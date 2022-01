FC Aarau Frauen gewinnen Testspiel ohne Neuzugang Sara Nilsson

FC Aarau Frauen Trotz Corona-Ausfall des schwedischen Neuzugangs: Start ins Fussballjahr ist den Red Boots geglückt Die FC Aarau Frauen sind in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte gestartet. Mit der Schwedin Sara Nilsson präsentiert der Verein auch eine Kaderverstärkung aus der italienischen Serie A. Beim ersten Testspiel fehlte Nilsson jedoch noch coronabedingt. Noah Born Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Die 26-jährige Sara Nilsson wechselt vom italienischen Klub Hellas Verona zu den Aarauerinnen. Urs Lindt / freshfocus

Nach einer erfolgreichen Hinrunde für die Red Boots Aarau beginnt nun die Rückrundenvorbereitung. Die Aufsteigerinnen liegen im Mittelfeld der Tabelle und haben sich ein solides Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet. Elf Punkte fehlen auf den Tabellenführer Zürich, hingegen stehen die FCA Frauen zehn Punkte vor dem Schlusslicht Lugano. Somit ist in der zweiten Saisonhälfte noch vieles möglich.

Aufgrund der Ranglisten-Situation darf sich der Sechsplatzierte der Women’s Super League, bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs keine Blösse geben. Die Winterpause kam für die Red Boots zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, denn man gewann die letzten drei Partien der Hinrunde. Aarau konnte sich dadurch aus der Negativspirale befreien und zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft avancieren. Nun soll die Erfolgsserie andauern. Dabei helfen wird die Schwedin Sara Nilsson. Die FC Aarau Frauen konnten sie als Top-Neuzugang verpflichten. Bei ihrem vorherigen Klub Hellas Verona hat sich Nilsson nicht durchsetzen können. In der aktuellen Saison kam sie zu elf Einsätzen in der Serie A, allerdings nur in vier Partien von Beginn an. Ihr gelang dabei kein Skorerpunkt.

Nilsson soll wichtiges Puzzleteil im Team werden

Für Nilsson ist Aarau die dritte Station ihrer Karriere ausserhalb ihres Heimatlandes Schweden. «Mein Traum war es immer, in einem anderen Land Fussball zu spielen und andere Kulturen kennen zu lernen. Ich freue mich in Aarau zu sein», sagt sie. In der Red-Boots-Equipe soll Nilsson ein wichtiges Puzzleteil werden und auch neben dem Platz ihre Erfahrungen mit den Spielerinnen teilen. «Sara bringt vor allem viel Professionalität mit, die den jungen Spielerinnen den möglichen Karriereweg aufzeigen kann», sagt der technische Leiter Lothar Mayer.

Haben die FCA Frauen auch in der Rückrunde wieder Grund zum Jubeln? Urs Lindt / freshfocus

Am Samstag stand für die Aarauerinnen das erste Testspiel der Rückrunde an. Jedoch fehlte die schwedische Mittelfeldspielerin, die sich momentan noch in einer Corona-Zwangspause befindet. Auch Cheftrainer Selver Hodzic war nicht an der Seitenlinie aufzufinden. Dennoch absolvierten die Red Boots einen überzeugenden Auftritt und konnten das Spiel gegen die FC Luzern Frauen mit 2:0 für sich entscheiden. Beide Treffer erzielten die FCA Frauen jeweils nach herrlichem Kombinationsspiel.

Noch drei Testspiele, dann rollt der Ball in der Liga wieder

Der in Absenz von Hodzic kurzfristig als Interimstrainer fungierende Mayer war glücklich mit dem Auftritt seiner Mannschaft: «Ich bin sehr zufrieden mit dem 2:0 Sieg. Wichtiger ist jedoch, dass alle Spielerinnen aus dem Kader heute Spielzeit erhalten haben. Zudem hatten wir mehrere U-17 Juniorinnen dabei, die einen tollen Job gemacht haben. Wir konnten sie ideal ins Team integrieren.» Für Mayer ist die Nachwuchsförderung im Verein essenziell: «Wir wollen die DNA der Red Boots an unsere jungen Spielerinnen weitergeben. Diese beinhaltet die Art und Weise, wie wir spielen wollen und wie wir über den Fussball denken.»

Der Auftakt in das Fussballjahr 2022 ist den Aarauerinnen durchaus gelungen. Nun folgen drei weitere Testpartien, bis der Ball Anfang Februar wieder in der Meisterschaft rollt. Dann sollte auch Sara Nilsson ihr Debüt im Trikot der Red Boots geben können, wenn das Heimspiel gegen den FC St. Gallen-Staad ansteht.

