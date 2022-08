FC Aarau: Shkelqim Vladi über das Ziel Aufstieg und Karim Benzema

Interview Hattrick-Held Shkelqim Vladi verrät, was er seinem Team schuldet und welchem Star er auf die Füsse schaut Was für eine Gala: Drei Tore erzielt Shkelqim Vladi beim souveränen 4:0 in Bellinzona. Aaraus 21-jähriger Stürmer gibt zu, dass er es auf die Torjägerkrone abgesehen hat und sagt: «Unsere aktuelle Mannschaft ist nicht schlechter als jene der letzten Saison.» François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 14.08.2022, 13.00 Uhr

Shkelqim Vladi: Daumen hoch nach seinem Hattrick beim 4:0 in Bellinzona. Martin Meienberger / freshfocus

Kevin Spadanuda weg, Donat Rrudhani weg, Randy Schneider weg. In Zahlen: 38 Saisontore weg. Wer soll dieses Vakuum füllen? Sicher, da ist immerhin Shkelqim Vladi. Weil der 21-jährige Thuner wegen einer komplizierten Oberschenkelverletzung die letzten acht Spiele der vergangenen Saison verpasste, hatten ihn aber nicht alle auf dem Radar. Doch nun, sieben Monate nach seinem Wechsel von Yverdon zum FC Aarau, staunen selbst die letzten Skeptiker über die Qualitäten Vladis. In fünf Spielen hat er bereits sechsmal getroffen. Zuletzt beim 4:0 in Bellinzona sogar einen Hattrick erzielt. Kurz: Der frühere YB-Junior Vladi ist nicht nur das, was man einen Knipser nennt, sondern ein veritables Stürmerjuwel.

Wer einen Hattrick erzielt, darf in der Regel den Matchball behalten. War das in Ihrem Fall auch so?

Shkelqim Vladi: Ja, klar. Ich habe den Ball von meinen Teamkollegen und allen Staff-Mitgliedern unterschreiben lassen. Es sollen alle verewigt sein, die mir bei meinem ersten Hattrick im Profifussball geholfen haben.

Hat es sich damit?

Nein. Ich denke, dass ich auch noch einen Apéro oder eine Runde Kaffee offerieren werde. Denn eines ist klar: Ein Stürmer allein entscheidet keine Spiele. Ein Stürmer allein auf dem Platz schiesst keine drei Tore.

Wohin kommt der Ball?

Zu meiner Sammlung mit schönen Andenken an meine Zeit als Fussballer.

Da wird in den nächsten Jahren wohl noch einiges dazukommen.

Ich hoffe es. Vor allem ist es mein Ziel, dass ich noch weitere Hattrick-Bälle mit nach Hause nehmen darf.

War das 4:0 in Bellinzona ein perfekter Auftritt?

Es war auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zu den ersten vier Spielen. Das war vielleicht sogar eine der besten Partien, seit ich in Aarau bin (Red. Vladi spielt seit diesem Jahr beim FCA). Kommt dazu, dass Bellinzona ein schwieriger Gegner ist. Sehr aggressiv, sehr giftig. Aber wir haben dagegengehalten und gezeigt, was wir spielerisch draufhaben.

6 Tore in 5 Spielen: Einzig beim 2:2 in Thun hat Shkelqim Vladi in dieser Saison nicht getroffen. Urs Lindt / freshfocus

Es war in den ersten vier Spielen nicht richtig schlecht, aber auch nicht wirklich gut, was der FC Aarau geboten hat. Auf jeden Fall war es zu wenig für ein Team, das aufsteigen will.

Mit dieser Einschätzung bin ich absolut einverstanden. Wir haben uns mit individuellen Fehlern immer wieder selbst bestraft und deshalb nicht die gewünschten Resultate erzielt. Aber gegen Bellinzona haben wir erstmals in dieser Saison praktisch nichts zugelassen. Das war stark.

Wie haben Sie auf die ersten vier Spiele reagiert? Kamen gar Zweifel auf?

Man muss schon auch bedenken, dass wir ziemlich viele Wechsel im Team hatten. Auf die Gefahr, dass es abgedroschen tönt: Aber Integration braucht Zeit. Und zwar von beiden Seiten. Den Neuen, und jenen, die schon länger dabei sind.

Wird das 4:0 in Bellinzona zu einem Befreiungsschlag?

Das ist gut möglich. Dieser klare Sieg stärkt auf jeden Fall das Selbstvertrauen. Aber nun müssen wir im Cup in Bischofszell reüssieren. Und danach gegen Lausanne-Ouchy und im Spitzenspiel gegen Wil die Leistung von Bellinzona bestätigen.

Apropos Wil: Kaum jemand hätte gedacht, dass die Ostschweizer in der Challenge League vorne mitspielen würden

Das mag sein. Aber die Wiler spielen ohne Druck und haben die vier Siege nicht gestohlen. Ich habe mir einige Partien von ihnen angeschaut und muss sagen: Die machen das richtig gut.

Also sind Sie nicht überrascht über die Leaderposition von Wil?

Es ist noch nicht der Moment, um der Tabelle grosse Beachtung zu schenken. Wichtig ist, dass wir am Schluss auf Platz 1 stehen.

Haben Sie sich Sorgen gemacht, als im Sommer klar wurde, dass ein Leistungsträger nach dem anderen den Klub verlässt?

Das gehört zum Fussballgeschäft. Wer sich während einer Saison sehr gut präsentiert, bleibt nicht bis zum Rücktritt beim gleichen Klub. Erst recht nicht, wenn er in einer Ausbildungsliga spielt. Die Spieler haben sich mit sehr guten Leistungen den nächsten Schritt verdient. Aber ich hatte stets volles Vertrauen in unsere sportliche Führung. Und wie man sieht, wurden sehr gute Spieler verpflichtet. Ich finde, unsere aktuelle Mannschaft ist nicht schlechter als jene der letzten Saison.

Bei Ihnen wird auch irgendwann der nächste Karriereschritt folgen - schon im kommenden Sommer?

Ich weiss nicht. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich fokussiere einzig auf die Aufgabe, mit dem FC Aarau den Aufstieg zu realisieren.

Am 1. April beim Schneespiel in Wil zieht sich Shkelqim Vladi eine Oberschenkelverletzung zu und fällt bis Saisonende aus. Claudio Thoma / freshfocus

Es gibt keinen guten Moment für eine Verletzung. Aber in Ihrem Fall war es ein besonders schlechter Zeitpunkt. Anfang April verletzten Sie sich am Oberschenkel und konnten bis Saisonende nicht mehr spielen.

Das war bitter. Erst dachte ich, es sei nur eine Zerrung. Leider entpuppte sich die Verletzung als schwerwiegender. Es hat geschmerzt, dass ich der Mannschaft nicht helfen konnte.

Wie haben Sie den Schlussspurt von der Tribüne aus erlebt?

Wir befanden uns in einer super Phase. Doch im letzten, entscheidenden Spiel gegen Vaduz waren wir zu nervös.

Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?

Ich war sehr ungeduldig, habe alles versucht, um in den letzten Spielen nochmals einzugreifen. Aber die medizinische Abteilung erachtete das Risiko einer erneuten Verletzung als zu hoch, sollte ich auf den Platz zurückkehren. Es war schwierig, die Situation zu akzeptieren. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass es ein richtiger Entscheid war, in der letzten Saison nichts zu riskieren.

War nach den Ferien der verpasste Aufstieg im Team vergessen?

Nein, dieses Ereignis hat bei allen Narben auf der Seele hinterlassen. An den Tatsachen etwas ändern können wir nicht mehr. Aber wir können es diese Saison besser machen.

Und die aktuelle Ausgabe des FC Aarau ist stark genug, um aufzusteigen?

Absolut. Wir haben sehr viel Potenzial in unserem Team. Und obwohl es bis jetzt recht okay gelaufen ist, verfügen wir noch über ziemlich viele Reserven.

Stürmer misst man an Toren. Und Sie haben bereits sechsmal getroffen. Messen Sie sich selbst auch an Toren? Sprich: Ist Ihr Ziel auch der Titel des Torschützenkönigs?

Primär will ich mit dem FC Aarau aufsteigen. Und einen Beitrag, den ich dabei leisten kann, sind Tore. Deshalb will ich auch die Torschützenwertung gewinnen.

Kann man Toreschiessen lernen, ist das Talent oder vererbt?

In meinem Fall sicher nicht vererbt. Denn mein Vater hat nicht Fussball gespielt. Ich denke, es braucht Talent aber vor allem auch viel Arbeit, immer wieder die Abläufe repetieren.

Sie erzielen Tore mit links, mit rechts, mit dem Kopf, von ausserhalb des Strafraums und natürlich auch von innerhalb. Haben Sie eine Schwäche?

Man kann sich immer verbessern. Auf die Gefahr, dass es etwas sehr selbstbewusst rüberkommt: Aber im Abschluss bin ich schon nicht der Schlechteste.

Real-Starstürmer Karim Benzema: Auch Shkelqim Vladi schaut dem Franzosen besonders genau auf die Füsse. Juan Carlos Hidalgo / EPA

Wem schauen Sie besonders auf die Füsse?

Karim Benzema. Er ist mein absolutes Vorbild. Ihn verfolge ich seit Jahren.

Was fasziniert Sie an ihm?

Er ist kein Stürmer, der nur auf den Abschluss aus ist. Er ist einer, der sich stark ins Spiel integriert. Einer, der auch mal Angriffe lanciert, den Takt im Spiel vorgibt. Ein spielerisch starker Mittelstürmer und trotzdem ist er sehr effizient vor dem Tor. Für mich ist Benzema der kompletteste Stürmer der Welt.

Sie wurden bei YB ausgebildet. Haben Sie damit gerechnet, bei YB den Sprung ins Profikader zu schaffen?

Als ich bei YB den ersten Profivertrag unterschrieben habe, einigten wir uns sofort darauf, dass ich einen Umweg einschlagen würde. Ich hatte damit überhaupt keine Probleme. Die Konkurrenz bei YB war schlicht zu gross, um realistische Chancen auf Spielpraxis zu hegen. Es war der richtige Entscheid, zu Yverdon zu wechseln. Und es war der noch bessere Entscheid, danach zum FC Aarau zu wechseln, weil das Spiel des FC Aarau offensiver ausgerichtet ist, was mir als Stürmer entgegenkommt. Zudem sind der Verein, die Stimmung und die Fans einfach grossartig.

