FCA Frauen rüsten auf: So soll der Klassenerhalt erreicht werden

FC Aarau Frauen Ein Transfercoup, ein bekannter Coach und mehr Platz: Mit diesen Bedingungen wollen die FCA Frauen den Klassenerhalt schaffen Die Präsidenten der FC Aarau Frauen haben eine intensive Zeit hinter sich. In den letzen Wochen mussten Walter Berli und Willy Wenger dafür sorgen, dass in Sachen Infrastruktur und Kaderqualität Super-League-Niveau vorhanden ist. Nik Dömer 20.08.2021, 05.00 Uhr

Am kommenden Samstag starten die FCA Frauen in die neue Super-League-Saison. Alexander Wagner

FC Aarau Frauen Vor zwei Monaten floss im Aarauer Schachen noch der Aufstiegs-Champagner, nun steht in wenigen Tagen das erste Spiel in der Super League an. Nervosität ist bei den Co-Präsidenten Willy Wenger und Walter Berli aber kein Thema. Auch weil sie in den letzten Wochen alles unternommen haben, damit das Ziel Klassenerhalt realisierbar wird.