Pünktlich zum Restart in der Nationalliga B treten die FC Aarau Frauen in frischem Glanz an. Neues Logo, neue Farben und neuer Name: Als Red Boots Aarau möchte der Verein für mehr Aufsehen sorgen und davon auch abseits des Feldes profitieren.

Nik Dömer 16.03.2021, 10.53 Uhr