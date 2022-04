FC Aarau Goalie Simon Enzler über die sportliche Krise: «Ich nehme die Niederlagen mit nach Hause» Simon Enzler, Torhüter des FC Aarau, spricht über den derzeitigen Negativlauf in der Challenge League. Er sagt, wie er in der Freizeit abschaltet, wie er die Gegentorflut aufhalten will und warum er trotz allem noch immer an den Aufstieg glaubt. Frederic Härri und Dominic Wirth Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler: «Okay zu spielen reicht in unserer Situation gerade nicht.» Freshfocus

Simon Enzler ist nicht zu beneiden. Das, was er in seinem Beruf in erster Linie zu tun hat, gelingt ihm zurzeit nicht: Tore zu verhindern. Der 24-Jährige ist als Torhüter letzte Instanz auf dem Platz. Er sieht, was beim FC Aarau im Argen liegt.

Im Interview spricht er über die Schwierigkeiten und verrät, wie ihn der Negativlauf auch in der Freizeit nicht loslässt. Und er sagt, weshalb er dennoch weiter an den Aufstieg glaubt.

Der FC Aarau hat fünf der letzten sechs Spiele verloren und 18 Gegentore erhalten. Was ist los?

Simon Enzler: Ich würde nicht von einer allgemeinen Krise reden, wir haben eher eine Resultatkrise. Klar, wir hatten schlechte Spiele, gegen Yverdon etwa oder Winterthur. Aber die Leistung gegen Thun macht mir Mut, sie war okay. Richtig ist aber auch, dass okay in unserer Situation nicht reicht.

Ist die Taktik das Problem, ist es das Mentale, die Einstellung?

Taktisch werden wir sehr gut eingestellt, es liegt an uns Spielern, das auf den Platz zu bringen. Ich hatte zuletzt manchmal das Gefühl, dass wir zu passiv sind, wenn der Gegner in unserer Platzhälfte den Ball hat.

Woher kommt die Passivität?

Wir gehen momentan nicht voller Selbstvertrauen auf den Platz. Das hemmt vielleicht. Dennoch haben wir jetzt nichts mehr zu verlieren, weil wir sogar hinter dem Barrageplatz liegen.

Einspruch: Man kann auch sagen, dass Sie sehr viel zu verlieren haben nach dem bisherigen Saisonverlauf.

Man kann es immer drehen und wenden, wie man will. Aus meiner Sicht ist es kein Druck. Aber ja, die Ansprüche sind hoch, und ihnen wurden wir zuletzt nicht gerecht. Wir wollen mehr.

Simon Enzler sagt: «Am Biss liegt es sicher nicht.» Alexander Wagner

Als Goalie betrachtet man das Spiel von ganz hinten. Wie lautet Ihre Fehler-Diagnose aus dieser Perspektive heraus?

Wir haben oft den Ball, lassen ihn gut laufen, aber wir müssen uns bewusst sein: Die Spiele werden in den Sechzehnern entschieden. Da waren wir in den letzten Wochen schlicht ungenügend. Die Offensive will ich letztlich nicht gross kommentieren, weil es meine Aufgabe ist, den Laden dicht zu halten. Und da müssen wir uns nichts vormachen: Drei Gegentore im Schnitt wie zuletzt, das reicht einfach nicht. Wir müssen wieder griffiger werden in der Defensivarbeit.

Hat die Mannschaft zuletzt an Biss verloren?

Nein, niemals. Jeder Spieler will, jeder ist hochmotiviert, das sehe ich tagtäglich. Am Biss liegt es sicher nicht.

Wie kann man als Goalie während des Spiels überhaupt Einfluss nehmen?

Es ist wichtig, dass ich die Abwehrspieler bei eigenem Ballbesitz darauf hinweise, dass sie eine Restverteidigung aufrechterhalten und bei ihrem Mann sind.

Sie sagten einst über sich, dass Sie nicht der Lauteste seien. Müssen Sie sich in der aktuellen Phase zwingen, lauter zu sein als sonst?

Es mir wichtig, ich selbst zu bleiben. Wenn die Mitspieler merken, dass ich ihnen etwas vormache, dann hören sie auch nicht mehr auf mich. Klar, ich will vorangehen, aber auf meine Art. Ich will Ruhe ausstrahlen, Sicherheit vermitteln. Die Verteidiger sollen wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.

Sie haben 18 Gegentore in sechs Spielen kassiert, das gab es in ihrer Karriere noch nie. Ist das die schwierigste Phase bisher?

Natürlich mache ich mir jetzt mehr Gedanken. Ich habe viele Tore kassiert, das stimmt, aber Fehler waren keine dabei. Als Goalie kann das passieren. Man ist auf dem Platz, kann sich kaum auszeichnen, muss trotzdem dreimal hinter sich greifen. Es gilt nun, das Selbstvertrauen so gut wie möglich zu behalten, bis das Pendel wieder auf meine Seite ausschlägt.

Aarau-Goalie Simon Enzler befürchtet aktuell nicht, persönlich in eine Negativspirale zu geraten – trotz zuletzt vielen Gegentoren. Freshfocus

Auch wenn man als Torhüter keine Fehler macht: Können die vielen Gegentore zu einem Negativstrudel führen?

Ich bin sehr selbstkritisch, schaue mir alle Gegentore zuhause nochmals an, mehrmals. Man achtet auf die kleinen Dinge, ob man einen Meter weiter links hätten stehen müssen oder ein Kommando früher geben. Aber dass ich in einen Negativstrudel geraten könnte, nein, diese Gefahr sehe ich nicht.

Wie muss man sich das Setting vorstellen, wenn Sie sich die Gegentore nach den Spielen noch einmal anschauen?

Das passiert mit dem Handy, zum Beispiel auf dem Sofa. Zudem gibt es eine Videoanalyse mit dem Goalietrainer.

Das dürfte beim aktuellen Negativlauf schmerzhafter sein als auch schon.

Ja, man schaut sich lieber Siege nochmals an. Aber ich sehe auch, was ich verbessern könnte, das ist wichtig.

Zuletzt ist Ihre Abwehrquote gesunken, auffällige Paraden fehlten.

Stimmt, die gab es nicht mehr. Es spielt eine Rolle, woher die Schüsse kommen. Je zentraler sie abgegeben werden, desto schwieriger sind für den Goalie. Wir müssen schauen, dass sie wieder mehr von der Seite kommen.

Spektakuläre Enzler-Paraden, wie hier im Mai 2021 in Thun, fehlten dem FC Aarau zuletzt. Freshfocus

Es läuft sportlich gerade schlecht. Wie präsent ist der Fussball da in Ihrem Kopf?

Es ist sehr wichtig, an anderes zu denken, aber es ist auch eindeutig schwieriger, wenn es nicht läuft. Ich merke selbst, dass ich die Niederlagen mit nach Hause nehme, dass ich mir auch dort noch Gedanken mache. Und ich werde auch von anderen Leuten häufiger auf unsere Serie angesprochen.

Wie schalten Sie ab?

Ich habe eine gute Familie daheim, mit ihr kann ich mich immer austauschen. Ansonsten gehe ich auch gerne raus und lüfte den Kopf.

Jetzt lautet die grosse Frage, wie der FC Aarau die Kurve wieder kriegt.

Wir haben fünf der letzten sechs Spiele verloren, aber wir haben auch gezeigt, dass wir von den letzten sechs fünf gewinnen können. Wir können das schaffen, aber es geht nur, wenn wir die gute Stimmung in der Kabine aufrechterhalten und uns nicht zerfleischen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Stimmung ist noch intakt?

Ja, absolut. Wir arbeiten Niederlagen auf, aber das passiert nach wie vor auf positive Art und Weise.

Der Goalie Enzler hat trotz all der Gegentore noch nie rumgebrüllt?

Klar habe ich Dinge angesprochen, aber wenn ich jetzt nur noch herumschreien würde, bringt das niemandem etwas.

Wie gibt sich der Trainer, Stephan Keller, derzeit?

Er spricht Dinge, die nicht gut gelaufen sind, deutlich an. Er gibt uns einen Plan vor, an dem wir uns festhalten können.

Am Wochenende wartet Kriens, der Tabellenletzte. Der ideale Gegner, weil er weit abgeschlagen ist – oder der schlimmstmögliche, weil alles andere als ein Sieg eine Blamage wäre?

Wir müssen uns nicht selbst anlügen: Gegen Kriens muss ein Sieg her. Ich würde aber nie sagen, dass die Krienser den perfekten Gegner darstellen. Das Team mag Letzter sein, aber die Spieler sind motiviert, zu zeigen, was sie können, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen.

Wenn es diese Saison wieder nicht klappt: Droht dem FC Aarau ein Aufstiegstrauma, nach den vielen vergeblichen Anläufen der letzten Jahre?

Das glaube ich nicht. Wir haben viele neue, junge Spieler, die unbekümmert sind. Vieles wird von aussen herangetragen. Es war für uns auch absolut nie ein Thema, dass wir schon fast aufgestiegen sind. Ein Trauma? Nein. Es liegt an uns, das Gegenteil zu beweisen, es denen zu zeigen, die so etwas sagen oder schreiben.

Der Rückstand auf Platz eins beträgt fünf Punkte, in der Barrage wartet wohl das formstarke Luzern. Hand aufs Herz, wird das noch etwas mit dem Aufstieg?

Für Platz eins sind wir auf Ausrutscher von Winterthur angewiesen, in einer Barrage wären wir sicher nicht der Favorit. Aber ich glaube noch an den Aufstieg, wir alle tun das. Sonst könnten wir jetzt schon in die Ferien fahren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen