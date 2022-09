Die Red Boots Aarau verlieren in St. Gallen 2:3

FC Aarau Frauen Last-Minute-Niederlage im Dauerregen für die Red Boots Aarau - trotz zweimaliger Führung Am Samstagnachmittag duellierten sich die beiden Women's-Super-League Teams aus St. Gallen und Aarau unter Starkregen. Trotz zweifacher Führung verloren die Red Boots Aarau das Spiel im Espenmoos mit 2:3 und warten somit immer noch auf den ersten Meisterschaftssieg. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 18.09.2022, 09.37 Uhr

Der Starkregen führte in der zweiten Halbzeit zu einem Spielunterbruch. Freshfocus / Carsten Harz

Die Spieluhr zeigte die 87. Minute im Stadion Espenmoos an. Es war diese Minute, die dem Spiel die Wendung gab. Denn die St. Gallerinnen erzielten ihren zweiten Ausgleich und kehrten fortan das Spiel. Mit ihrer kämpferischen Leistung vermiesten sie den Aarauerinnen den ersten Sieg in der Meisterschaft und holten diesen gleich selbst.

Unterschiedliche Ausgangslage

Es regnete in St. Gallen. Die Tropfen prasselten auf den Rasen im Stadion Espenmoos. Dort duellierten sich die Red Boots Aarau im dritten Meisterschaftsspiel gegen die St. Gallen Staad Frauen. Während Aarau in dieser jungen Saison eine Niederlage und ein Unentschieden erspielten, verloren die St. Gallerinnen ihre ersten beiden Spiele. Trotzdem war es das Heimteam, das von Anfang an Druck machte.

Die St. Gallerinnen kamen bereits in der zweiten Minute mit einem langen Ball zu einer gefährlichen Chance. Auch Minuten später fand St. Gallen immer wieder eine Lücke in der linken Spielseite. Doch wenn die Aarauer Verteidigung nicht denn Ball klärte, stoppte dieser spätestens bei Torhüterin Noemi Benz.

Langsamer Ball bringt Führung

Zum ersten Abschluss aufseiten der Aarauerinnen kam Joy Steck. Sie versuchte es mit einem Weitschuss, scheiterte jedoch. Mit viel Druck holten die Red Boots in der 20 Minute den ersten Freistoss heraus. Sara Nilsson verfehlte nur knapp das Tor. Doch es blieb nicht die einzige Chance für die Schwedin an diesem Nachmittag. Neun Minuten später hatte sie mehr Glück. Sie schoss den Ball in Richtung des Tors. Dort rollte der Ball langsam an der St. Galler Torhüterin vorbei und landete im Netz. Die Aarauerinnen erzielten damit die verdiente Führung.

St. Gallen hatte zwar ein paar Möglichkeiten, konnten aber keine klare Reaktion auf den Treffer zeigen. So verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die Pause. Während es in der ersten Halbzeit noch wie aus Kübeln schüttete, erschien für den zweiten Abschnitt die Sonne im Espenmoos. Trotzdem verschwanden die Schlammpfützen im Spielfeld nicht so schnell.

Das Wetter in St. Gallen erschwerte das Spiel. Freshfocus / Carsten Harz

Zuerst Lattenkreuz - dann St. Galler Ausgleich

Der Druck der St. Gallerinnen stieg von Minute zu Minute. In der 50. Minute kamen sie dem Ausgleich sehr nahe. Larina Baumann traf jedoch nur das linke Lattenkreuz. Erst eine Viertelstunde später glich St. Gallen das Spiel aus. Mit dem Ausgleich kam auch der starke Regen zurück. Der Regen war derart stark, dass das Spiel unterbrochen werden musste. Die beiden Teams marschierten deshalb zurück zur Kabine. Und kaum waren sie dort angelangt, hörte der Regen bereits wieder auf.

Nach dem erneuten Anpfiff waren die Aarauerinnen im Glück. Die St. Galler Torhüterin Nadine Böhi schoss den Ball bei ihrem Abstoss mit voller Wucht zu ihrer Gegenspielerin Sara Nilsson. Bei Nilsson prallte der Ball ab und rollte so zurück ins Tor. Aarau führte wieder. Doch der Ausgleich liess nicht lange auf sich warten. Mit einem Weitschuss gelang St. Gallen einige Minuten später das 2:2.

Doppeltorschützin Sara Nilsson im Zweikampf mit der St. Gallerin Larina Baumann. Freshfocus / Carsten Harz

In der Schlussphase steigerte das Heimteam nochmals das Tempo. Mit viel Druck kamen sie einer Führung gefährlich nahe. In der 91. Minute war dann Aarau-Torhüterin Noemi Benz erneut bezwungen. Die Red Boots Stürmerin Julia Pfannschmidt hatte dank eines Freistosses noch die letzte Chance auf den Ausgleich, doch scheiterte vor dem Schlusspfiff.

Trainer Charly Grütter lobte die Taktik

Aarau verlor zweimal die Führung und musste sich am Schluss mit 2:3 geschlagen geben. «Wir haben eine sehr gute Taktik gezeigt», sagte der Trainer Charly Grütter nach dem Spiel. In der ersten Halbzeit seien sie die bessere Mannschaft gewesen. St. Gallen habe jedoch in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht und aus seiner Sicht den Ausgleich nicht unverdient geschossen.

«Wenn wir in der 82. Minute führen, dann müssen wir den Sack zu machen», sagte er. Doch dazu fehle dem jungen Team der Aarauerinnen noch die Routine. Und die schlechten Witterungsverhältnisse, die in St. Gallen herrschten, hätten es nicht einfacher gemacht. Grütter fügt hinzu: «In St. Gallen ist es immer ein Kampf.» Und dieser Kampf verloren die Aarauerinnen dieses Mal.

Telegramm Aarau – St. Gallen 3:2 (0:1) Espenmoos. – 178 Zuschauer. – Tore: 29. Nilsson 0:1. 74. Heeb 1:1. 80. Nilsson 1:2. 87. Dörig 2:2. 90. + 1. Bernet 3:2. St. Gallen: Böhi; Batliner, Baumann, Christen, Colombo; Bachmann, Bernet, Gubler (75. Gaus), Heeb (75. Wyss), Risch (62. Aeberhard), Li Puma (75. Dörig). Aarau: Benz; von Felten, Schüpbach, Cortello, Siepe, Reinschmidt Fabia; Steck (81. Keel), Pfannschmidt, Rothen (65. Vonmoos), Reinschmidt Sina (81. Mujela), Nilsson (86. Geiser). Bemerkungen: Gelb: 39. Colombo (grobes Spiel), 90. + 3 Siepe (grobes Spiel).

