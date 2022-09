Joy Steck schiesst mit einem Hattrick die FCA-Frauen zum Sieg

Red Boots Joy Steck schiesst die FC Aarau Frauen zum ersten Saisonsieg – und feiert dazu einen Hattrick Die FC Aarau Frauen siegen das erste Mal in der Meisterschaft. Stürmerin Joy Steck hat am Nachmittag nicht nur drei Tore und so einen Hattrick geschossen - sondern auch ihr Team zu einem magischen 3:1 Sieg. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 24.09.2022, 18.55 Uhr

Die Red Boots bejubeln gegen Luzern drei Tore. Urs Lindt / freshfocus

Als Minuten vor Schluss nach strömenden Regen noch ein Regenbogen am Spielfeldrand erschien, konnte der Anschlusstreffer von Luzern das Glück der Red Boots nicht mehr kippen. Der erste Saisonsieg war fix und die ersten drei Punkte warteten am Ende des Regenbogens.

Im letzten Spiel mussten die Aarauer Frauen noch auswärts im Schlamm und Regen spielen. Am Samstagnachmittag hatten sie es zwar immer noch mit Regen zu tun, doch der Kunstrasen im heimischen Schachen bot besseren Untergrund. Zwar fand das Spiel auf einfacherem Boden statt, versprach aber noch lange nicht weniger Regen.

Die Gäste gaben das Tempo an

Die Partie startete eher langsam im Vergleich zum letzten Spiel in St. Gallen. Trotzdem waren es die viertplatzierten Luzernerinnen, die den Takt angaben. Nach drei Minuten Spielzeit zeigten sie bereits einen Abschluss, doch diese war einer gefährlichen Chance noch weit entfernt. Auch der anschliessende Eckball ging neben dem Tor vorbei. Die Aarauerinnen passten sich mehr und mehr dem Tempo der Gäste an. In der 12. Minute hatte das Heimteam den ersten Eckball. Doch auch dieser blieb harmlos.

In der 20. Minute waren es die Gäste mit der ersten guten Chance. Eine Luzernerin rannte in Richtung der Torhüterin Noemi Benz und schoss ihr den Ball mit voller Wucht zu. Doch Benz klärte die Situation. Nach dieser Möglichkeit reagierten die Aarauerinnen und kamen immer mehr ins Spiel. Sina Reinschmidt zeigte daraufhin die bisher beste Chance für das Heimteam. Die Luzerner Torhüterin Laura Schneider konnte den Ball noch mit den Fingerspitzen retten. Sekunden später versuchte es Reinschmidt nochmals. Sie sprintete an der rechten Seitenlinie zum Tor und schoss den Ball an Mitspielerin Joy Steck zu. Diese verwertete den Ball mit dem Kopf in die linke Ecke und brachte so Aarau zur Führung.

Joy Steck und der Hunger nach Toren

Luzern zeigte wenig Reaktionen und fand erst kurz vor der Pause wieder zurück ins Spiel. Mit einem Kopfball von Anja Furger schossen die Gäste den vermeintlichen Ausgleich. Doch der Treffer zählte aufgrund des Abseits nicht. Aarau startete daraufhin ihren Konter. Joy Steck dribbelte Torhüterin Schneider aus und trifft ins Tor. So konnten die Aarauerinnen mit einem 2:0 in die Pause gehen.

Nach der Pause war es wieder ein Antasten der beiden Teams. Doch auch da fanden die Aarauerinnen wieder zurück in ihr Spiel. Bereits nach fünf Minuten schoss Joy Steck das 3:0. Doch der Treffer zählte aufgrund von Abseits nicht. Die Stürmerin war aber hungrig nach ihrem dritten Treffer. So schoss sie bereits fünf Minuten später wieder ins Tor. Dieses Mal zählte der Treffer und sie hatte mit ihren drei Toren den verdienten Hattrick.

Aarau hatte aber noch nicht genug. Sie übten weiter Druck vor dem luzernischen Tor aus. Doch die Gäste hielten entgegen, wobei diese allmählich zurück ins Spiel fand und immer mehr Abschlüsse zeigten.

Spielunterbruch wegen Gewitter

Während zu Beginn des Spiels die ersten Gewitterwolken im Anmarsch waren, leerten sich diese in der 75. Minute komplett auf dem Spielfeld. Es regnete derart stark, dass das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Nach dem die Sonne jedoch durch die dichten Gewitterwolken durchstrahlte, konnte die Partie weitergespielt werden. Luzern gelang der Start besser. Sie erzeugten Druck und konnten einen Penalty herausholen. Diesen verwertete Chiara Messerli und konnte so den Anschlusstreffer erzielen. Die Luzernerinnen spielten weiter mit viel Druck, doch das Heimteam konnte sich nach der Nachspielzeit den Sieg sichern.

«Es war ein absolut verdienter Sieg», sagt Trainer Charly Grütter nach dem Spiel stolz. Aarau habe eine überragende Leistung gezeigt. Wie bereits beim letzten Spiel hat es geregnet. Ebenfalls wie das Spiel zuvor, wurde die Partie für einige Minuten unterbrochen. Doch dieses Mal blieben die Aarauerinnen konstant: «Das Team liess sich nicht drausbringen.» Die dreifache Torschützin habe eine kämpferisch hervorragende Partie gespielt, aber auch die restlichen Teamspielerin haben ein starkes Spiel gezeigt und so zusammen gesiegt, sagt Grütter.

Telegramm Aarau – Luzern 3:1 (2:0) Schachen. – 160 Zuschauer. – Tore: 27. Steck 1:0. 44. Steck 2:0. 55. Steck 3:0. 79. Messerli 3:1. Aarau: Benz; von Felten, Cortello, Schüpbach, Siepe; Steck (93. Keel), Hofer (75. Almeida), Reinschmidt Fabia, Reinschmidt Sina, Pfannschmidt (91. Vonmoos), Nilsson. Luzern: Schneider; Brühlhart, Häring, Ruf, Sager; Müller, Kenel (46. Jost), Messerli, Kamber, Furger, Cavelti (72. Vogl). Bemerkungen: Gelb: 18. Hofer, 20. Cavelti, 47. Cortello, 81. Von Felten.

