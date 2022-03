FC Aarau: Die Einzelkritik nach der Heimniederlage gegen Yverdon

FC Aarau Giger wehrt sich, der Rest ergibt sich: Die Noten zur Heimniederlage gegen Yverdon Bis auf Goalie Simon Enzler und Rechtsverteidiger Raoul Giger enttäuschte der FC Aarau gegen Yverdon auf der ganzen Linie - gegen den Aufsteiger zeigte das Team von Trainer Stephan Keller die schlechteste Leistung der Rückrunde. Entsprechend tief der Notenschnitt im Vergleich zu den vorherigen Partien. Sebastian Wendel 1 Kommentar 20.03.2022, 11.08 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Hatte gefühlt die meisten Ballkontakte aller FCA-Spieler, was wohl nicht stimmt, aber dennoch ein schlechtes Zeugnis für seine Vorderleute ist, die mangels Alternativen den Ball immer wieder zurück spielten. Enzler konnte die zwei Gegentore beim besten Willen nicht verhindern, sonstige Möglichkeiten zur Auszeichnung gab es für ihn nicht.

Raoul Giger, Note 5

Symptomatisch, dass ein Vorstoss des Rechtsverteidigers zur einzigen nennenswerten Torannäherung des FCA in der ersten Halbzeit führte. Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen strahlte Giger Energie aus und den Willen, sich mit der letzten Körperfaser gegen die Niederlage aufzulehnen. Noch wichtiger als sein vorbildlicher Einsatz war sein Handeln, nachdem aus dem Gästeblock eine Pyrofackel auf den Platz flog: Ein Balljunge wollte das 2000 Grad heisse Wurfgeschoss mit blossen Händen vom Platz holen, ehe Giger zu ihm hineilte und den Buben so wohl vor schwerwiegenden Verbrennungen bewahrte.

Binjamin Hasani, Note 4

Erstmals in dieser Saison stand Hasani in der Startelf, als Ersatzmann für den gesperrten Cvetkovic. Die Nervosität konnte er zu Beginn nicht verstecken, ehe sich der 18-Jährige stabilisierte. Dass er beim 0:2 ins Duell gegen Torschütze Koné muss und so, weil er das Nachsehen hat, eine Teilschuld am Gegentor hat, gehört zum Los einen Innenverteidigers.

Léon Bergsma, Note 3,5

Lässt Coolness und Spielwitz vorheriger Auftritte gänzlich vermissen. Muss wegen der aufmüpfigen Spielweise Yverdons für seine Verhältnisse oft den langen Ball spielen - und tut dies nicht gut, praktisch jedes Mal landet der Ball beim Gegner. Der Holländer hat zudem grosses Glück, dass er Mitte der zweiten Halbzeit nur Gelb und nicht Rot sieht, als er Fargues unabsichtlich mit offener Sohle trifft, weshalb der Yverdon-Captain nicht mehr weiterspielen kann . Gesperrt ist Bergsma im nächsten Spiel dennoch, weil es seine vierte Gelbe Karte war.

Jan Kronig, Note 3

Einmal mehr ein blasser Auftritt des Linksverteidigers, der nach vorne keine Unterstützung ist und in der Defensive einige Male im Schilf steht. Auch wenn Beyer vor dem 0:2 der Ball an die Hand springt: Wie sich Kronig im Duell mit dem Vorbereiter ausspielen lässt, muss ihm zu Denken geben.

Olivier Jäckle, Note 3

Weil Bunjaku Knieprobleme plagen, darf Jäckle gegen Yverdon von Anfang an ran. Und was der Routinier dann abliefert, ist - gelinde gesagt - besorgniserregend: Erreicht nicht im Ansatz die von ihm gewohnte Dominanz im Aarauer Spielaufbau und hinterlässt an diesem Abend den Eindruck, als verunsichere ihn seine Degradierung vom Fixstarter zum Ersatzmann komplett. Symptomatisch für seinen Auftritt steht der Zweikampf vor dem 0:1: Statt Beyer in ein Duell zu verwickeln, steht Jäckle am Strafraum nur Spalier - der Yverdon-Stürmer nimmt an und legt Koné das erste Gästetor auf.

Allen Njie, Note 4

In der ersten Halbzeit ist er zumindest bemüht, das Spiel seiner Mannschaft anzukurbeln, aber dabei auf sich alleine gestellt. Gelungene und missratene Aktionen wechseln sich bei ihm wie in jeder Partie ab - bringt er nicht endlich Konstanz in sein Spiel, wird er nicht weiterkommen.

Donat Rrudhani, Note 3,5

Kombiniert sich mit Spadanuda durch den Strafraum und schiesst dann selber, statt auf den freien Gashi zu passen. Kurz darauf wählt er die Variante «Abspiel», Gashi aber vergibt die Riesenchance den Ausgleich. Das ist zusammengefasst Rrudhanis offensives Tagwerk, was natürlich den gehobenen Ansprüchen an ihn nicht genügt. Körperlich ist er den Yverdon-Spielern unterlegen, andere Mittel, an den Verteidigern vorbeizukommen, hat er dieses Mal nicht auf Lager.

Randy Schneider, Note 3,5

Sieht im Zentrum kein Land gegen Zock und Silva, was seiner körperlichen Unterlegenheit geschuldet ist. Man kann es auch so sehen: Schneider wurde ein Stück weit ins Verderben geschickt.

Kevin Spadanuda, Note 3,5

Er will, aber wohl zu viel: So verheddert sich Spadanuda immer wieder in den Zweikämpfen, weil er im Alleingang den Weckruf erzwingen will. Dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, gegen diese robuste und clevere Yverdon-Defensive. So bleibt Spadanudas Abschluss in der 59. Minute, den Goalie Martin mit einem Blitzreflex entschärft, seine auffälligste Szene.

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Vergibt eine Riesenchance, nachdem er von Rrudhani freigespielt wird. Ansonsten bleibt sein Einfluss auf das FCA-Offensivspiel verschwindend gering.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

60. Vladi für Schneider.

70. Balaj für Gashi.

84. Almeida für Hasani.

