen Saison mit selbstkritischem Blick zurück Olivier Jäckle nimmt ab dem kommenden Freitag mit dem FC Aarau den nächsten Anlauf, wieder in die Super League aufzusteigen. Im Interview spricht der 29-Jährige über die Tage nach dem verpassten Aufstieg, sein schwieriges letztes Jahr, die Ausgangslage vor der neuen Saison. Stefan Wyss und Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Olivier Jäckle steht vor seiner elften Saison mit dem FC Aarau. Marc Schumacher

Das Nachmittagstraining ist vorbei. Frisch geduscht erscheint Olivier Jäckle zum Interview in der neuen VIP-Lounge im Bauch der Brügglifeld-Tribüne. Ein Lächeln auf dem Gesicht, die hellen Augen strahlen Freude und Zuversicht aus. Vier Tage sind es zu diesem Zeitpunkt noch bis zum Meisterschaftsstart vom kommenden Freitag gegen Vaduz.

Die Enttäuschung über das bittere Ende der letzten Saison und die schwierigen Phasen für sich selbst könnten weiter weg nicht sein. Er, der zuvor jahrelang nur gefehlt hat, wenn er verletzt oder gesperrt war, kam plötzlich nur noch selten zum Einsatz. Fünf Mal bloss stand Jäckle in der Rückrunde von Beginn weg auf dem Feld.

An einen Wechsel dachte er trotzdem nicht. «Für mich war immer klar, dass ich bleibe, wenn der Verein mich weiterhin will.» Das war der Fall. «Ich bin überzeugt, dass es wieder besser wird, das sieht auch der Trainer so», sagt Jäckle jetzt.

Olivier Jäckle, am Freitag beginnt die neue Saison. Der FC Aarau nimmt den nächsten Anlauf. Weshalb klappt es dieses Mal mit dem Aufstieg?

Olivier Jäckle: Weil wir der FC Aarau sind, der immer ambitioniert ist. Die Ziele haben sich nicht geändert. Das wäre auch schade, nachdem es in der letzten Saison so knapp nicht gereicht hat. Ausserdem haben wir viel Qualität im Kader. Ich denke, wir sind etwas flexibler als letzte Saison. Wir haben mehr Spieler, die für verschiedene Systeme geeignet sind.

Sie sprechen die Qualität im Kader an. Die Fans sehen aber in erster Linie die Abgänge. Donat Rrudhani, Randy Schneider, Kevin Spadanuda…

Für sie hat der Klub guten Ersatz geholt. Die Neuen kennen die Challenge League. Valon (Fazliu) hat für Wil 14 Tore erzielt. Nikola (Gjorgjev) weiss, wie man aufsteigt. Nuno (Da Silva) ist ebenfalls schon aufgestiegen, er kommt sogar aus der Super League. Das sind Spieler, die nicht ein bis zwei Jahre brauchen, um sich anzugewöhnen. Wir kennen sie, sie kennen den FC Aarau und wissen, wie wir spielen. Aber das sind jetzt alles Analysen vor der Saison. Ob alles auch so harmoniert, wie wir das uns wünschen, sehen wir dann, wenn die Meisterschaft läuft.

Wird es eigentlich einfacher mit dem Aufstieg, weil zwei Teams raufgehen?

Naja, es steigen zwar zwei direkt auf, aber dafür wittern jetzt alle ihre Chance. Alle sagen sich: wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Ich glaube aber zumindest nicht, dass es nochmals so lange so eng wird an der Spitze wie letzte Saison, als sich vom Ersten bis zum Achten alle ziemlich lange grosse Hoffnungen machen durften.

Wer sind die härtesten Konkurrenten?

Lausanne ist sicher der Top-Favorit. Die haben die grössten finanziellen Möglichkeiten und auch eine hervorragende Infrastruktur. Dann bin ich gespannt auf Xamax. Wobei ich schon letzte Saison dachte, sie hätten tolle Transfers gemacht. Sie hatten auch einen guten Start, aber dann ging es trotzdem plötzlich in die falsche Richtung. Allgemein ist zu sagen, dass es in der Challenge League immer viele Wechsel gibt. Es hat immer wieder Teams, die einen Umbruch einleiten. Die ersten fünf, sechs Spiele wird man sehen, wie sich die Veränderungen auswirken, und nach dem ersten Viertel werden sich wohl die Tendenzen herausbilden.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Vaduz endete für die Spieler des FC Aarau mit Tränen. Marc Schumacher

Es beginnt für Aarau gleich mit einem speziellen Match, dem Heimspiel gegen Vaduz.

Das hat die Liga gut ausgelost! Aber im Ernst: So speziell ist es nicht. Wir dürfen im Spiel nicht daran denken, was das letzte Mal war. Es ist eine neue Saison und eine neue Konstellation.

Aber wir kommen jetzt halt doch nicht darum herum, nochmals von diesem letzten Spiel gegen Vaduz zu sprechen. Wie lange hielt die Enttäuschung an?

2019 habe ich nach dem verpassten Aufstieg noch länger gebraucht, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Aber klar, auch diesmal war es der Horror. Das war ein schlimmer Tag für uns, schon sehr brutal. Da stehst du dann zwei Wochen lang auf und denkst: Das kann doch nicht wahr sein. Du hast wenig Lust, irgendetwas zu tun. Aber dann geht man in die Ferien, versucht zu vergessen, und schon freut man sich wieder auf das Training. Wir Fussballer sind so: Wir vermissen den Fussball sehr schnell.

Für Sie war die Situation im Vergleich zu 2019 insofern anders, als Sie dieses Mal nicht auf dem Platz standen. Hat es geschmerzt, dass Sie als dienstältester FCA-Spieler beim wichtigsten Spiel der letzten drei Jahre nicht dabei waren?

Es ging gegen Vaduz nicht um mich, es ging um die Mannschaft, um den Klub, um die Fans. Es ging darum, dass wir aufsteigen. Aber hinterher war es natürlich auch Teil der Enttäuschung, dass ich persönlich eine schwierige Saison erlebt hatte. Da begann ich schon, mir Überlegungen zu machen.

In der neuen Saison möchte Olivier Jäckle beim FC Aarau wieder vermehrt zeigen, wo es lang geht. Marc Schumacher

Haben Sie sich damit befasst, Aarau zu verlassen?

Nein, daran habe ich nie gedacht. Für mich war immer klar, dass ich bleibe, wenn das der Verein auch will. Ich renne nicht weg, weil ich ein halbes Jahr nicht gespielt habe. Aber ich habe mir überlegt, was ich hätte anders machen können, was der Verein hätte anders machen können.

Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen?

Ich habe meine Leistungen ganz einfach nicht immer gebracht. Ich will auch betonen, dass diejenigen, die an meiner Stelle spielten, einen super Job gemacht haben. Doch ich bin überzeugt, dass es wieder besser wird, das sieht auch der Trainer so. Ich bin motiviert und optimistisch, dass ich in der neuen Saison wieder häufiger spiele.

Waren Sie auch psychologisch überfordert von der für Sie neuen Situation?

Der Kopf spielt in einer solchen Situation eine wichtige Rolle. Ich kannte es nicht, nicht spielen zu können, obwohl ich weder gesperrt noch verletzt war. Ich brauchte Zeit, mich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Deshalb konnte ich dann auch nicht sofort Top-Leistungen bringen, als ich mal gebraucht wurde. Das ging bei mir nicht auf Knopfdruck. Aber ich sage mir, dass mir diese Erfahrungen und dieser Prozess für die Zukunft sicher helfen werden.

Hat sich Ihre Rolle im Team geändert, seit Sie nicht mehr unbestrittener Stammspieler sind?

Es ist schade, dass viele denken, nur als Stammspieler habe man ein hohes Standing im Team. Es gibt im Fussball Spieler, die kommen zwei Jahre fast nicht zum Einsatz und können dem Kollektiv trotzdem unheimlich viel geben. Dann gibt es Spieler, die haben in der Vergangenheit sehr viel geleistet. Sie sollen deshalb keinen Bonus erhalten, aber dass einer mit 300 Partien für einen Klub eine Anlaufstelle für die Jüngeren ist, sollte auch klar sein.

An der Pressekonferenz vor dem Trainingsauftakt wurden nicht mehr Sie, sondern Marco Thaler als «Klub-Captain» präsentiert.

Marco Thaler und ich sind beide schon lange beim FC Aarau und teilen uns das Amt des Klub-Captains. Es ist also völlig okay, dass diesmal Marco an der Pressekonferenz dabei war. Zusammen mit Shkelzen (Gashi) bilden wir auch den Spielerrat. Da sind wir im Moment nur noch zu dritt (letzte Saison gehörte auch Donat Rrudhani dazu – Red.).

Am drittletzten Spieltag der vergangenen Saison wurde Olivier Jäckle von Präsident Philipp Bonorand (links) und Sandro Burki (rechts) für 300 Spiele im FCA-Trikot geehrt. Marc Schumacher

Sie haben 300 Spiele für den FC Aarau gemacht, über 200 davon in der Challenge League. Sie sind die Konstante in einer Liga des steten Wandels.

Es ist schon so: Ich habe alle Gegner und alle Stadien schon gesehen. Ich kenne ja schon fast überall sogar die Security-Mitarbeiter.

Kennen Sie sogar das Stadion von Aufsteiger Bellinzona?

Auch da habe ich schon gespielt. Das war in unserem Aufstiegsjahr vor neun Jahren. Das könnte doch ein gutes Omen sein.

