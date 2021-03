FC Aarau Frauen Mit neuem Trainer: Red Boots nehmen den Aufstieg ins Visier Die FC-Aarau-Frauen kehren am Samstag zurück in den Spielbetrieb der Nationalliga B und wollen mit einem neuen Hauptübungsleiter eine Aufholjagd auf die vorderen Plätze lancieren. Nik Dömer 26.03.2021, 09.31 Uhr

Die Aarauerinnen wollen in dieser Saison aufsteigen. zvg

Jetzt gilt es ernst! Die Red Boots Aarau haben noch elf Runden Zeit, um sich von Platz vier auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze vorzukämpfen. Der Rückstand beträgt zwar nur fünf Punkte, doch die Devise ist trotzdem klar: Aussetzer wollen sich die Aarauer Frauen keine mehr leisten.



Hauptübungsleiter ist dabei nicht mehr Marco Scarano, der Trainer musste sich aus privaten Gründen zurückziehen. Stattdessen ist ein alter Bekannter zurück an der Seitenlinie: Guerino Luongo. Er war bereits in der vergangenen Saison bei den FC Aarau Frauen aktiv: «Ich bin eigentlich beim Team Aargau als Goalietrainer engagiert. Aber bei dieser Anfrage der Frauen konnte ich nicht Nein sagen. Ich möchte meinen Freunden helfen, den Aufstieg zu erreichen. Ausserdem lässt sich das Training gut mit der Tätigkeit im Nachwuchs verbinden.»

Luongo kehrt bis Sommer zurück an die Seitenlinie bei den FC Aarau Frauen. zvg

Auch zu seinem Vorgänger Scarano pflegt Luongo eine freundschaftliche Beziehung. Entsprechend war die spontane Übernahme Anfang März für den neuen Trainer kein Kaltstart: «Wir haben eine ähnliche Spielphilosophie, viele Anpassungen musste ich demnach nicht vornehmen. Zudem kenne ich viele Spielerinnen aus der vergangenen Saison, das hat mir meinen Start vereinfacht.»

Zwei Monate, elf Spiele – das wird eine intensive Zeit

Die ersten Eindrücke stimmen Luongo zuversichtlich: «Die Spielerinnen sind fit. Man merkt, dass sie auch privat während dieser langen Pause viel gemacht haben. Ausserdem spüre ich, dass sie bereit sind für diese Herausforderung.»

Auf Red Boots wartet eine intensive Zeit. zvg

Tatsächlich wartet auf die Red Boots Aarau eine intensive Zeit mit vielen Spielen: In den nächsten zwei Monaten sollen elf Runden absolviert werden. Dabei warten selbsterklärend ein paar englische Wochen auf die Frauen.

Entsprechend wird die Belastungssteuerung ein Thema sein. Doch Luongo möchte sein Team nicht zurückhalten: «Wir sind als Vierter nicht so klassiert, wie wir es sein möchten. Wir wollen hoch pressen und dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Ich bin überzeugt, dass wir die Klasse dazu in unseren Reihen haben.» Dabei gilt es für seine Truppe auch, einen personellen Rückschlag zu kaschieren: Mit dem Abgang von Qendresa Krasniqi – die Spielmacherin ist im Oktober nach Pristina ­zurückgekehrt – verlieren die Aarauer Frauen an individueller Klasse.

Adäquater Ersatz für Krasniqi konnte aufgrund von Corona nicht organisiert werden. Doch Luongo will die Vergangenheit ruhen lassen: «Klar, Quendresa war eine Bereicherung, aber ihr Abgang ist nun bereits fast ein halbes Jahr her. Das Team hat diesen Wechsel verdaut. Nicht zuletzt, weil immer noch viel ­individuelle Klasse vorhanden ist.»

Die Aarauer Frauen zeigten im Testspiel eine ansprechende Leistung gegen GC. zvg

Dass die Aarauerinnen auch ohne ihre Spielmacherin sehr gut funktionieren, konnte der Trainer zuletzt beim Testspiel gegen Super-Ligist GC erkennen. Trotz 2:3-Niederlage lagen die Red Boots lange in Führung und begegneten dem Gegner auf ­Augenhöhe.

Mit frisch getanktem Selbstvertrauen gehen die Aarauerinnen nun in das erste Heimspiel im neuen Jahr gegen Luzern II am Samstag. Für Luongo ist es eine eminent wichtige Partie: «Wir müssen ehrlich mit uns selber sein, wenn wir einen Aufstiegsplatz erreichen wollen, dann dürfen wir nur mit einem Sieg zufrieden sein. Ausserdem gibt das erste Spiel auch die Richtung vor. Wenn wir gleich überzeugend starten, gibt uns das eine gewisse Sicherheit.»

Für die FC Aarau Frauen zählt am Samstag gegen Luzern nur der Sieg. zvg

Neuer Name, gleiche Ziele und etwas Wettkampfglück

Luongo weiss, dass nun in erster Linie Mentalität gefragt sein wird: «Es liegt ein harter und ­unbekannter Weg vor uns. Wir wissen nicht, ob es Strapazen durch Corona gibt, wie schwer uns Verletzungen treffen oder ob wir das nötige Wettkampfglück haben. Fakt ist einfach, dass wir die richtige Einstellung haben und uns von Rückschlägen nicht auf dem falschen Fuss erwischen lassen.»

Dass die Frauen zum ersten Mal unter dem Namen Red Boots Aarau auflaufen, spielt für den Trainer keine Rolle. «Natürlich ist es schön, dass der Verein da versucht, für frischen Wind zu sorgen, aber ich möchte mich auf den Fussball fokussieren. Mit allem anderen können wir uns dann im Sommer noch beschäftigen.»