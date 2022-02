FC Aarau: Die Spielernoten zum 5:0 in Kriens

FC Aarau Hinten trotz geringer Gegenwehr konzentriert, vorne wird das ganze Potenzial ausgeschöpft: Die Spielernoten zum 5:0 in Kriens Der FC Aarau, angereist als Leader, konnte beim Tabellenschlusslicht nur verlieren. Was dann passierte, verdient ein Lob: Besser als die Aarauer hätte man die undankbare Aufgabe nicht lösen können. Entsprechend gut fällt die Einzelkritik aus. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 20.02.2022, 13.25 Uhr

5:0 in Kriens - die Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht wird zur Kür. Dank einer durchs Band konzentrierten Leistung der Aarauer, die ihr grosses Offensivpotenzial gleich zu fünf Treffern nützten - erzielt von fünf verschiedenen Spielern (hier gehts zum Matchbericht). Defensiv wurde die Mannschaft weniger gefordert als auch schon, blieb aber auch in dieser Disziplin topseriös. Die Einzelkritik:

Simon Enzler: Note 5

Vor zwei Monaten hatte er an gleicher Stelle mit etlichen Paraden grossen Anteil am mühsamen 2:1-Sieg. Dieses Mal erlebt der Goalie einen geruhsamen Abend, pro Halbzeit muss er je einmal eingreifen gibt sich dabei keine Blösse.

Raoul Giger: Note 5

Nach seiner bärenstarken Leistung gegen Thun waren die Erwartungen natürlich hoch: Der Rechtsverteidiger war in Kriens zwar nicht ganz so dominant, aber mit dem gleichen Offensivdrang und seriöser Defensivarbeit am Werk.

Aleksandar Cvetkovic: Note 5

Sonderlich gefordert wurden die FCA-Verteidiger gegen harmlose Krienser nicht. Trotzdem: Cvetkovics physische Präsenz und Abgeklärtheit stachen ins Auge.

Leon Bergsma: Note 5,5

Sieht in der 6. Minute den freistehenden Schneider, der nach Bergsmas Zuspiel zum 1:0 trifft. In der 87. Minute wird der Holländer selber zum Torschützen, als er aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückt. Dazwischen gilt: Nach einigen Wacklern in der Vorrunde ist die Sicherheit bei ihm zurück.

Jan Kronig: Note 4,5

Hatte defensiv die linke Seite im Griff, was gleichermassen an seiner persönlichen Leistungssteigerung und an den schwachen Gegenspielern lag. Offensiv blieb er erneut einiges schuldig.

Imran Bunjaku: Note 5

Sein Ballgewinn steht am Ursprung des frühen 1:0. Mit seiner Zuverlässigkeit und Positionstreue im Zentrum ist er der wichtige Rückhalt für den etwas wilderen Nebenmann Njie.

Allen Njie: Note 4,5

Vor allem in der Startphase mit grosser Präsenz und Auslöser vieler Angriffe. Physisch den Gegenspielern meilenweit überlegen, mit und ohne Ball aber mit den bekannten Unkonzentriertheiten, die jedoch immer weniger werden.

Donat Rrudhani: Note 5,5

Beeindruckend, wie er mit seinen raumgreifenden Schritten die Gegenspieler auf kurzer Distanz um mehrere Meter distanzieren kann. Antritt und Ideenreichtum Rrudhanis stellten die Krienser vor viele - meist unlösbare - Probleme. In der 29. Minute erzielt er mit einem sehenswerten Direktschuss das wegweisende 2:0.

Randy Schneider: Note 5,5

Nach der magistralen Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Thun sein nächstes Kunststück: Ballannahme, Tunnel für Gegenspieler Harambasic, gefühlvoller und punktgenauer Abschluss ins entfernte Toreck. Mit dem frühen 1:0 lanciert Schneider nicht nur einen erfolgreichen Abend für den FC Aarau, sondern auch einen erneut faszinierenden Auftritt von ihm selber. Sein steiler Aufstieg scheint auch die Fans zu beeindrucken, die den 20-Jährigen mittlerweile schon mit Sprechchören feiern.

Kevin Spadanuda: Note 5,5

Flankt vor dem 2:0 den Ball punktgenau auf Vorbereiter Gashi, holt den Penalty zum 3:0 raus und verwandelt einen selbigen zum 4:0. An drei von fünf Toren direkt beteiligt, dazu stetige Überlegenheit im Duell mit den Gegenspielern – Spadanuda stellt seine Klasse und Unverzichtbarkei eindrücklich unter Beweis.

Shkelzen Gashi: Note 5

Viele Stürmer suchen in dieser Szene selber den Abschluss, Gashi aber legt den Ball vor dem 2:0 unerwartet auf Rrudhani ab und entblösst damit die Krienser Abwehr. Verdient sich nicht nur in dieser Aktion den Penaltytreffer zum 3:0, sein achter Ligatreffer im 14. Einsatz – eine starke Bilanz.

Shkelqim Vladi: Note 4,5

Kommt in der 61. Minute für Gashi und bleibt dieses Mal ohne Tor. Die Chancen dafür hätte er jedoch gehabt.

Liridon Balaj: Note 5

Kommt in der 61. Minute für Rrudhani, leitet mit seinem Steilpass den Penalty zum 4:0 ein und ist für den Freistoss an die Latte besorgt, in dessen Folge Bergsma zum 5:0 abstaubt. Hervorragende Bilanz für einen Einwechselspieler und ein Bewerbungsschreiben für mehr Spielminuten.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

72. Jäckle für Njie

82.Conus für Bunjaku

82. Almeida für Schneider

