Sina und Fabia Reinschmidt wollen bei den Red Boots bleiben

FC Aarau Frauen «Wir wollen in Aarau bleiben»: Die beiden Fussball-Schwestern Sina und Fabia Reinschmidt haben ein klares Ziel Die Reinschmidts stiegen mit dem Aarauer Frauenteam in die Super League und spielen nun die zweite Saison in der höchsten Frauenliga. Sie sprechen über ihre Ziele, die Medienpräsenz und was die FC Aarau Frauen noch brauchen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Schwestern Sina (links) und Fabia Reinschmidt spielen bei den Red Boots Aarau. Valentin Hehli

Sina (21) und Fabia (19) Reinschmidt teilen eine grosse Leidenschaft: Fussball spielen. Auf dem Aarauer Kunstrasen feierten die Schwestern letztes Jahr den Aufstieg in die Super League und somit den ­bisher grössten Erfolg ihrer Fussballkarrieren. Neben dem Fussballplatz stehen sie mit beiden Füssen auf dem Boden.

Eine Freundin habe Fussball gespielt, beginnt die 19-jährige Fabia Reinschmidt zu erzählen. «Ich war zu scheu und habe meine grosse Schwester ins Training mitgenommen.» Fabia war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt, Sina acht. Nach diesem gemeinsamen Start beim FC Küttigen durchliefen die Schwestern alle Junioren­stufen. Heute, 14 Jahre später, spielen sie für die Red Boots Aarau in der höchsten Schweizer Liga.

Konkurrenz trotz Geschwisterliebe

Verteidigerin Fabia verhindert Tore, ihre 21-jährige Schwester schiesst sie. «Es ist cool, miteinander zu spielen», sagt Sina. So gross die Geschwisterliebe ist, der Ehrgeiz bleibt: «Es nervt mich, wenn sie spielen kann und ich nicht. Aber ich gönne es ihr», witzelt Fabia. Schliesslich würden sie nicht auf der gleichen Position spielen.

Und wie sehr unterscheiden sich die Geschwister sonst auf dem Fussballplatz? «Meine Schwester ist ein Wirbelwind», sagt Fabia. «Sie ist sehr schnell und offensiv.» Sina sagt: «Fabia ist das Gegenteil. Eine ruhige Spielerin. Sie ist defensiv stark und gibt Sicherheit.» Neben dem Rasen schätzen die beiden das offene Ohr der jeweils anderen. «Wir sind immer füreinander da», sagt Fabia.

Sie wollen in Aarau bleiben

«Mein grösstes Ziel war die Super League, nun ist es der Stammplatz», sagt Sina. Auch Fabia nennt einen Platz in der Startelf bei den Red Boots Aarau als ihr Ziel. Über den Verbleib in Aarau sind sie sich einig: «Es ist sehr familiär hier und das passt uns. Wir wollen in Aarau bleiben», sagt Fabia.

Beide wollen einen Stammplatz im Team. Valentin Hehli

Sina studiert an der Uni Basel die Fächer Mathematik und Sport. Für das Training bleibt ihr wenig Zeit. Nicht so bei Fabia. Sie besucht das letzte Jahr der fünfjährigen Sportkantonsschule. «Die Kanti ist bezüglich des Trainings offener und verständnisvoller», sagt ­Fabia. So oder so stehen die beiden vier- bis sechsmal pro Woche auf dem Rasen. Zeit neben der Schule und dem Fussball bleibe bei beiden wenig. «Man muss sich die Zeit gut einteilen», sagt Fabia.

Obwohl viele ihrer Freunde ebenfalls Fussball spielen würden, «‹gurkt› es mich manchmal an, wenn ich nichts mit ihnen machen kann», sagt Sina. «Doch die meisten Freunde haben Verständnis.» Und auch wenn sie manchmal verzichten müssten, meint Sina: «Fussball gibt uns so viel und das ist es wert.» Das Training fordere zwar körperlich stark, dafür könne sie den Kopf dabei sehr gut abschalten. «Im Training denke ich nicht an meine Probleme», sagt Sina.

Der grösste Erfolg der Schwestern

Im Fussball konnten die beiden auch ihren bisher grössten Erfolg feiern: den Aufstieg in die Super League. «Es war das Coolste, was ich je erlebt habe», sagt Sina mit glänzenden Augen. «Wir hatten eine gute Gruppendynamik und so etwas zu erleben…», Fabia ringt mit ihren Worten. Obwohl der Aufstieg in die höchste Fussballliga bereits ein Jahr her ist, sind die Emotionen bei den Geschwistern noch präsent, als wären sie gestern aufgestiegen.

In der vergangenen Saison konnten die Red Boots Aarau mit den Reinschmidts im Kader dank Rang acht den Platz in der Super League behaupten. Für diese Saison wollen sie das Gleiche erreichen und noch ein bisschen mehr: «Wir wollen nicht absteigen und im Mittelfeld mitspielen können», sagt ­Fabia. Im Vergleich zu letzter Saison gab es im Team einige Abgänge. «Neuer Trainer, neue Spielerinnen. Wir müssen uns zuerst ein bisschen ‹eingrooven›», erzählt Fabia. «Und dann werden wir wieder ein eingespieltes Team», ergänzt Sina.

Die Geschwister Reinschmidt haben ein Ziel für die nächste Saison: Kein Abstieg. Valentin Hehli

Die Hoffnung, irgendwann vom Fussball leben zu können

Seit dem Aufstieg in die Super League haben die beiden Schwestern eine erhöhte Medienpräsenz wahrgenommen. In der NLB gab es keine Video-Auf­nahmen der Spiele. In der Super League ist dies anders. Jetzt würden sie die Gegner besser analysieren können, sagt Sina. «Es ist etwas ganz anderes, sich im Fernsehen zu sehen.» Ihre Schwester teilt diese Einschätzung: «Es hilft mir, mich zu verbessern.»

Nicht nur die verbesserten Analysemöglichkeiten durch die Übertragungen schätzen die zwei, sondern auch die Vorbildfunktion. «So können wir für kleine Mädchen vor dem Fernseher ein Vorbild sein», sagt Fabia. «Damit kommen diese vielleicht zu uns in den Verein», ergänzt Sina. Doch dafür müssten die Trainings­möglichkeiten verbessert werden, findet Fabia. «Und es braucht mehr Platz», sagt ihre Schwester.

Durch die erhöhte Medienpräsenz hoffen die beiden nicht nur auf mehr Anerkennung auf dem Platz, sondern auch auf Sponsoren. Denn finanziell reiche es aktuell noch nicht aus. ­Fabia sagt:

«Wir spielen Fussball, weil wir es gern machen und es unsere Leidenschaft ist.»

