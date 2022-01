FC Aarau Frauen-Neuzugang Sara Nilsson im Portrait

FC Aarau Frauen «Schon beim ersten Kontakt hatte ich ein gutes Gefühl»: FCA Frauen-Neuzugang Sara Nilsson im Portrait Die Schwedische Mittelfeldspielerin stösst vom italienischen Club Hellas Verona zu den Red Boots Aarau. Beim Tabellenletzten der Serie A konnte sich die 26-Jährige nicht durchsetzen. Nun hofft sie ihr Glück in Aarau zu finden. Doch eine Corona-Zwangspause verzögerte ihren Trainingsauftakt. Jetzt kann Sara Nilsson endlich in ihr neues Karrierekapitel starten. Noah Born Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Sara Nilsson im Dress der Red Boots Aarau. Toni Lüscher

Sara Nilsson hatte schon seit Beginn ihrer Karriere ein klares Ziel vor Augen: «Mein Traum war es immer, in einem anderen Land Fussball zu spielen und andere Kulturen kennenzulernen.» Im Alter von 23 Jahren startete die Schwedin ihre Fussballreise mit einem Transfer nach Italien. Beim damals erstklassigen Dorfverein Florentia San Gimignano wurde Nilsson mit offenen Armen empfangen. «In Italien ist Fussball ein unglaublich wichtiger Sport. Die Italiener haben den Fussball im Blut», erklärte sie. Vor allem im Städtchen San Gimignano gab es eine für sie einmalige Atmosphäre: «Dort spielte es keine Rolle, dass wir ein Frauenfussballteam waren und keine Männermannschaft. Die Leute waren sehr glücklich einen Club in der Serie A zu haben. Etwas dergleichen hatte ich zuvor nie erlebt.»

Transfer nach Verona sportlich missglückt

Im Sommer 2021 ging die Reise für Nilsson weiter. Sie wechselte aus der Toskana weiter nördlich nach Verona. Doch bei der «Hellas» schien es für die Mittelfeldspielerin nicht richtig zu passen. Sie kam zu acht Kurzeinsätzen in der Hinrunde der aktuellen Saison und spielte nur dreimal ganze 90 Minuten durch. Ihr steht weder ein Treffer noch ein Assist zu Buche. Vor der Wintertransferphase hatten Sara Nilsson und die Hellas Verona den Spielervertrag einvernehmlich aufgelöst.

Alte Bekannte verhilft Wechsel zum FCA

Als vertragslose Spielerin hatte sie nun freie Wahl ihren neuen Verein auszusuchen. Daraufhin hatte sich der FC Aarau bei ihr gemeldet: «Schon beim ersten Kontakt hatte ich ein gutes Gefühl. Der Verein schien sehr familiär zu sein.» Zum Entscheid nach Aarau zu wechseln, hat Sara Nilsson auch eine ehemalige Teamkollegin verholfen. Die langjährige Nationaltorhüterin und Nummer 1 der Red Boots Aarau: Seraina Friedli. Die Beiden spielten in der Saison 2020/21 zusammen bei San Gimignano und standen seit jeher in Kontakt.

Vorstellungsrunde der Neuzugänge Sara Nilsson und Laura Keel im Training. Toni Lüscher

Nun beginnt die Schwedin ihr Leben in Aarau aufzubauen. Doch bereits nach der Einreise in die Schweiz musste sie in eine Corona-Zwangspause und verpasste dadurch das erste Testspiel der Rückrundenvorbereitung. Nach überstandener Quarantäne konnte Nilsson nun das Training mit den FCA Frauen aufnehmen und ihre neuen Teamkolleginnen kennen lernen: «Es waren alle sehr freundlich und ich wurde warm willkommen geheissen.»

«Es gibt viele Möglichkeiten einen Verein und einen Job am gleichen Ort zu finden»

Ein Transfer im Frauenfussball bringt gewisse Strapazen mit sich. Da die meisten Spielerinnen den Sport als Amateure oder Halbprofis ausüben, müssen die Frauen bei einem Wechsel des Vereins auch eine neue Arbeitsstelle finden. In einer kleinen Liga, wie in der Schweizer Women's Super League gibt es kaum Möglichkeiten Profispielerin zu werden. Auch Sara Nilsson ist kein Vollzeitprofi, dennoch hatte sie bis jetzt keine Probleme, Fussball und Arbeit unter einen Hut zu bringen: «Ich würde nicht sagen das es sehr schwer ist. Es gibt viele Möglichkeiten einen Verein und einen Job am gleichen Ort zu finden. Darum sehe ich die Wechsel nicht als kompliziert an.» In der Schweiz hat Nilsson noch keine zusätzliche Arbeitsstelle, da sie erst vor wenigen Wochen angekommen ist. «Ich muss zuerst sehen, wie meine Situation hier ist. Aber ich bin bereits in Gesprächen mit dem Verein, welcher mir dabei helfen wird», erklärt sie.

«Ich habe einen Vertrag bis zum Sommer»

Bis zum Ende der aktuellen Saison wird Sara Nilsson in Aarau bleiben. Danach lässt sie ihre Zukunft jedoch offen: «Ich habe einen Vertrag bis zum Sommer. Was dann kommt, weiss ich noch nicht. Jetzt will ich einfach dem Team helfen. Sie haben eine tolle Hinrunde gespielt und bringen eine super Energie auf den Platz.»

